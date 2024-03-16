Ланс - Ницца 16 Марта прямая трансляция
Стадион: Боллар-Делелис (Ланс, Франция), вместимость: 41233
16 Марта 2024 года в 23:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 26-й тур
Главный судья: Бенуа Бастьен (Метц, Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ланс - Ницца, которое состоится 16 Марта 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Боллар-Делелис (Ланс, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ланс
Ланс
Ницца
Ницца
|30
|вр
|Брис Самба
|24
|зщ
|Жонатан Гради
|4
|зщ
|Кевин Дансо
|14
|зщ
|Факундо Медина
|10
|пз
|Давид Кошта
|2
|пз
|Рубен Агилар
|26
|пз
|Нампали Менди
|23
|пз
|Нейл Эль-Айнауи
|29
|пз
|Пшемыслав Франковски
|9
|нп
|Элье Ваи
|7
|нп
|Флорьян Сотока
|31
|вр
|Максим Дюпе
|23
|зщ
|Джордан Лотомба
|26
|зщ
|Мельвен Бар
|6
|зщ
|Жан-Клер Тодибо
|4
|зщ
|Данте Бонфин
|19
|пз
|Кефрен Тюрам-Юльен
|8
|пз
|Пабло Паулино Росарио
|28
|пз
|Хишем Будауи
|24
|нп
|Гаэтан Лаборде
|9
|нп
|Теремас Моффи
|7
|нп
|Жереми Бога
Главные тренеры
|Франк Эз
|Франческо Фариоли
История личных встреч
|20.12.2023
|Франция - Лига 1
|17-й тур
|2 : 0
|01.02.2023
|Франция - Лига 1
|21-й тур
|0 : 1
|29.12.2022
|Франция - Лига 1
|16-й тур
|0 : 0
|10.04.2022
|Франция - Лига 1
|31-й тур
|3 : 0
|22.12.2021
|Франция - Лига 1
|19-й тур
|2 : 1
|23.01.2021
|Франция - Лига 1
|21-й тур
|0 : 1
|23.08.2020
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|2 : 1
|16.05.2015
|Франция - Лига 1
|37-й тур
|2 : 1
|19.12.2014
|Франция - Лига 1
|19-й тур
|2 : 0
|05.03.2011
|Франция - Лига 1
|26-й тур
|0 : 0
|09.03.2024
|Франция - Лига 1
|25-й тур
|1 : 0
|03.03.2024
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|0 : 3
|25.02.2024
|Франция - Лига 1
|23-й тур
|2 : 3
|22.02.2024
|Лига Европы
|1/16 финала. 2-й матч
|3 : 2 ДВ
|18.02.2024
|Франция - Лига 1
|22-й тур
|1 : 1
|13.03.2024
|Кубок Франции
|1/4 финала
|3 : 1
|08.03.2024
|Франция - Лига 1
|25-й тур
|1 : 2
|03.03.2024
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|2 : 1
|25.02.2024
|Франция - Лига 1
|23-й тур
|0 : 0
|16.02.2024
|Франция - Лига 1
|22-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|25
|56
| 2
Лига чемпионов
|Брест
|25
|46
| 3
Лига чемпионов
|Монако
|25
|45
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Лилль
|25
|42
| 5
Лига Европы
|Ланс
|25
|42
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ницца
|25
|40
|7
|Марсель
|25
|39
|8
|Ренн
|25
|36
|9
|Реймс
|25
|35
|10
|Лион
|25
|31
|11
|Тулуза
|25
|29
|12
|Гавр
|25
|27
|13
|Монпелье
|25
|26
|14
|Страсбург
|25
|26
|15
|Лорьян
|25
|25
|16
|Нант
|25
|25
| 17
Зона вылета
|Метц
|25
|23
| 18
Зона вылета
|Клермон
|25
|17