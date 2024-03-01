Осасуна - Реал Мадрид 16 Марта прямая трансляция
Стадион: Эль-Садар (Памплона, Испания), вместимость: 18330
16 Марта 2024 года в 18:15 (+03:00). Испания - Примера, 29-й тур
Главный судья: Хуан Мартинес Мунуэра (Аликанте, Испания);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Осасуна - Реал Мадрид, которое состоится 16 Марта 2024 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Эль-Садар (Памплона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Осасуна
Памплона
Реал Мадрид
Мадрид
|1
|вр
|Серхио Эррера
|24
|зщ
|Алехандро Катена
|4
|зщ
|Унай Гарсия
|12
|зщ
|Хесус Аресо
|28
|зщ
|Хорхе Эррандо
|22
|зщ
|Хоан Мохика
|7
|пз
|Хон Монкайола
|6
|пз
|Лукас Торро
|14
|нп
|Рубен Гарсия
|16
|нп
|Мой Гомес
|17
|нп
|Анте Будимир
|13
|вр
|Андрей Лунин
|2
|зщ
|Даниэль Карвахаль
|22
|зщ
|Антонио Рюдигер
|6
|зщ
|Начо Фернандес
|23
|зщ
|Ферлан Менди
|18
|пз
|Орельен Тчуамени
|15
|пз
|Федерико Вальверде
|8
|пз
|Тони Кроос
|21
|пз
|Браим Диас
|11
|нп
|Родриго
|7
|нп
|Винисиус Жуниор
Главные тренеры
|Хагоба Аррасате
|Карло Анчелотти
История личных встреч
|07.10.2023
|Испания - Примера
|9-й тур
|4 : 0
|06.05.2023
|Кубок Испании
|Финал
|2 : 1
|18.02.2023
|Испания - Примера
|22-й тур
|0 : 2
|02.10.2022
|Испания - Примера
|7-й тур
|1 : 1
|20.04.2022
|Испания - Примера
|33-й тур
|1 : 3
|27.10.2021
|Испания - Примера
|11-й тур
|0 : 0
|01.05.2021
|Испания - Примера
|34-й тур
|2 : 0
|09.01.2021
|Испания - Примера
|18-й тур
|0 : 0
|09.02.2020
|Испания - Примера
|23-й тур
|1 : 4
|25.09.2019
|Испания - Примера
|6-й тур
|2 : 0
|09.03.2024
|Испания - Примера
|28-й тур
|2 : 0
|04.03.2024
|Испания - Примера
|27-й тур
|1 : 0
|25.02.2024
|Испания - Примера
|26-й тур
|1 : 1
|17.02.2024
|Испания - Примера
|25-й тур
|2 : 0
|10.02.2024
|Испания - Примера
|24-й тур
|0 : 1
|10.03.2024
|Испания - Примера
|28-й тур
|4 : 0
|06.03.2024
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 2-й матч
|1 : 1
|02.03.2024
|Испания - Примера
|27-й тур
|2 : 2
|25.02.2024
|Испания - Примера
|26-й тур
|1 : 0
|18.02.2024
|Испания - Примера
|25-й тур
|1 : 1
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Килиан Мбаппе наконец определился со своим будущим: The Athletic и Фабрицио Романо одновременно сообщили, что француз заявил президенту «ПСЖ» Нассеру Аль-Хелаифи о решении покинуть клуб.Француз согласился на меньшую зарплату в Мадриде Мегатрансфер Мбаппе в «Реал» в цифрах 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 29-го тура Примеры: «Осасуна» — «Реал». Начало встречи запланировано на 18:15 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|28
|69
| 2
Лига чемпионов
|Жирона
|28
|62
| 3
Лига чемпионов
|Барселона
|28
|61
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|28
|55
| 5
Лига Европы
|Атлетик Б
|28
|53
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Реал Сосьедад
|28
|43
|7
|Бетис
|28
|42
|8
|Валенсия
|27
|40
|9
|Лас-Пальмас
|28
|37
|10
|Осасуна
|28
|36
|11
|Вильярреал
|28
|35
|12
|Хетафе
|28
|35
|13
|Алавес
|28
|32
|14
|Севилья
|28
|28
|15
|Мальорка
|28
|27
|16
|Райо Вальекано
|28
|26
|17
|Сельта
|28
|24
| 18
Зона вылета
|Кадис
|28
|22
| 19
Зона вылета
|Гранада
|27
|14
| 20
Зона вылета
|Альмерия
|28
|10