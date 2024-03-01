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Плимут Аргайл - Престон Норт Энд 16 Марта прямая трансляция

Стадион: Хоум Парк (Плимут, Англия), вместимость: 17048
16 Марта 2024 года в 18:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 38-й тур
Плимут Аргайл
Престон Норт Энд

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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Плимут Аргайл - Престон Норт Энд, которое состоится 16 Марта 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 38-й тур, оно проводится на стадионе: Хоум Парк (Плимут, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Плимут Аргайл
Плимут
Престон Норт Энд
Престон
Главные тренеры
АнглияСтивен Шумахер
АнглияСтивен Шумахер
История личных встреч
16.09.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 6-й турПрестон Норт Энд2 : 1Плимут Аргайл
09.03.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 37-й тур1 : 1Плимут Аргайл
05.03.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 36-й тур1 : 0Плимут Аргайл
02.03.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 35-й турПлимут Аргайл0 : 2
24.02.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 34-й тур0 : 2Плимут Аргайл
20.02.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 29-й турПлимут Аргайл0 : 3
09.03.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 37-й турПрестон Норт Энд1 : 2
02.03.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 35-й турПрестон Норт Энд0 : 0
23.02.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 34-й тур0 : 3Престон Норт Энд
17.02.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 33-й турПрестон Норт Энд2 : 2
14.02.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 32-й турПрестон Норт Энд2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лестер Сити3782
2
Повышение
Лидс Юнайтед3779
3
Плей-офф за повышение
Ипсвич Таун3778
4
Плей-офф за повышение
Саутгемптон3673
5
Плей-офф за повышение
Вест Бромвич Альбион3763
6
Плей-офф за повышение
Норвич Сити3758
7 Халл Сити3758
8 Ковентри Сити3757
9 Мидлсбро3753
10 Престон Норт Энд3653
11 Кардифф Сити3753
12 Сандерленд3747
13 Бристоль Сити3747
14 Уотфорд3745
15 Суонси Сити3743
16 Миллуолл3743
17 Плимут Аргайл3741
18 Блэкберн Роверс3741
19 Сток Сити3741
20 Куинз Парк Рейнджерс3739
21 Бирмингем Сити3739
22
Зона вылета
Хаддерсфилд Таун3738
23
Зона вылета
Шеффилд Уэнсдей3738
24
Зона вылета
Ротерхэм Юнайтед3719

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