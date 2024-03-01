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Детройт Ред Уингз - Баффало Сэйбрз 16 Марта прямая трансляция

Стадион: Литтл Сизарс-арена (Детройт, США), вместимость: 19515
16 Марта 2024 года в 19:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Детройт Ред Уингз
Баффало Сэйбрз

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Текстовая трансляция
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Детройт Ред Уингз - Баффало Сэйбрз, которое состоится 16 Марта 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Литтл Сизарс-арена (Детройт, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Детройт Ред Уингз
Детройт
Баффало Сэйбрз
Баффало
Главные тренеры
США Дерек Лалонд
США Дон Гранато
История личных встреч
13.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз7 : 3Детройт Ред Уингз
06.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз3 : 5Детройт Ред Уингз
07.04.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз6 : 7 ББаффало Сэйбрз
30.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз6 : 3Детройт Ред Уингз
01.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз4 : 5 ББаффало Сэйбрз
01.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз8 : 3Детройт Ред Уингз
17.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз2 : 3 ОТДетройт Ред Уингз
16.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз4 : 0Баффало Сэйбрз
28.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз3 : 2 ОТБаффало Сэйбрз
07.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз3 : 4 ОТДетройт Ред Уингз
15.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз1 : 4
13.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз7 : 3Детройт Ред Уингз
10.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 3Детройт Ред Уингз
09.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 0Детройт Ред Уингз
07.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 7 : 2Детройт Ред Уингз
15.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз4 : 0
13.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз7 : 3Детройт Ред Уингз
09.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз3 : 2 Б
08.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 2Баффало Сэйбрз
07.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 1 ОТБаффало Сэйбрз
Турнирная таблица
Восточная Конференция
КомандаИО
1 Флорида Пантерз6794
2 Бостон Брюинз6893
3 Нью-Йорк Рейнджерс6690
4 Каролина Харрикейнз6686
5 Торонто Мэйпл Лифс6584
6 Тампа-Бэй Лайтнинг6676
7 Филадельфия Флайерз6776
8 Нью-Йорк Айлендерс6572
9 Детройт Ред Уингз6672
10 Вашингтон Кэпиталз6571
11 Баффало Сэйбрз6769
12 Нью-Джерси Дэвилз6668
13 Питтсбург Пингвинз6567
14 Монреаль Канадиенс6661
15 Оттава Сенаторз6458
16 Коламбус Блю Джекетс6655
Западная Конференция
КомандаИО
1 Ванкувер Кэнакс6792
2 Колорадо Эвеланш6789
3 Даллас Старз6889
4 Виннипег Джетс6587
5 Эдмонтон Ойлерз6483
6 Нэшвилл Предаторз6780
7 Лос-Анджелес Кингз6577
8 Вегас Голден Найтс6677
9 Миннесота Уайлд6773
10 Сент-Луис Блюз6671
11 Калгари Флэймз6669
12 Сиэтл Кракен6568
13 Аризона Койотс6759
14 Анахайм Дакс6649
15 Чикаго Блэкхоукс6641
16 Сан-Хосе Шаркс6539

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