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Ланс - Ницца 16 Марта прямая трансляция

Стадион: Боллар-Делелис (Ланс, Франция), вместимость: 41233
16 Марта 2024 года в 23:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 26-й тур
Главный судья: Бенуа Бастьен (Метц, Франция);
Ланс
Ницца

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ланс - Ницца, которое состоится 16 Марта 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Боллар-Делелис (Ланс, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ланс
Ланс
Ницца
Ницца
30 Франция вр Брис Самба
24 Франция зщ Жонатан Гради
4 Австрия зщ Кевин Дансо
14 Аргентина зщ Факундо Медина
10 Португалия пз Давид Кошта
2 Франция пз Рубен Агилар
26 Сенегал пз Нампали Менди
23 Франция пз Нейл Эль-Айнауи
29 Польша пз Пшемыслав Франковски
9 Франция нп Элье Ваи
7 Франция нп Флорьян Сотока
31 Франция вр Максим Дюпе
23 Швейцария зщ Джордан Лотомба
26 Франция зщ Мельвен Бар
6 Франция зщ Жан-Клер Тодибо
4 Бразилия зщ Данте Бонфин
19 Франция пз Кефрен Тюрам-Юльен
8 Нидерланды пз Пабло Паулино Росарио
28 Алжир пз Хишем Будауи
24 Франция нп Гаэтан Лаборде
9 Нигерия нп Теремас Моффи
7 Кот-д'Ивуар нп Жереми Бога
Главные тренеры
Франция Франк Эз
Италия Франческо Фариоли
История личных встреч
20.12.2023 Франция - Лига 1 17-й тур Ницца2 : 0Ланс
01.02.2023 Франция - Лига 1 21-й тур Ланс0 : 1Ницца
29.12.2022 Франция - Лига 1 16-й тур Ницца0 : 0Ланс
10.04.2022 Франция - Лига 1 31-й тур Ланс3 : 0Ницца
22.12.2021 Франция - Лига 1 19-й тур Ницца2 : 1Ланс
23.01.2021 Франция - Лига 1 21-й тур Ланс0 : 1Ницца
23.08.2020 Франция - Лига 1 1-й тур Ницца2 : 1Ланс
16.05.2015 Франция - Лига 1 37-й тур Ницца2 : 1Ланс
19.12.2014 Франция - Лига 1 19-й тур Ланс2 : 0Ницца
05.03.2011 Франция - Лига 1 26-й тур Ницца0 : 0Ланс
09.03.2024 Франция - Лига 1 25-й тур Ланс1 : 0
03.03.2024 Франция - Лига 1 24-й тур 0 : 3Ланс
25.02.2024 Франция - Лига 1 23-й тур Ланс2 : 3
22.02.2024 Лига Европы 1/16 финала. 2-й матч 3 : 2 ДВЛанс
18.02.2024 Франция - Лига 1 22-й тур 1 : 1Ланс
13.03.2024 Кубок Франции 1/4 финала 3 : 1Ницца
08.03.2024 Франция - Лига 1 25-й тур Ницца1 : 2
03.03.2024 Франция - Лига 1 24-й тур 2 : 1Ницца
25.02.2024 Франция - Лига 1 23-й тур Ницца0 : 0
16.02.2024 Франция - Лига 1 22-й тур 1 : 0Ницца
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ2556
2
Лига чемпионов
Брест2546
3
Лига чемпионов
Монако2545
4
Квалификация Лиги чемпионов
Лилль2542
5
Лига Европы
Ланс2542
6
Квалификация Лиги конференций
Ницца2540
7 Марсель2539
8 Ренн2536
9 Реймс2535
10 Лион2531
11 Тулуза2529
12 Гавр2527
13 Монпелье2526
14 Страсбург2526
15 Лорьян2525
16 Нант2525
17
Зона вылета
Метц2523
18
Зона вылета
Клермон2517

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