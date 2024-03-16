Порту - Визела 16 Марта прямая трансляция
Стадион: Драгау (Порту, Португалия), вместимость: 50399
16 Марта 2024 года в 23:30 (+03:00). Португалия - Примейра, 26-й тур
Главный судья: Жоау Феррейра (Порту, Португалия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Порту - Визела, которое состоится 16 Марта 2024 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Драгау (Порту, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Порту
Порту
Визела
Визела
|99
|вр
|Диогу Кошта
|23
|зщ
|Жоау Мариу
|3
|зщ
|Пепе
|31
|зщ
|Отавио
|18
|зщ
|Венделл
|11
|зщ
|Пепе
|16
|пз
|Нико Гонсалес
|8
|пз
|Марко Груич
|13
|пз
|Вендерсон Галено
|10
|нп
|Шику Консейсау
|30
|нп
|Эванилсон
|97
|вр
|Фабиян Бунтиц
|82
|зщ
|Томаш Силва
|4
|зщ
|Жота Гонсалвеш
|25
|зщ
|Жоау Эшковал
|6
|зщ
|Matheus Pereira
|10
|зщ
|Домингош Кина
|28
|пз
|Бруну Кошта
|34
|пз
|Педро Ортис
|75
|пз
|Джейсон Эйнга-Локило
|20
|пз
|Саму
|99
|нп
|Самуэль Эссенд
Главные тренеры
|Сержиу Консейсау
История личных встреч
|29.10.2023
|Португалия - Примейра
|9-й тур
|0 : 2
|05.02.2023
|Португалия - Примейра
|19-й тур
|2 : 0
|16.12.2022
|Португалия - Кубок лиги
|Группа A. 3-й тур
|4 : 0
|14.08.2022
|Португалия - Примейра
|2-й тур
|0 : 1
|30.04.2022
|Португалия - Примейра
|32-й тур
|4 : 2
|12.01.2022
|Кубок Португалии
|1/4 финала
|1 : 3
|19.12.2021
|Португалия - Примейра
|15-й тур
|0 : 4
|12.03.2024
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 2-й матч
|1 : 0 4 : 2
|08.03.2024
|Португалия - Примейра
|25-й тур
|0 : 3
|03.03.2024
|Португалия - Примейра
|24-й тур
|5 : 0
|29.02.2024
|Кубок Португалии
|1/4 финала
|1 : 2
|25.02.2024
|Португалия - Примейра
|23-й тур
|1 : 1
|09.03.2024
|Португалия - Примейра
|25-й тур
|2 : 1
|03.03.2024
|Португалия - Примейра
|24-й тур
|0 : 0
|25.02.2024
|Португалия - Примейра
|23-й тур
|3 : 3
|18.02.2024
|Португалия - Примейра
|22-й тур
|6 : 1
|13.02.2024
|Португалия - Примейра
|21-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|24
|62
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Бенфика
|25
|61
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Порту
|25
|55
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Брага
|25
|50
|5
|Витория Гимарайнш
|25
|47
|6
|Морейренсе
|25
|39
|7
|Арока
|25
|34
|8
|Жил Висенте
|25
|28
|9
|Боавишта
|25
|28
|10
|Фамаликан
|24
|27
|11
|Каза Пия
|25
|27
|12
|Фаренсе
|25
|26
|13
|Эштрела
|25
|25
|14
|Риу Аве
|25
|24
|15
|Портимоненсе
|25
|23
|16
|Эшторил
|25
|22
| 17
Зона вылета
|Визела
|25
|21
| 18
Зона вылета
|Шавиш
|25
|19