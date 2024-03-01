Лутон Таун - Ноттингем Форест 16 Марта прямая трансляция
16 Марта 2024 года в 18:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 29-й тур
Главный судья: Даррен Ингланд (Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лутон Таун - Ноттингем Форест, которое состоится 16 Марта 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 29-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лутон Таун
Лутон
Ноттингем Форест
Ноттингем
|24
|вр
|Томас Камински
|16
|зщ
|Рис Берк
|15
|зщ
|Теден Менжи
|27
|зщ
|Даики Хасиока
|12
|зщ
|Исса Каборе
|18
|пз
|Джордан Кларк
|6
|пз
|Росс Баркли
|45
|пз
|Алфи Даути
|7
|пз
|Чидози Огбене
|30
|пз
|Эндрос Таунсенд
|9
|нп
|Карлтон Моррис
|26
|вр
|Матц Селс
|7
|зщ
|Неко Уильямс
|30
|зщ
|Вилли Боли
|40
|зщ
|Мурилло
|15
|зщ
|Гарри Тоффоло
|16
|пз
|Николас Домингес
|21
|пз
|Энтони Эланга
|22
|пз
|Райан Йейтс
|10
|пз
|Морган Гиббс-Уайт
|14
|пз
|Каллум Хадсон-Одои
|11
|нп
|Крис Вуд
Главные тренеры
|Роб Эдвардс
|Нуну Эшпириту Санту
|Нуну Эшпириту Санту
История личных встреч
|21.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 2
|15.04.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 42-й тур
|1 : 0
|23.11.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 19-й тур
|0 : 0
|02.03.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 34-й тур
|0 : 1
|28.10.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 8-й тур
|1 : 1
|19.01.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 28-й тур
|3 : 1
|02.11.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 15-й тур
|1 : 2
|13.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|4 : 3
|09.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|1 : 1
|02.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|2 : 3
|27.02.2024
|Кубок Англии
|1/8 финала
|2 : 6
|21.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|26-й тур
|4 : 1
|10.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|1 : 0
|02.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|0 : 1
|28.02.2024
|Кубок Англии
|1/8 финала
|0 : 1
|24.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|26-й тур
|4 : 2
|17.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|25-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|28
|64
| 2
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|28
|64
| 3
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|28
|63
| 4
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|28
|55
| 5
Лига Европы
|Тоттенхэм Хотспур
|27
|53
|6
|Манчестер Юнайтед
|28
|47
|7
|Вест Хэм Юнайтед
|28
|43
|8
|Брайтон энд Хоув Альбион
|28
|42
|9
|Вулверхэмптон
|28
|41
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|28
|40
|11
|Челси
|27
|39
|12
|Фулхэм
|28
|35
|13
|Борнмут
|28
|35
|14
|Кристал Пэлас
|28
|29
|15
|Брентфорд
|28
|26
|16
|Эвертон
|28
|25
|17
|Ноттингем Форест
|28
|24
| 18
Зона вылета
|Лутон Таун
|28
|21
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|28
|14
| 20
Зона вылета
|Шеффилд Юнайтед
|28
|14