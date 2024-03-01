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Бёрнли - Брентфорд 16 Марта прямая трансляция

Стадион: Тёрф Мур (Бернли, Англия), вместимость: 22546
16 Марта 2024 года в 18:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 29-й тур
Главный судья: Даррен Бонд (Ланкашир, Англия);
Бёрнли
Брентфорд

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бёрнли - Брентфорд, которое состоится 16 Марта 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Тёрф Мур (Бернли, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бёрнли
Бёрнли
Брентфорд
Лондон
1АнглияврДжеймс Траффорд
20ФранциязщЛоранс Ассиньон
2ИрландиязщДара О'Ши
3АнглиязщЧарли Тейлор
22Бразилиязщ Витиньо
33ФранцияпзМаксим Эстеве
16НорвегияпзСандер Берге
24ИрландияпзДжош Каллен
34ДанияпзЯкоб Бруун Ларсен
23Кот-д'ИвуарнпДатро Фофана
47ФранциянпВильсон Одобер
1НидерландыврМарк Флеккен
13Даниязщ Занка
20НорвегиязщКристоффер Аер
22ИрландиязщНейтан Коллинз
30ДаниязщМадс Роэрслев
27ГерманияпзВитали Янельт
8ДанияпзМатиас Йенсен
15НигерияпзФрэнк Оньека
11ДР КонгопзЙоан Висса
23АнглиянпКин Льюис-Поттер
17АнглиянпАйван Тони
Главные тренеры
БельгияВенсан Компани
ДанияТомас Франк
История личных встреч
21.10.2023Англия - Премьер-лига9-й турБрентфорд3 : 0Бёрнли
12.03.2022Англия - Премьер-лига29-й турБрентфорд2 : 0Бёрнли
30.10.2021Англия - Премьер-лига10-й турБёрнли3 : 1Брентфорд
15.01.2016Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 27-й турБрентфорд1 : 3Бёрнли
22.08.2015Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 4-й турБёрнли1 : 0Брентфорд
10.03.2024Англия - Премьер-лига28-й тур2 : 2Бёрнли
03.03.2024Англия - Премьер-лига27-й турБёрнли0 : 2
24.02.2024Англия - Премьер-лига26-й тур3 : 0Бёрнли
17.02.2024Англия - Премьер-лига25-й турБёрнли0 : 5
10.02.2024Англия - Премьер-лига24-й тур3 : 1Бёрнли
09.03.2024Англия - Премьер-лига28-й тур2 : 1Брентфорд
02.03.2024Англия - Премьер-лига27-й турБрентфорд2 : 2
26.02.2024Англия - Премьер-лига26-й тур4 : 2Брентфорд
20.02.2024Англия - Премьер-лига18-й тур1 : 0Брентфорд
17.02.2024Англия - Премьер-лига25-й турБрентфорд1 : 4
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал2864
2
Лига чемпионов
Ливерпуль2864
3
Лига чемпионов
Манчестер Сити2863
4
Лига чемпионов
Астон Вилла2855
5
Лига Европы
Тоттенхэм Хотспур2753
6 Манчестер Юнайтед2847
7 Вест Хэм Юнайтед2843
8 Брайтон энд Хоув Альбион2842
9 Вулверхэмптон2841
10 Ньюкасл Юнайтед2840
11 Челси2739
12 Фулхэм2835
13 Борнмут2835
14 Кристал Пэлас2829
15 Брентфорд2826
16 Эвертон2825
17 Ноттингем Форест2824
18
Зона вылета
Лутон Таун2821
19
Зона вылета
Бёрнли2814
20
Зона вылета
Шеффилд Юнайтед2814

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