Хетафе - Жирона 16 Марта прямая трансляция
Стадион: Колисеум Альфонсо Перес (Хетафе, Испания), вместимость: 17000
16 Марта 2024 года в 20:30 (+03:00). Испания - Примера, 29-й тур
Главный судья: Хосе Мунуэра Монтеро (Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хетафе - Жирона, которое состоится 16 Марта 2024 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Колисеум Альфонсо Перес (Хетафе, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хетафе
Хетафе
Жирона
Жирона
|13
|вр
|Давид Сория
|21
|зщ
|Хуан Иглесиас
|2
|зщ
|Джене
|15
|зщ
|Омар Альдерете
|16
|зщ
|Диего Рико
|5
|пз
|Луис Милья
|20
|пз
|Неманья Максимович
|24
|пз
|Илаш Мориба
|14
|нп
|Хуанми Латаса
|7
|нп
|Хайме Мата
|12
|нп
|Мэйсон Гринвуд
|13
|вр
|Пауло Гассанига
|20
|зщ
|Ян Коуту
|25
|зщ
|Эрик Гарсия
|17
|зщ
|Дейли Блинд
|3
|зщ
|Мигель Гутьеррес
|14
|пз
|Алеш Гарсия
|23
|пз
|Иван Мартин
|22
|пз
|Джон Солис
|24
|нп
|Порту
|16
|нп
|Савио
|9
|нп
|Артём Довбик
Главные тренеры
|Хосе Бордалас
|Анхель Мичел
История личных встреч
|20.08.2023
|Испания - Примера
|2-й тур
|3 : 0
|04.03.2023
|Испания - Примера
|24-й тур
|3 : 2
|22.08.2022
|Испания - Примера
|2-й тур
|3 : 1
|05.05.2019
|Испания - Примера
|36-й тур
|2 : 0
|21.12.2018
|Испания - Примера
|17-й тур
|1 : 1
|29.04.2018
|Испания - Примера
|35-й тур
|1 : 1
|17.12.2017
|Испания - Примера
|16-й тур
|1 : 0
|04.03.2017
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 28-й тур
|5 : 1
|25.09.2016
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 7-й тур
|0 : 2
|17.12.2013
|Кубок Испании
|1/16 финала. 2-й матч
|4 : 1
|09.03.2024
|Испания - Примера
|28-й тур
|1 : 0
|02.03.2024
|Испания - Примера
|27-й тур
|3 : 3
|24.02.2024
|Испания - Примера
|26-й тур
|4 : 0
|16.02.2024
|Испания - Примера
|25-й тур
|1 : 1
|11.02.2024
|Испания - Примера
|24-й тур
|3 : 2
|09.03.2024
|Испания - Примера
|28-й тур
|2 : 0
|03.03.2024
|Испания - Примера
|27-й тур
|1 : 0
|26.02.2024
|Испания - Примера
|26-й тур
|3 : 0
|19.02.2024
|Испания - Примера
|25-й тур
|3 : 2
|10.02.2024
|Испания - Примера
|24-й тур
|4 : 0
Текстовая трансляция
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В Ла Лиге завершился 28-й тур. В нём мы едва не увидели первую победу «Альмерии» в этом сезоне и стали свидетелями очередной сенсации, которая одновременно обострила борьбу и за место в Лиге чемпионов, и за выживание. Об этих и других событиях — в нашем дайджесте.У «Атлетика» из Бильбао неплохие шансы на четвёртое место! Сенсационное поражение «Атлетико» обострило борьбу за место в ЛЧ. Итоги тура Ла Лиги 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 29-го тура Примеры: «Хетафе» — «Жирона». Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|28
|69
| 2
Лига чемпионов
|Жирона
|28
|62
| 3
Лига чемпионов
|Барселона
|28
|61
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|28
|55
| 5
Лига Европы
|Атлетик Б
|28
|53
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Реал Сосьедад
|28
|43
|7
|Бетис
|28
|42
|8
|Валенсия
|27
|40
|9
|Лас-Пальмас
|28
|37
|10
|Осасуна
|28
|36
|11
|Вильярреал
|28
|35
|12
|Хетафе
|28
|35
|13
|Алавес
|28
|32
|14
|Севилья
|28
|28
|15
|Мальорка
|28
|27
|16
|Райо Вальекано
|28
|26
|17
|Сельта
|28
|24
| 18
Зона вылета
|Кадис
|28
|22
| 19
Зона вылета
|Гранада
|27
|14
| 20
Зона вылета
|Альмерия
|28
|10