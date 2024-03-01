Салернитана - Лечче 16 Марта прямая трансляция
Стадион: Ареки (Салерно, Италия), вместимость: 37245
16 Марта 2024 года в 20:00 (+03:00). Италия - Серия А, 29-й тур
Главный судья: Фабио Мареска (Неаполь, Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Салернитана - Лечче, которое состоится 16 Марта 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Ареки (Салерно, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Салернитана
Салерно
Лечче
Лечче
|13
|вр
|Гильермо Очоа
|59
|зщ
|Алессандро Дзаноли
|44
|зщ
|Костас Манолас
|98
|зщ
|Лоренцо Пирола
|3
|зщ
|Домагой Брадарич
|18
|пз
|Лассана Кулибали
|25
|пз
|Джулио Маджоре
|26
|пз
|Тома Башич
|87
|пз
|Антонио Кандрева
|14
|нп
|Шон Вайссман
|33
|нп
|Лум Чауна
|30
|вр
|Владимиро Фальконе
|17
|зщ
|Валентен Жендрей
|5
|зщ
|Марин Понграчич
|6
|зщ
|Федерико Баскиротто
|25
|зщ
|Антонино Галло
|29
|пз
|Алексис Блен
|20
|пз
|Юльбер Рамадани
|8
|пз
|Хамза Рафья
|7
|нп
|Понтус Альмквист
|9
|нп
|Никола Крстович
|11
|нп
|Никола Сансоне
Главные тренеры
|Роберто Д'Аверса
История личных встреч
|03.09.2023
|Италия - Серия А
|3-й тур
|2 : 0
|27.01.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 20-й тур
|1 : 2
|16.09.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 7-й тур
|1 : 2
|02.04.2021
|Италия - Серия B
|Серия B. 31-й тур
|2 : 0
|15.12.2020
|Италия - Серия B
|Серия B. 12-й тур
|1 : 1
|18.08.2019
|Кубок Италии
|3-й раунд
|4 : 0
|26.01.2019
|Италия - Серия B
|Серия B. 21-й тур
|1 : 2
|02.09.2018
|Италия - Серия B
|Серия B. 2-й тур
|2 : 2
|09.03.2024
|Италия - Серия А
|28-й тур
|4 : 2
|02.03.2024
|Италия - Серия А
|27-й тур
|1 : 1
|24.02.2024
|Италия - Серия А
|26-й тур
|0 : 2
|16.02.2024
|Италия - Серия А
|25-й тур
|4 : 0
|09.02.2024
|Италия - Серия А
|24-й тур
|1 : 3
|10.03.2024
|Италия - Серия А
|28-й тур
|0 : 1
|03.03.2024
|Италия - Серия А
|27-й тур
|1 : 1
|25.02.2024
|Италия - Серия А
|26-й тур
|0 : 4
|16.02.2024
|Италия - Серия А
|25-й тур
|2 : 0
|11.02.2024
|Италия - Серия А
|24-й тур
|4 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|28
|75
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|28
|59
| 3
Лига чемпионов
|Ювентус
|28
|58
| 4
Лига чемпионов
|Болонья
|28
|51
| 5
Лига Европы
|Рома
|28
|48
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Аталанта
|28
|47
|7
|Наполи
|28
|44
|8
|Фиорентина
|28
|43
|9
|Лацио
|28
|40
|10
|Монца
|28
|39
|11
|Торино
|28
|38
|12
|Дженоа
|28
|33
|13
|Удинезе
|28
|27
|14
|Верона
|28
|26
|15
|Кальяри
|28
|26
|16
|Лечче
|28
|25
|17
|Эмполи
|28
|25
| 18
Зона вылета
|Фрозиноне
|28
|24
| 19
Зона вылета
|Сассуоло
|28
|23
| 20
Зона вылета
|Салернитана
|28
|14