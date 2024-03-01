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Осасуна - Реал Мадрид 16 Марта прямая трансляция

Стадион: Эль-Садар (Памплона, Испания), вместимость: 18330
16 Марта 2024 года в 18:15 (+03:00). Испания - Примера, 29-й тур
Главный судья: Хуан Мартинес Мунуэра (Аликанте, Испания);
Осасуна
Реал Мадрид

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Осасуна - Реал Мадрид, которое состоится 16 Марта 2024 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Эль-Садар (Памплона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Осасуна
Памплона
Реал Мадрид
Мадрид
1ИспанияврСерхио Эррера
24ИспаниязщАлехандро Катена
4ИспаниязщУнай Гарсия
12ИспаниязщХесус Аресо
28ИспаниязщХорхе Эррандо
22КолумбиязщХоан Мохика
7ИспанияпзХон Монкайола
6ИспанияпзЛукас Торро
14ИспаниянпРубен Гарсия
16ИспаниянпМой Гомес
17ХорватиянпАнте Будимир
13УкраинаврАндрей Лунин
2ИспаниязщДаниэль Карвахаль
22ГерманиязщАнтонио Рюдигер
6ИспаниязщНачо Фернандес
23ФранциязщФерлан Менди
18ФранцияпзОрельен Тчуамени
15УругвайпзФедерико Вальверде
8ГерманияпзТони Кроос
21ИспанияпзБраим Диас
11Бразилиянп Родриго
7Бразилиянп Винисиус Жуниор
Главные тренеры
ИспанияХагоба Аррасате
ИталияКарло Анчелотти
История личных встреч
07.10.2023Испания - Примера9-й турРеал Мадрид4 : 0Осасуна
06.05.2023Кубок ИспанииФиналРеал Мадрид2 : 1Осасуна
18.02.2023Испания - Примера22-й турОсасуна0 : 2Реал Мадрид
02.10.2022Испания - Примера7-й турРеал Мадрид1 : 1Осасуна
20.04.2022Испания - Примера33-й турОсасуна1 : 3Реал Мадрид
27.10.2021Испания - Примера11-й турРеал Мадрид0 : 0Осасуна
01.05.2021Испания - Примера34-й турРеал Мадрид2 : 0Осасуна
09.01.2021Испания - Примера18-й турОсасуна0 : 0Реал Мадрид
09.02.2020Испания - Примера23-й турОсасуна1 : 4Реал Мадрид
25.09.2019Испания - Примера6-й турРеал Мадрид2 : 0Осасуна
09.03.2024Испания - Примера28-й тур2 : 0Осасуна
04.03.2024Испания - Примера27-й турОсасуна1 : 0
25.02.2024Испания - Примера26-й тур1 : 1Осасуна
17.02.2024Испания - Примера25-й турОсасуна2 : 0
10.02.2024Испания - Примера24-й тур0 : 1Осасуна
10.03.2024Испания - Примера28-й турРеал Мадрид4 : 0
06.03.2024Лига чемпионов1/8 финала. 2-й матчРеал Мадрид1 : 1
02.03.2024Испания - Примера27-й тур2 : 2Реал Мадрид
25.02.2024Испания - Примера26-й турРеал Мадрид1 : 0
18.02.2024Испания - Примера25-й тур1 : 1Реал Мадрид
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Килиан Мбаппе наконец определился со своим будущим: The Athletic и Фабрицио Романо одновременно сообщили, что француз заявил президенту «ПСЖ» Нассеру Аль-Хелаифи о решении покинуть клуб.Француз согласился на меньшую зарплату в Мадриде Мегатрансфер Мбаппе в «Реал» в цифрах 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 29-го тура Примеры: «Осасуна» — «Реал». Начало встречи запланировано на 18:15 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид2869
2
Лига чемпионов
Жирона2862
3
Лига чемпионов
Барселона2861
4
Лига чемпионов
Атлетико М2855
5
Лига Европы
Атлетик Б2853
6
Квалификация Лиги конференций
Реал Сосьедад2843
7 Бетис2842
8 Валенсия2740
9 Лас-Пальмас2837
10 Осасуна2836
11 Вильярреал2835
12 Хетафе2835
13 Алавес2832
14 Севилья2828
15 Мальорка2827
16 Райо Вальекано2826
17 Сельта2824
18
Зона вылета
Кадис2822
19
Зона вылета
Гранада2714
20
Зона вылета
Альмерия2810

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