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Хетафе - Жирона 16 Марта прямая трансляция

Стадион: Колисеум Альфонсо Перес (Хетафе, Испания), вместимость: 17000
16 Марта 2024 года в 20:30 (+03:00). Испания - Примера, 29-й тур
Главный судья: Хосе Мунуэра Монтеро (Испания);
Хетафе
Жирона

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хетафе - Жирона, которое состоится 16 Марта 2024 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Колисеум Альфонсо Перес (Хетафе, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хетафе
Хетафе
Жирона
Жирона
13ИспанияврДавид Сория
21ИспаниязщХуан Иглесиас
2Тогозщ Джене
15ПарагвайзщОмар Альдерете
16ИспаниязщДиего Рико
5ИспанияпзЛуис Милья
20СербияпзНеманья Максимович
24ГвинеяпзИлаш Мориба
14ИспаниянпХуанми Латаса
7ИспаниянпХайме Мата
12АнглиянпМэйсон Гринвуд
13АргентинаврПауло Гассанига
20БразилиязщЯн Коуту
25ИспаниязщЭрик Гарсия
17НидерландызщДейли Блинд
3ИспаниязщМигель Гутьеррес
14ИспанияпзАлеш Гарсия
23ИспанияпзИван Мартин
22КолумбияпзДжон Солис
24Испаниянп Порту
16Бразилиянп Савио
9УкраинанпАртём Довбик
Главные тренеры
ИспанияХосе Бордалас
ИспанияАнхель Мичел
История личных встреч
20.08.2023Испания - Примера2-й турЖирона3 : 0Хетафе
04.03.2023Испания - Примера24-й турХетафе3 : 2Жирона
22.08.2022Испания - Примера2-й турЖирона3 : 1Хетафе
05.05.2019Испания - Примера36-й турХетафе2 : 0Жирона
21.12.2018Испания - Примера17-й турЖирона1 : 1Хетафе
29.04.2018Испания - Примера35-й турХетафе1 : 1Жирона
17.12.2017Испания - Примера16-й турЖирона1 : 0Хетафе
04.03.2017Испания - СегундаСегунда. 28-й турЖирона5 : 1Хетафе
25.09.2016Испания - СегундаСегунда. 7-й турХетафе0 : 2Жирона
17.12.2013Кубок Испании1/16 финала. 2-й матчХетафе4 : 1Жирона
09.03.2024Испания - Примера28-й тур1 : 0Хетафе
02.03.2024Испания - Примера27-й турХетафе3 : 3
24.02.2024Испания - Примера26-й тур4 : 0Хетафе
16.02.2024Испания - Примера25-й тур1 : 1Хетафе
11.02.2024Испания - Примера24-й турХетафе3 : 2
09.03.2024Испания - Примера28-й турЖирона2 : 0
03.03.2024Испания - Примера27-й тур1 : 0Жирона
26.02.2024Испания - Примера26-й турЖирона3 : 0
19.02.2024Испания - Примера25-й тур3 : 2Жирона
10.02.2024Испания - Примера24-й тур4 : 0Жирона
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В Ла Лиге завершился 28-й тур. В нём мы едва не увидели первую победу «Альмерии» в этом сезоне и стали свидетелями очередной сенсации, которая одновременно обострила борьбу и за место в Лиге чемпионов, и за выживание. Об этих и других событиях — в нашем дайджесте.У «Атлетика» из Бильбао неплохие шансы на четвёртое место! Сенсационное поражение «Атлетико» обострило борьбу за место в ЛЧ. Итоги тура Ла Лиги 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 29-го тура Примеры: «Хетафе» — «Жирона». Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид2869
2
Лига чемпионов
Жирона2862
3
Лига чемпионов
Барселона2861
4
Лига чемпионов
Атлетико М2855
5
Лига Европы
Атлетик Б2853
6
Квалификация Лиги конференций
Реал Сосьедад2843
7 Бетис2842
8 Валенсия2740
9 Лас-Пальмас2837
10 Осасуна2836
11 Вильярреал2835
12 Хетафе2835
13 Алавес2832
14 Севилья2828
15 Мальорка2827
16 Райо Вальекано2826
17 Сельта2824
18
Зона вылета
Кадис2822
19
Зона вылета
Гранада2714
20
Зона вылета
Альмерия2810

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