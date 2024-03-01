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Лутон Таун - Ноттингем Форест 16 Марта прямая трансляция

16 Марта 2024 года в 18:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 29-й тур
Главный судья: Даррен Ингланд (Англия);
Лутон Таун
Ноттингем Форест

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лутон Таун - Ноттингем Форест, которое состоится 16 Марта 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 29-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лутон Таун
Лутон
Ноттингем Форест
Ноттингем
24 Бельгия вр Томас Камински
16 Англия зщ Рис Берк
15 Англия зщ Теден Менжи
27 Япония зщ Даики Хасиока
12 Буркина-Фасо зщ Исса Каборе
18 Англия пз Джордан Кларк
6 Англия пз Росс Баркли
45 Англия пз Алфи Даути
7 Ирландия пз Чидози Огбене
30 Англия пз Эндрос Таунсенд
9 Англия нп Карлтон Моррис
26 Бельгия вр Матц Селс
7 Уэльс зщ Неко Уильямс
30 Кот-д'Ивуар зщ Вилли Боли
40 Бразилия зщ Мурилло
15 Англия зщ Гарри Тоффоло
16 Аргентина пз Николас Домингес
21 Швеция пз Энтони Эланга
22 Англия пз Райан Йейтс
10 Англия пз Морган Гиббс-Уайт
14 Англия пз Каллум Хадсон-Одои
11 Новая Зеландия нп Крис Вуд
Главные тренеры
Уэльс Роб Эдвардс
Португалия Нуну Эшпириту Санту
Португалия Нуну Эшпириту Санту
История личных встреч
21.10.2023 Англия - Премьер-лига 9-й тур Ноттингем Форест2 : 2Лутон Таун
15.04.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 42-й тур Лутон Таун1 : 0Ноттингем Форест
23.11.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 19-й тур Ноттингем Форест0 : 0Лутон Таун
02.03.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 34-й тур Ноттингем Форест0 : 1Лутон Таун
28.10.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 8-й тур Лутон Таун1 : 1Ноттингем Форест
19.01.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 28-й тур Ноттингем Форест3 : 1Лутон Таун
02.11.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 15-й тур Лутон Таун1 : 2Ноттингем Форест
13.03.2024 Англия - Премьер-лига 17-й тур 4 : 3Лутон Таун
09.03.2024 Англия - Премьер-лига 28-й тур 1 : 1Лутон Таун
02.03.2024 Англия - Премьер-лига 27-й тур Лутон Таун2 : 3
27.02.2024 Кубок Англии 1/8 финала Лутон Таун2 : 6
21.02.2024 Англия - Премьер-лига 26-й тур 4 : 1Лутон Таун
10.03.2024 Англия - Премьер-лига 28-й тур 1 : 0Ноттингем Форест
02.03.2024 Англия - Премьер-лига 27-й тур Ноттингем Форест0 : 1
28.02.2024 Кубок Англии 1/8 финала Ноттингем Форест0 : 1
24.02.2024 Англия - Премьер-лига 26-й тур 4 : 2Ноттингем Форест
17.02.2024 Англия - Премьер-лига 25-й тур Ноттингем Форест2 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал2864
2
Лига чемпионов
Ливерпуль2864
3
Лига чемпионов
Манчестер Сити2863
4
Лига чемпионов
Астон Вилла2855
5
Лига Европы
Тоттенхэм Хотспур2753
6 Манчестер Юнайтед2847
7 Вест Хэм Юнайтед2843
8 Брайтон энд Хоув Альбион2842
9 Вулверхэмптон2841
10 Ньюкасл Юнайтед2840
11 Челси2739
12 Фулхэм2835
13 Борнмут2835
14 Кристал Пэлас2829
15 Брентфорд2826
16 Эвертон2825
17 Ноттингем Форест2824
18
Зона вылета
Лутон Таун2821
19
Зона вылета
Бёрнли2814
20
Зона вылета
Шеффилд Юнайтед2814

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