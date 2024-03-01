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Брюгге - Мольде 14 Марта прямая трансляция

Стадион: Ян Брейдель (Брюгге, Бельгия), вместимость: 29042
14 Марта 2024 года в 23:00 (+03:00). Лига конференций, 1/8 финала. 2-й матч
Главный судья: Раду Петреску (Бухарест, Румыния);
Брюгге
Мольде

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брюгге - Мольде, которое состоится 14 Марта 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 1/8 финала. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Ян Брейдель (Брюгге, Бельгия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брюгге
Брюгге, Бельгия
Мольде
Мольде, Норвегия
29БельгияврНордин Яккерс
6ГаназщДенис Одои
58БельгиязщЙорне Спилерс
44БельгиязщБрандон Мехеле
14НидерландызщБьорн Мейер
55БельгиязщМаксим Де Кёйпер
15НигерияпзРафаэль Оньедика
10НорвегияпзУго Ветлесен
7ДаниянпАндреас Сков Ольсен
77ДаниянпФилип Синкернагель
9ИспаниянпФерран Жутгла
12НорвегияврОливер Петерсен
25ДаниязщАндерс Хагельcкьер
3НорвегиязщКаспер Эйванн
21НорвегияпзМартин Линнес
18НорвегияпзХаллдор Стеневик
5НорвегияпзЭйрик Хестад
17НорвегияпзМатс Мёллер Дели
15НорвегияпзМаркус Коса
28НорвегияпзКристоффер Хёуген
9НорвегиянпВетон Бериша
8НорвегиянпФредрик Гульбрандсен
Главные тренеры
НорвегияЭрлинг Моэ
История личных встреч
07.03.2024Лига конференций1/8 финала. 1-й матчМольде2 : 1Брюгге
10.03.2024Бельгия - Лига ЖюпилеЛига Жюпиле. 29-й турБрюгге3 : 1
07.03.2024Лига конференций1/8 финала. 1-й матчМольде2 : 1Брюгге
03.03.2024Бельгия - Лига ЖюпилеЛига Жюпиле. 28-й тур0 : 3Брюгге
28.02.2024Кубок Бельгии1/2 финала. 2-й матч2 : 0Брюгге
25.02.2024Бельгия - Лига ЖюпилеЛига Жюпиле. 27-й турБрюгге1 : 2
07.03.2024Лига конференций1/8 финала. 1-й матчМольде2 : 1Брюгге
22.02.2024Лига конференций1/16 финала. 2-й матч0 : 3Мольде
15.02.2024Лига конференций1/16 финала. 1-й матчМольде3 : 2
14.12.2023Лига ЕвропыГруппа H. 6-й тур5 : 1Мольде
03.12.2023Норвегия - Элитсерия30-й турМольде1 : 1
Турнирная таблица
1/16 финала
Команда12
Штурм
Слован Бр
4 : 1 0 : 1
Юнион
Айнтрахт Ф
2 : 2 1 : 2
Олимпиакос
Ференцварош
1 : 0 0 : 1
Мольде
Легия
3 : 2 0 : 3
Команда12
Серветт
Лудогорец
0 : 0 0 : 1
Бетис
Динамо З
0 : 1 1 : 1
Аякс
Будё-Глимт
2 : 2 1 : 2 ДВ
Маккаби Х
Гент
1 : 0 1 : 1
1/8 финала
Команда12
Мольде
Брюгге
2 : 1 14.03
Аякс
Астон Вилла
0 : 0 14.03
Олимпиакос
Маккаби Т-А
1 : 4 14.03
Штурм
Лилль
0 : 3 14.03
Команда12
Юнион
Фенербахче
0 : 3 14.03
Серветт
Виктория Пльзень
0 : 0 14.03
Динамо З
ПАОК
2 : 0 14.03
Маккаби Х
Фиорентина
3 : 4 14.03

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