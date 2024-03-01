Атлетик Б - Алавес 16 Марта прямая трансляция
Стадион: Сан-Мамес (Бильбао, Испания), вместимость: 53332
16 Марта 2024 года в 23:00 (+03:00). Испания - Примера, 29-й тур
Главный судья: Алехандро Муньис Руис (Испания);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетик Б - Алавес, которое состоится 16 Марта 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Мамес (Бильбао, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Атлетик Б
Бильбао
Алавес
Витория
|1
|вр
|Унай Симон
|18
|зщ
|Оскар де Маркос
|3
|зщ
|Дани Вивиан
|5
|зщ
|Ерай Альварес
|15
|зщ
|Иньиго Лекуэ
|16
|пз
|Иньиго Руис
|24
|пз
|Беньят Прадос
|8
|пз
|Ойан Сансет
|9
|нп
|Иньяки Уильямс
|11
|нп
|Нико Уильямс
|12
|нп
|Горка Гурусета
|1
|вр
|Антонио Сивера
|2
|зщ
|Андони Горосабель
|5
|зщ
|Абделькадир Абкар
|16
|зщ
|Рафа Марин
|27
|зщ
|Хавьер Лопес
|6
|пз
|Андер Гевара
|8
|пз
|Антонио Бланко
|18
|пз
|Хон Альдалур
|22
|нп
|Карлос Висенте
|32
|нп
|Саму Омородион
|11
|нп
|Луис Риоха
Главные тренеры
|Эрнесто Вальверде
|Луис Гарсия Пласа
История личных встреч
|16.01.2024
|Кубок Испании
|1/8 финала
|2 : 0
|22.09.2023
|Испания - Примера
|6-й тур
|0 : 2
|09.01.2022
|Испания - Примера
|20-й тур
|0 : 0
|01.10.2021
|Испания - Примера
|8-й тур
|1 : 0
|10.04.2021
|Испания - Примера
|30-й тур
|0 : 0
|04.10.2020
|Испания - Примера
|5-й тур
|1 : 0
|23.02.2020
|Испания - Примера
|25-й тур
|2 : 1
|22.09.2019
|Испания - Примера
|5-й тур
|2 : 0
|27.04.2019
|Испания - Примера
|35-й тур
|1 : 1
|17.12.2018
|Испания - Примера
|16-й тур
|0 : 0
|10.03.2024
|Испания - Примера
|28-й тур
|0 : 2
|03.03.2024
|Испания - Примера
|27-й тур
|0 : 0
|29.02.2024
|Кубок Испании
|1/2 финала. 2-й матч
|3 : 0
|25.02.2024
|Испания - Примера
|26-й тур
|3 : 1
|19.02.2024
|Испания - Примера
|25-й тур
|3 : 2
|10.03.2024
|Испания - Примера
|28-й тур
|1 : 0
|04.03.2024
|Испания - Примера
|27-й тур
|1 : 0
|24.02.2024
|Испания - Примера
|26-й тур
|1 : 1
|18.02.2024
|Испания - Примера
|25-й тур
|0 : 0
|10.02.2024
|Испания - Примера
|24-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|28
|69
| 2
Лига чемпионов
|Жирона
|28
|62
| 3
Лига чемпионов
|Барселона
|28
|61
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|28
|55
| 5
Лига Европы
|Атлетик Б
|28
|53
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Реал Сосьедад
|28
|43
|7
|Бетис
|28
|42
|8
|Валенсия
|27
|40
|9
|Лас-Пальмас
|28
|37
|10
|Осасуна
|28
|36
|11
|Вильярреал
|28
|35
|12
|Хетафе
|28
|35
|13
|Алавес
|28
|32
|14
|Севилья
|28
|28
|15
|Мальорка
|28
|27
|16
|Райо Вальекано
|28
|26
|17
|Сельта
|28
|24
| 18
Зона вылета
|Кадис
|28
|22
| 19
Зона вылета
|Гранада
|27
|14
| 20
Зона вылета
|Альмерия
|28
|10