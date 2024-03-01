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Салернитана - Лечче 16 Марта прямая трансляция

Стадион: Ареки (Салерно, Италия), вместимость: 37245
16 Марта 2024 года в 20:00 (+03:00). Италия - Серия А, 29-й тур
Главный судья: Фабио Мареска (Неаполь, Италия);
Салернитана
Лечче

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Салернитана - Лечче, которое состоится 16 Марта 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Ареки (Салерно, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Салернитана
Салерно
Лечче
Лечче
13МексикаврГильермо Очоа
59ИталиязщАлессандро Дзаноли
44ГрециязщКостас Манолас
98ИталиязщЛоренцо Пирола
3ХорватиязщДомагой Брадарич
18МалипзЛассана Кулибали
25ИталияпзДжулио Маджоре
26ХорватияпзТома Башич
87ИталияпзАнтонио Кандрева
14ИзраильнпШон Вайссман
33ФранциянпЛум Чауна
30ИталияврВладимиро Фальконе
17ФранциязщВалентен Жендрей
5ХорватиязщМарин Понграчич
6ИталиязщФедерико Баскиротто
25ИталиязщАнтонино Галло
29ФранцияпзАлексис Блен
20АлбанияпзЮльбер Рамадани
8ТуниспзХамза Рафья
7ШвециянпПонтус Альмквист
9ЧерногориянпНикола Крстович
11ИталиянпНикола Сансоне
Главные тренеры
ИталияРоберто Д'Аверса
История личных встреч
03.09.2023Италия - Серия А3-й турЛечче2 : 0Салернитана
27.01.2023Италия - Серия АСерия А. 20-й турЛечче1 : 2Салернитана
16.09.2022Италия - Серия АСерия А. 7-й турСалернитана1 : 2Лечче
02.04.2021Италия - Серия BСерия B. 31-й турЛечче2 : 0Салернитана
15.12.2020Италия - Серия BСерия B. 12-й турСалернитана1 : 1Лечче
18.08.2019Кубок Италии3-й раундЛечче4 : 0Салернитана
26.01.2019Италия - Серия BСерия B. 21-й турСалернитана1 : 2Лечче
02.09.2018Италия - Серия BСерия B. 2-й турЛечче2 : 2Салернитана
09.03.2024Италия - Серия А28-й тур4 : 2Салернитана
02.03.2024Италия - Серия А27-й тур1 : 1Салернитана
24.02.2024Италия - Серия А26-й турСалернитана0 : 2
16.02.2024Италия - Серия А25-й тур4 : 0Салернитана
09.02.2024Италия - Серия А24-й турСалернитана1 : 3
10.03.2024Италия - Серия А28-й турЛечче0 : 1
03.03.2024Италия - Серия А27-й тур1 : 1Лечче
25.02.2024Италия - Серия А26-й турЛечче0 : 4
16.02.2024Италия - Серия А25-й тур2 : 0Лечче
11.02.2024Италия - Серия А24-й тур4 : 0Лечче
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М2875
2
Лига чемпионов
Милан2859
3
Лига чемпионов
Ювентус2858
4
Лига чемпионов
Болонья2851
5
Лига Европы
Рома2848
6
Квалификация Лиги конференций
Аталанта2847
7 Наполи2844
8 Фиорентина2843
9 Лацио2840
10 Монца2839
11 Торино2838
12 Дженоа2833
13 Удинезе2827
14 Верона2826
15 Кальяри2826
16 Лечче2825
17 Эмполи2825
18
Зона вылета
Фрозиноне2824
19
Зона вылета
Сассуоло2823
20
Зона вылета
Салернитана2814

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