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Самгурали - Колхети-1913 15 Марта прямая трансляция

15 Марта 2024 года в 17:00 (+03:00). Грузия - Высшая лига, 4-й тур
Самгурали
Колхети-1913

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Самгурали - Колхети-1913, которое состоится 15 Марта 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия - Высшая лига, 4-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Самгурали
Цхалтубо
Колхети-1913
Поти
История личных встреч
11.03.2024 Грузия - Высшая лига 3-й тур 1 : 0Самгурали
07.03.2024 Грузия - Высшая лига 2-й тур Самгурали0 : 1
02.03.2024 Грузия - Высшая лига 1-й тур 2 : 0Самгурали
02.12.2023 Грузия - Высшая лига 36-й тур 2 : 3Самгурали
28.11.2023 Грузия - Высшая лига 35-й тур Самгурали1 : 0
11.03.2024 Грузия - Высшая лига 3-й тур Колхети-19132 : 1
06.03.2024 Грузия - Высшая лига 2-й тур 1 : 1Колхети-1913
01.03.2024 Грузия - Высшая лига 1-й тур 1 : 0Колхети-1913
08.12.2018 Грузия - Высшая лига 36-й тур 4 : 0Колхети-1913
04.12.2018 Грузия - Высшая лига 35-й тур Колхети-19130 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Динамо Бт39
2
Квалификация Лиги конференций
Дила39
3
Квалификация Лиги конференций
Сабуртало37
4 Динамо Тб36
5 Колхети-191334
6 Телави33
7 Торпедо Кт33
8
Стыковая зона
Самтредиа32
9
Стыковая зона
Самгурали30
10
Зона вылета
Гагра30

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