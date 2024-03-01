Бёрнли - Брентфорд 16 Марта прямая трансляция
Стадион: Тёрф Мур (Бернли, Англия), вместимость: 22546
16 Марта 2024 года в 18:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 29-й тур
Главный судья: Даррен Бонд (Ланкашир, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бёрнли - Брентфорд, которое состоится 16 Марта 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Тёрф Мур (Бернли, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бёрнли
Бёрнли
Брентфорд
Лондон
|1
|вр
|Джеймс Траффорд
|20
|зщ
|Лоранс Ассиньон
|2
|зщ
|Дара О'Ши
|3
|зщ
|Чарли Тейлор
|22
|зщ
|Витиньо
|33
|пз
|Максим Эстеве
|16
|пз
|Сандер Берге
|24
|пз
|Джош Каллен
|34
|пз
|Якоб Бруун Ларсен
|23
|нп
|Датро Фофана
|47
|нп
|Вильсон Одобер
|1
|вр
|Марк Флеккен
|13
|зщ
|Занка
|20
|зщ
|Кристоффер Аер
|22
|зщ
|Нейтан Коллинз
|30
|зщ
|Мадс Роэрслев
|27
|пз
|Витали Янельт
|8
|пз
|Матиас Йенсен
|15
|пз
|Фрэнк Оньека
|11
|пз
|Йоан Висса
|23
|нп
|Кин Льюис-Поттер
|17
|нп
|Айван Тони
Главные тренеры
|Венсан Компани
|Томас Франк
История личных встреч
|21.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|3 : 0
|12.03.2022
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|2 : 0
|30.10.2021
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|3 : 1
|15.01.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 27-й тур
|1 : 3
|22.08.2015
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 4-й тур
|1 : 0
|10.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|2 : 2
|03.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|0 : 2
|24.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|26-й тур
|3 : 0
|17.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|25-й тур
|0 : 5
|10.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|24-й тур
|3 : 1
|09.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|2 : 1
|02.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|2 : 2
|26.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|26-й тур
|4 : 2
|20.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|18-й тур
|1 : 0
|17.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|28
|64
| 2
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|28
|64
| 3
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|28
|63
| 4
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|28
|55
| 5
Лига Европы
|Тоттенхэм Хотспур
|27
|53
|6
|Манчестер Юнайтед
|28
|47
|7
|Вест Хэм Юнайтед
|28
|43
|8
|Брайтон энд Хоув Альбион
|28
|42
|9
|Вулверхэмптон
|28
|41
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|28
|40
|11
|Челси
|27
|39
|12
|Фулхэм
|28
|35
|13
|Борнмут
|28
|35
|14
|Кристал Пэлас
|28
|29
|15
|Брентфорд
|28
|26
|16
|Эвертон
|28
|25
|17
|Ноттингем Форест
|28
|24
| 18
Зона вылета
|Лутон Таун
|28
|21
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|28
|14
| 20
Зона вылета
|Шеффилд Юнайтед
|28
|14