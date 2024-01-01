02:51 ()
Свернуть список

Оснабрюк - Фортуна 15 Марта прямая трансляция

15 Марта 2024 года в 20:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 26-й тур
Оснабрюк
Фортуна

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Оснабрюк - Фортуна, которое состоится 15 Марта 2024 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 26-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Оснабрюк
Оснабрюк
Фортуна
Дюссельдорф
История личных встреч
06.10.2023 Германия - Вторая Бундеслига 9-й тур Фортуна1 : 1Оснабрюк
18.04.2021 Германия - Вторая Бундеслига 29-й тур Оснабрюк0 : 3Фортуна
16.12.2020 Германия - Вторая Бундеслига 12-й тур Фортуна3 : 0Оснабрюк
10.03.2024 Германия - Вторая Бундеслига 25-й тур 3 : 2Оснабрюк
03.03.2024 Германия - Вторая Бундеслига 24-й тур 1 : 2Оснабрюк
24.02.2024 Германия - Вторая Бундеслига 23-й тур Оснабрюк1 : 0
18.02.2024 Германия - Вторая Бундеслига 22-й тур 3 : 1Оснабрюк
11.02.2024 Германия - Вторая Бундеслига 21-й тур Оснабрюк0 : 0
08.03.2024 Германия - Вторая Бундеслига 25-й тур Фортуна2 : 0
02.03.2024 Германия - Вторая Бундеслига 24-й тур 2 : 2Фортуна
25.02.2024 Германия - Вторая Бундеслига 23-й тур Фортуна2 : 0
17.02.2024 Германия - Вторая Бундеслига 22-й тур 2 : 2Фортуна
10.02.2024 Германия - Вторая Бундеслига 21-й тур Фортуна1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Санкт-Паули2551
2
Повышение
Хольштайн2546
3
Плей-офф за повышение
Гамбург2541
4 Фортуна2540
5 Ганновер-962539
6 Падерборн 072539
7 Гройтер Фюрт2538
8 Нюрнберг2536
9 Карлсруэ2535
10 Эльверсберг2535
11 Герта2534
12 Магдебург2531
13 Веен2531
14 Шальке-042530
15 Кайзерслаутерн2528
16 Ганза Р2525
17
Зона вылета
Айнтрахт Б2524
18
Зона вылета
Оснабрюк2518

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Лига Наций
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close