Вест Хэм Юнайтед - Астон Вилла 17 Марта прямая трансляция
Стадион: Олимпийский (Лондон, Англия), вместимость: 60000
17 Марта 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 29-й тур
Главный судья: Джарред Джиллетт (Австралия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вест Хэм Юнайтед - Астон Вилла, которое состоится 17 Марта 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпийский (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Астон Вилла
Бирмингем
|23
|вр
|Альфонс Ареола
|5
|зщ
|Владимир Цоуфал
|15
|зщ
|Константинос Мавропанос
|27
|зщ
|Найеф Агер
|3
|зщ
|Аарон Крессуэлл
|19
|зщ
|Эдсон Альварес
|28
|пз
|Томаш Соучек
|7
|пз
|Джеймс Уорд-Праус
|10
|пз
|Лукас Пакета
|14
|нп
|Мохаммед Кудус
|20
|нп
|Джаррод Боуэн
|1
|вр
|Эмилиано Мартинес
|2
|зщ
|Мэтти Кэш
|4
|зщ
|Эзри Конса
|14
|зщ
|Пау Торрес
|15
|зщ
|Алекс Морено
|47
|пз
|Тим Айригбунам
|6
|пз
|Дуглас Луис
|8
|пз
|Юри Тилеманс
|19
|пз
|Мусса Диаби
|31
|нп
|Леон Бэйли
|24
|нп
|Джон Дуран
Главные тренеры
|Дэвид Мойес
|Унаи Эмери
История личных встреч
|22.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|4 : 1
|12.03.2023
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|1 : 1
|28.08.2022
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 1
|13.03.2022
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|2 : 1
|31.10.2021
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|1 : 4
|03.02.2021
|Англия - Премьер-лига
|22-й тур
|1 : 3
|30.11.2020
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|2 : 1
|26.07.2020
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|1 : 1
|16.09.2019
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|0 : 0
|02.02.2016
|Англия - Премьер-лига
|24-й тур
|2 : 0
|14.03.2024
|Лига Европы
|1/8 финала. 2-й матч
|5 : 0
|10.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|2 : 2
|07.03.2024
|Лига Европы
|1/8 финала. 1-й матч
|1 : 0
|02.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|1 : 3
|26.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|26-й тур
|4 : 2
|14.03.2024
|Лига конференций
|1/8 финала. 2-й матч
|4 : 0
|10.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|0 : 4
|07.03.2024
|Лига конференций
|1/8 финала. 1-й матч
|0 : 0
|02.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|2 : 3
|24.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|26-й тур
|4 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|28
|64
| 2
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|28
|64
| 3
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|28
|63
| 4
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|28
|55
| 5
Лига Европы
|Тоттенхэм Хотспур
|28
|53
|6
|Манчестер Юнайтед
|28
|47
|7
|Вест Хэм Юнайтед
|28
|43
|8
|Брайтон энд Хоув Альбион
|28
|42
|9
|Вулверхэмптон
|28
|41
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|28
|40
|11
|Челси
|27
|39
|12
|Фулхэм
|29
|38
|13
|Борнмут
|28
|35
|14
|Кристал Пэлас
|28
|29
|15
|Брентфорд
|29
|26
|16
|Эвертон
|28
|25
|17
|Ноттингем Форест
|29
|25
| 18
Зона вылета
|Лутон Таун
|29
|22
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|29
|17
| 20
Зона вылета
|Шеффилд Юнайтед
|28
|14