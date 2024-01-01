Оснабрюк - Фортуна 15 Марта прямая трансляция
15 Марта 2024 года в 20:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 26-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Оснабрюк - Фортуна, которое состоится 15 Марта 2024 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 26-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Оснабрюк
Оснабрюк
Фортуна
Дюссельдорф
История личных встреч
|06.10.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|9-й тур
|1 : 1
|18.04.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|29-й тур
|0 : 3
|16.12.2020
|Германия - Вторая Бундеслига
|12-й тур
|3 : 0
|10.03.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|25-й тур
|3 : 2
|03.03.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|24-й тур
|1 : 2
|24.02.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|23-й тур
|1 : 0
|18.02.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|22-й тур
|3 : 1
|11.02.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|21-й тур
|0 : 0
|08.03.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|25-й тур
|2 : 0
|02.03.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|24-й тур
|2 : 2
|25.02.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|23-й тур
|2 : 0
|17.02.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|22-й тур
|2 : 2
|10.02.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|21-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Санкт-Паули
|25
|51
| 2
Повышение
|Хольштайн
|25
|46
| 3
Плей-офф за повышение
|Гамбург
|25
|41
|4
|Фортуна
|25
|40
|5
|Ганновер-96
|25
|39
|6
|Падерборн 07
|25
|39
|7
|Гройтер Фюрт
|25
|38
|8
|Нюрнберг
|25
|36
|9
|Карлсруэ
|25
|35
|10
|Эльверсберг
|25
|35
|11
|Герта
|25
|34
|12
|Магдебург
|25
|31
|13
|Веен
|25
|31
|14
|Шальке-04
|25
|30
|15
|Кайзерслаутерн
|25
|28
|16
|Ганза Р
|25
|25
| 17
Зона вылета
|Айнтрахт Б
|25
|24
| 18
Зона вылета
|Оснабрюк
|25
|18