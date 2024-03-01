Брюгге - Мольде 14 Марта прямая трансляция
Стадион: Ян Брейдель (Брюгге, Бельгия), вместимость: 29042
14 Марта 2024 года в 23:00 (+03:00). Лига конференций, 1/8 финала. 2-й матч
Главный судья: Раду Петреску (Бухарест, Румыния);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брюгге - Мольде, которое состоится 14 Марта 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 1/8 финала. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Ян Брейдель (Брюгге, Бельгия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Брюгге
Брюгге, Бельгия
Мольде
Мольде, Норвегия
|29
|вр
|Нордин Яккерс
|6
|зщ
|Денис Одои
|58
|зщ
|Йорне Спилерс
|44
|зщ
|Брандон Мехеле
|14
|зщ
|Бьорн Мейер
|55
|зщ
|Максим Де Кёйпер
|15
|пз
|Рафаэль Оньедика
|10
|пз
|Уго Ветлесен
|7
|нп
|Андреас Сков Ольсен
|77
|нп
|Филип Синкернагель
|9
|нп
|Ферран Жутгла
|12
|вр
|Оливер Петерсен
|25
|зщ
|Андерс Хагельcкьер
|3
|зщ
|Каспер Эйванн
|21
|пз
|Мартин Линнес
|18
|пз
|Халлдор Стеневик
|5
|пз
|Эйрик Хестад
|17
|пз
|Матс Мёллер Дели
|15
|пз
|Маркус Коса
|28
|пз
|Кристоффер Хёуген
|9
|нп
|Ветон Бериша
|8
|нп
|Фредрик Гульбрандсен
Главные тренеры
|Эрлинг Моэ
История личных встреч
|07.03.2024
|Лига конференций
|1/8 финала. 1-й матч
|2 : 1
|10.03.2024
|Бельгия - Лига Жюпиле
|Лига Жюпиле. 29-й тур
|3 : 1
|07.03.2024
|Лига конференций
|1/8 финала. 1-й матч
|2 : 1
|03.03.2024
|Бельгия - Лига Жюпиле
|Лига Жюпиле. 28-й тур
|0 : 3
|28.02.2024
|Кубок Бельгии
|1/2 финала. 2-й матч
|2 : 0
|25.02.2024
|Бельгия - Лига Жюпиле
|Лига Жюпиле. 27-й тур
|1 : 2
|07.03.2024
|Лига конференций
|1/8 финала. 1-й матч
|2 : 1
|22.02.2024
|Лига конференций
|1/16 финала. 2-й матч
|0 : 3
|15.02.2024
|Лига конференций
|1/16 финала. 1-й матч
|3 : 2
|14.12.2023
|Лига Европы
|Группа H. 6-й тур
|5 : 1
|03.12.2023
|Норвегия - Элитсерия
|30-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
1/16 финала
|Команда
|1
|2
| Штурм
Слован Бр
|4 : 1
|0 : 1
| Юнион
Айнтрахт Ф
|2 : 2
|1 : 2
| Олимпиакос
Ференцварош
|1 : 0
|0 : 1
| Мольде
Легия
|3 : 2
|0 : 3
|Команда
|1
|2
| Серветт
Лудогорец
|0 : 0
|0 : 1
| Бетис
Динамо З
|0 : 1
|1 : 1
| Аякс
Будё-Глимт
|2 : 2
|1 : 2 ДВ
| Маккаби Х
Гент
|1 : 0
|1 : 1
1/8 финала
|Команда
|1
|2
| Мольде
Брюгге
|2 : 1
|14.03
| Аякс
Астон Вилла
|0 : 0
|14.03
| Олимпиакос
Маккаби Т-А
|1 : 4
|14.03
| Штурм
Лилль
|0 : 3
|14.03
|Команда
|1
|2
| Юнион
Фенербахче
|0 : 3
|14.03
| Серветт
Виктория Пльзень
|0 : 0
|14.03
| Динамо З
ПАОК
|2 : 0
|14.03
| Маккаби Х
Фиорентина
|3 : 4
|14.03