00:58 ()
Онлайн трансляции
Пятница 15 марта
Суббота 16 марта
Свернуть список

Ротерхэм Юнайтед - Хаддерсфилд Таун 16 Марта прямая трансляция

16 Марта 2024 года в 18:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 38-й тур
Ротерхэм Юнайтед
Хаддерсфилд Таун

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ротерхэм Юнайтед - Хаддерсфилд Таун, которое состоится 16 Марта 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 38-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ротерхэм Юнайтед
Ротерхэм
Хаддерсфилд Таун
Хаддерсфилд
Главные тренеры
АнглияНил Уорнок
АнглияНил Уорнок
АнглияНил Уорнок
История личных встреч
16.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 6-й турХаддерсфилд Таун2 : 0Ротерхэм Юнайтед
29.12.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 25-й турХаддерсфилд Таун2 : 0Ротерхэм Юнайтед
15.10.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 15-й турРотерхэм Юнайтед2 : 1Хаддерсфилд Таун
10.04.2021Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 41-й турХаддерсфилд Таун0 : 0Ротерхэм Юнайтед
03.10.2020Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 4-й турРотерхэм Юнайтед1 : 1Хаддерсфилд Таун
23.08.2017Англия - Кубок лиги2-й раундХаддерсфилд Таун2 : 1Ротерхэм Юнайтед
14.02.2017Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 32-й турРотерхэм Юнайтед2 : 3Хаддерсфилд Таун
27.09.2016Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 10-й турХаддерсфилд Таун2 : 1Ротерхэм Юнайтед
19.04.2016Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 43-й турРотерхэм Юнайтед1 : 1Хаддерсфилд Таун
15.12.2015Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 21-й турХаддерсфилд Таун2 : 0Ротерхэм Юнайтед
09.03.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 37-й тур5 : 0Ротерхэм Юнайтед
05.03.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 36-й тур5 : 0Ротерхэм Юнайтед
02.03.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 35-й турРотерхэм Юнайтед0 : 1
24.02.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 34-й тур2 : 1Ротерхэм Юнайтед
20.02.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 29-й тур4 : 3Ротерхэм Юнайтед
10.03.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 37-й турХаддерсфилд Таун1 : 4
06.03.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 36-й тур1 : 0Хаддерсфилд Таун
02.03.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 35-й турХаддерсфилд Таун1 : 1
24.02.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 34-й тур1 : 2Хаддерсфилд Таун
17.02.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 33-й турХаддерсфилд Таун1 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лестер Сити3782
2
Повышение
Лидс Юнайтед3779
3
Плей-офф за повышение
Ипсвич Таун3778
4
Плей-офф за повышение
Саутгемптон3673
5
Плей-офф за повышение
Вест Бромвич Альбион3763
6
Плей-офф за повышение
Норвич Сити3758
7 Халл Сити3758
8 Ковентри Сити3757
9 Мидлсбро3753
10 Престон Норт Энд3653
11 Кардифф Сити3753
12 Сандерленд3747
13 Бристоль Сити3747
14 Уотфорд3745
15 Суонси Сити3743
16 Миллуолл3743
17 Плимут Аргайл3741
18 Блэкберн Роверс3741
19 Сток Сити3741
20 Куинз Парк Рейнджерс3739
21 Бирмингем Сити3739
22
Зона вылета
Хаддерсфилд Таун3738
23
Зона вылета
Шеффилд Уэнсдей3738
24
Зона вылета
Ротерхэм Юнайтед3719

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Лига Наций
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close