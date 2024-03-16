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Порту - Визела 16 Марта прямая трансляция

Стадион: Драгау (Порту, Португалия), вместимость: 50399
16 Марта 2024 года в 23:30 (+03:00). Португалия - Примейра, 26-й тур
Главный судья: Жоау Феррейра (Порту, Португалия)
Порту
Визела

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Порту - Визела, которое состоится 16 Марта 2024 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Драгау (Порту, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Порту
Порту
Визела
Визела
99ПортугалияврДиогу Кошта
23ПортугалиязщЖоау Мариу
3Португалиязщ Пепе
31Бразилиязщ Отавио
18Бразилиязщ Венделл
11Бразилиязщ Пепе
16ИспанияпзНико Гонсалес
8СербияпзМарко Груич
13БразилияпзВендерсон Галено
10ПортугалиянпШику Консейсау
30Бразилиянп Эванилсон
97ХорватияврФабиян Бунтиц
82ПортугалиязщТомаш Силва
4ПортугалиязщЖота Гонсалвеш
25ПортугалиязщЖоау Эшковал
6БразилиязщMatheus Pereira
10ПортугалиязщДомингош Кина
28ПортугалияпзБруну Кошта
34ИспанияпзПедро Ортис
75ДР КонгопзДжейсон Эйнга-Локило
20Португалияпз Саму
99ФранциянпСамуэль Эссенд
Главные тренеры
ПортугалияСержиу Консейсау
История личных встреч
29.10.2023Португалия - Примейра9-й турВизела0 : 2Порту
05.02.2023Португалия - Примейра19-й турПорту2 : 0Визела
16.12.2022Португалия - Кубок лигиГруппа A. 3-й турПорту4 : 0Визела
14.08.2022Португалия - Примейра2-й турВизела0 : 1Порту
30.04.2022Португалия - Примейра32-й турПорту4 : 2Визела
12.01.2022Кубок Португалии1/4 финалаВизела1 : 3Порту
19.12.2021Португалия - Примейра15-й турВизела0 : 4Порту
12.03.2024Лига чемпионов1/8 финала. 2-й матч1 : 0 4 : 2Порту
08.03.2024Португалия - Примейра25-й тур0 : 3Порту
03.03.2024Португалия - Примейра24-й турПорту5 : 0
29.02.2024Кубок Португалии1/4 финала1 : 2Порту
25.02.2024Португалия - Примейра23-й тур1 : 1Порту
09.03.2024Португалия - Примейра25-й турВизела2 : 1
03.03.2024Португалия - Примейра24-й тур0 : 0Визела
25.02.2024Португалия - Примейра23-й турВизела3 : 3
18.02.2024Португалия - Примейра22-й тур6 : 1Визела
13.02.2024Португалия - Примейра21-й тур0 : 1Визела
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг2462
2
Квалификация Лиги чемпионов
Бенфика2561
3
Квалификация Лиги Европы
Порту2555
4
Квалификация Лиги конференций
Брага2550
5 Витория Гимарайнш2547
6 Морейренсе2539
7 Арока2534
8 Жил Висенте2528
9 Боавишта2528
10 Фамаликан2427
11 Каза Пия2527
12 Фаренсе2526
13 Эштрела2525
14 Риу Аве2524
15 Портимоненсе2523
16 Эшторил2522
17
Зона вылета
Визела2521
18
Зона вылета
Шавиш2519

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