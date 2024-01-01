Сабуртало - Динамо Тб 15 Марта прямая трансляция
15 Марта 2024 года в 18:00 (+03:00). Грузия - Высшая лига, 4-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сабуртало - Динамо Тб, которое состоится 15 Марта 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия - Высшая лига, 4-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сабуртало
Тбилиси
Динамо Тб
Тбилиси
История личных встреч
|02.12.2023
|Грузия - Высшая лига
|36-й тур
|0 : 3
|29.09.2023
|Грузия - Высшая лига
|27-й тур
|1 : 0
|01.06.2023
|Грузия - Высшая лига
|18-й тур
|2 : 1
|21.04.2023
|Грузия - Высшая лига
|9-й тур
|1 : 3
|29.10.2022
|Грузия - Высшая лига
|32-й тур
|3 : 1
|26.08.2022
|Грузия - Высшая лига
|23-й тур
|1 : 2
|16.05.2022
|Грузия - Высшая лига
|14-й тур
|0 : 0
|14.04.2022
|Грузия - Высшая лига
|5-й тур
|1 : 1
|24.10.2021
|Грузия - Высшая лига
|31-й тур
|0 : 1
|08.08.2021
|Грузия - Высшая лига
|22-й тур
|2 : 1
|10.03.2024
|Грузия - Высшая лига
|3-й тур
|2 : 2
|06.03.2024
|Грузия - Высшая лига
|2-й тур
|2 : 3
|02.03.2024
|Грузия - Высшая лига
|1-й тур
|1 : 0
|02.12.2023
|Грузия - Высшая лига
|36-й тур
|0 : 3
|28.11.2023
|Грузия - Высшая лига
|35-й тур
|3 : 0
|10.03.2024
|Грузия - Высшая лига
|3-й тур
|1 : 0
|06.03.2024
|Грузия - Высшая лига
|2-й тур
|4 : 0
|02.03.2024
|Грузия - Высшая лига
|1-й тур
|2 : 0
|02.12.2023
|Грузия - Высшая лига
|36-й тур
|0 : 3
|28.11.2023
|Грузия - Высшая лига
|35-й тур
|6 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Динамо Бт
|3
|9
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Дила
|3
|9
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Сабуртало
|3
|7
|4
|Динамо Тб
|3
|6
|5
|Колхети-1913
|3
|4
|6
|Телави
|3
|3
|7
|Торпедо Кт
|3
|3
| 8
Стыковая зона
|Самтредиа
|3
|2
| 9
Стыковая зона
|Самгурали
|3
|0
| 10
Зона вылета
|Гагра
|3
|0