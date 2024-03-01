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Атлетик Б - Алавес 16 Марта прямая трансляция

Стадион: Сан-Мамес (Бильбао, Испания), вместимость: 53332
16 Марта 2024 года в 23:00 (+03:00). Испания - Примера, 29-й тур
Главный судья: Алехандро Муньис Руис (Испания);
Атлетик Б
Алавес

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетик Б - Алавес, которое состоится 16 Марта 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Мамес (Бильбао, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Атлетик Б
Бильбао
Алавес
Витория
1ИспанияврУнай Симон
18ИспаниязщОскар де Маркос
3ИспаниязщДани Вивиан
5ИспаниязщЕрай Альварес
15ИспаниязщИньиго Лекуэ
16ИспанияпзИньиго Руис
24ИспанияпзБеньят Прадос
8ИспанияпзОйан Сансет
9ГананпИньяки Уильямс
11ИспаниянпНико Уильямс
12ИспаниянпГорка Гурусета
1ИспанияврАнтонио Сивера
2ИспаниязщАндони Горосабель
5МароккозщАбделькадир Абкар
16ИспаниязщРафа Марин
27ИспаниязщХавьер Лопес
6ИспанияпзАндер Гевара
8ИспанияпзАнтонио Бланко
18ИспанияпзХон Альдалур
22ИспаниянпКарлос Висенте
32ИспаниянпСаму Омородион
11ИспаниянпЛуис Риоха
Главные тренеры
ИспанияЭрнесто Вальверде
ИспанияЛуис Гарсия Пласа
История личных встреч
16.01.2024Кубок Испании1/8 финалаАтлетик Б2 : 0Алавес
22.09.2023Испания - Примера6-й турАлавес0 : 2Атлетик Б
09.01.2022Испания - Примера20-й турАлавес0 : 0Атлетик Б
01.10.2021Испания - Примера8-й турАтлетик Б1 : 0Алавес
10.04.2021Испания - Примера30-й турАтлетик Б0 : 0Алавес
04.10.2020Испания - Примера5-й турАлавес1 : 0Атлетик Б
23.02.2020Испания - Примера25-й турАлавес2 : 1Атлетик Б
22.09.2019Испания - Примера5-й турАтлетик Б2 : 0Алавес
27.04.2019Испания - Примера35-й турАтлетик Б1 : 1Алавес
17.12.2018Испания - Примера16-й турАлавес0 : 0Атлетик Б
10.03.2024Испания - Примера28-й тур0 : 2Атлетик Б
03.03.2024Испания - Примера27-й турАтлетик Б0 : 0
29.02.2024Кубок Испании1/2 финала. 2-й матчАтлетик Б3 : 0
25.02.2024Испания - Примера26-й тур3 : 1Атлетик Б
19.02.2024Испания - Примера25-й турАтлетик Б3 : 2
10.03.2024Испания - Примера28-й турАлавес1 : 0
04.03.2024Испания - Примера27-й тур1 : 0Алавес
24.02.2024Испания - Примера26-й турАлавес1 : 1
18.02.2024Испания - Примера25-й тур0 : 0Алавес
10.02.2024Испания - Примера24-й турАлавес1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид2869
2
Лига чемпионов
Жирона2862
3
Лига чемпионов
Барселона2861
4
Лига чемпионов
Атлетико М2855
5
Лига Европы
Атлетик Б2853
6
Квалификация Лиги конференций
Реал Сосьедад2843
7 Бетис2842
8 Валенсия2740
9 Лас-Пальмас2837
10 Осасуна2836
11 Вильярреал2835
12 Хетафе2835
13 Алавес2832
14 Севилья2828
15 Мальорка2827
16 Райо Вальекано2826
17 Сельта2824
18
Зона вылета
Кадис2822
19
Зона вылета
Гранада2714
20
Зона вылета
Альмерия2810

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