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Вест Хэм Юнайтед - Астон Вилла 17 Марта прямая трансляция

Стадион: Олимпийский (Лондон, Англия), вместимость: 60000
17 Марта 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 29-й тур
Главный судья: Джарред Джиллетт (Австралия);
Вест Хэм Юнайтед
Астон Вилла

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вест Хэм Юнайтед - Астон Вилла, которое состоится 17 Марта 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпийский (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Астон Вилла
Бирмингем
23 Франция вр Альфонс Ареола
5 Чехия зщ Владимир Цоуфал
15 Греция зщ Константинос Мавропанос
27 Марокко зщ Найеф Агер
3 Англия зщ Аарон Крессуэлл
19 Мексика зщ Эдсон Альварес
28 Чехия пз Томаш Соучек
7 Англия пз Джеймс Уорд-Праус
10 Бразилия пз Лукас Пакета
14 Гана нп Мохаммед Кудус
20 Англия нп Джаррод Боуэн
1 Аргентина вр Эмилиано Мартинес
2 Польша зщ Мэтти Кэш
4 Англия зщ Эзри Конса
14 Испания зщ Пау Торрес
15 Испания зщ Алекс Морено
47 Англия пз Тим Айригбунам
6 Бразилия пз Дуглас Луис
8 Бельгия пз Юри Тилеманс
19 Франция пз Мусса Диаби
31 Ямайка нп Леон Бэйли
24 Колумбия нп Джон Дуран
Главные тренеры
Шотландия Дэвид Мойес
Испания Унаи Эмери
История личных встреч
22.10.2023 Англия - Премьер-лига 9-й тур Астон Вилла4 : 1Вест Хэм Юнайтед
12.03.2023 Англия - Премьер-лига 27-й тур Вест Хэм Юнайтед1 : 1Астон Вилла
28.08.2022 Англия - Премьер-лига 4-й тур Астон Вилла0 : 1Вест Хэм Юнайтед
13.03.2022 Англия - Премьер-лига 29-й тур Вест Хэм Юнайтед2 : 1Астон Вилла
31.10.2021 Англия - Премьер-лига 10-й тур Астон Вилла1 : 4Вест Хэм Юнайтед
03.02.2021 Англия - Премьер-лига 22-й тур Астон Вилла1 : 3Вест Хэм Юнайтед
30.11.2020 Англия - Премьер-лига 10-й тур Вест Хэм Юнайтед2 : 1Астон Вилла
26.07.2020 Англия - Премьер-лига 38-й тур Вест Хэм Юнайтед1 : 1Астон Вилла
16.09.2019 Англия - Премьер-лига 5-й тур Астон Вилла0 : 0Вест Хэм Юнайтед
02.02.2016 Англия - Премьер-лига 24-й тур Вест Хэм Юнайтед2 : 0Астон Вилла
14.03.2024 Лига Европы 1/8 финала. 2-й матч Вест Хэм Юнайтед5 : 0
10.03.2024 Англия - Премьер-лига 28-й тур Вест Хэм Юнайтед2 : 2
07.03.2024 Лига Европы 1/8 финала. 1-й матч 1 : 0Вест Хэм Юнайтед
02.03.2024 Англия - Премьер-лига 27-й тур 1 : 3Вест Хэм Юнайтед
26.02.2024 Англия - Премьер-лига 26-й тур Вест Хэм Юнайтед4 : 2
14.03.2024 Лига конференций 1/8 финала. 2-й матч Астон Вилла4 : 0
10.03.2024 Англия - Премьер-лига 28-й тур Астон Вилла0 : 4
07.03.2024 Лига конференций 1/8 финала. 1-й матч 0 : 0Астон Вилла
02.03.2024 Англия - Премьер-лига 27-й тур 2 : 3Астон Вилла
24.02.2024 Англия - Премьер-лига 26-й тур Астон Вилла4 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал2864
2
Лига чемпионов
Ливерпуль2864
3
Лига чемпионов
Манчестер Сити2863
4
Лига чемпионов
Астон Вилла2855
5
Лига Европы
Тоттенхэм Хотспур2853
6 Манчестер Юнайтед2847
7 Вест Хэм Юнайтед2843
8 Брайтон энд Хоув Альбион2842
9 Вулверхэмптон2841
10 Ньюкасл Юнайтед2840
11 Челси2739
12 Фулхэм2938
13 Борнмут2835
14 Кристал Пэлас2829
15 Брентфорд2926
16 Эвертон2825
17 Ноттингем Форест2925
18
Зона вылета
Лутон Таун2922
19
Зона вылета
Бёрнли2917
20
Зона вылета
Шеффилд Юнайтед2814

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