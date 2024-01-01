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Сабуртало - Динамо Тб 15 Марта прямая трансляция

15 Марта 2024 года в 18:00 (+03:00). Грузия - Высшая лига, 4-й тур
Сабуртало
Динамо Тб

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сабуртало - Динамо Тб, которое состоится 15 Марта 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия - Высшая лига, 4-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сабуртало
Тбилиси
Динамо Тб
Тбилиси
История личных встреч
02.12.2023 Грузия - Высшая лига 36-й тур Сабуртало0 : 3Динамо Тб
29.09.2023 Грузия - Высшая лига 27-й тур Динамо Тб1 : 0Сабуртало
01.06.2023 Грузия - Высшая лига 18-й тур Сабуртало2 : 1Динамо Тб
21.04.2023 Грузия - Высшая лига 9-й тур Динамо Тб1 : 3Сабуртало
29.10.2022 Грузия - Высшая лига 32-й тур Динамо Тб3 : 1Сабуртало
26.08.2022 Грузия - Высшая лига 23-й тур Сабуртало1 : 2Динамо Тб
16.05.2022 Грузия - Высшая лига 14-й тур Динамо Тб0 : 0Сабуртало
14.04.2022 Грузия - Высшая лига 5-й тур Сабуртало1 : 1Динамо Тб
24.10.2021 Грузия - Высшая лига 31-й тур Сабуртало0 : 1Динамо Тб
08.08.2021 Грузия - Высшая лига 22-й тур Динамо Тб2 : 1Сабуртало
10.03.2024 Грузия - Высшая лига 3-й тур Сабуртало2 : 2
06.03.2024 Грузия - Высшая лига 2-й тур 2 : 3Сабуртало
02.03.2024 Грузия - Высшая лига 1-й тур Сабуртало1 : 0
02.12.2023 Грузия - Высшая лига 36-й тур Сабуртало0 : 3Динамо Тб
28.11.2023 Грузия - Высшая лига 35-й тур 3 : 0Сабуртало
10.03.2024 Грузия - Высшая лига 3-й тур Динамо Тб1 : 0
06.03.2024 Грузия - Высшая лига 2-й тур 4 : 0Динамо Тб
02.03.2024 Грузия - Высшая лига 1-й тур Динамо Тб2 : 0
02.12.2023 Грузия - Высшая лига 36-й тур Сабуртало0 : 3Динамо Тб
28.11.2023 Грузия - Высшая лига 35-й тур Динамо Тб6 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Динамо Бт39
2
Квалификация Лиги конференций
Дила39
3
Квалификация Лиги конференций
Сабуртало37
4 Динамо Тб36
5 Колхети-191334
6 Телави33
7 Торпедо Кт33
8
Стыковая зона
Самтредиа32
9
Стыковая зона
Самгурали30
10
Зона вылета
Гагра30

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