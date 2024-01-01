Вильярреал - Валенсия 17 Марта прямая трансляция
Стадион: Керамика - Эль-Мадригал (Вильярреал, Испания), вместимость: 25000
17 Марта 2024 года в 18:15 (+03:00). Испания - Примера, 29-й тур
Главный судья: Хорхе Фигероа Васкес (Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вильярреал - Валенсия, которое состоится 17 Марта 2024 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Керамика - Эль-Мадригал (Вильярреал, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вильярреал
Вильярреал
Валенсия
Валенсия
|13
|вр
|Филип Йоргенсен
|17
|зщ
|Кико Фемения
|2
|зщ
|Йерсон Москера
|23
|зщ
|Айсса Манди
|5
|зщ
|Хорхе Куэнка
|10
|пз
|Дани Парехо
|4
|пз
|Сантьяго Комесанья
|16
|пз
|Алекс Баэна
|25
|нп
|Бертран Траоре
|7
|нп
|Херар Морено
|11
|нп
|Александр Сёрлот
|25
|вр
|Георгий Мамардашвили
|20
|зщ
|Димитри Фулкье
|3
|зщ
|Кристьян Москера
|15
|зщ
|Дженк Озкачар
|14
|зщ
|Хосе Луис Гайя
|18
|пз
|Хосе Луис Вайя
|8
|пз
|Хави Герра
|23
|нп
|Фран Перес
|7
|нп
|Серхи Канос
|17
|нп
|Роман Яремчук
|9
|нп
|Уго Дуро
Главные тренеры
|Марселино Гарсия Тораль
|Рубен Бараха
История личных встреч
|02.01.2024
|Испания - Примера
|19-й тур
|3 : 1
|03.05.2023
|Испания - Примера
|33-й тур
|1 : 1
|31.12.2022
|Испания - Примера
|15-й тур
|2 : 1
|19.04.2022
|Испания - Примера
|33-й тур
|2 : 0
|30.10.2021
|Испания - Примера
|12-й тур
|2 : 0
|05.03.2021
|Испания - Примера
|26-й тур
|2 : 1
|18.10.2020
|Испания - Примера
|6-й тур
|2 : 1
|28.06.2020
|Испания - Примера
|32-й тур
|2 : 0
|30.11.2019
|Испания - Примера
|15-й тур
|2 : 1
|18.04.2019
|Лига Европы
|1/4 финала. 2-й матч
|2 : 0
|14.03.2024
|Лига Европы
|1/8 финала. 2-й матч
|3 : 1
|10.03.2024
|Испания - Примера
|28-й тур
|2 : 3
|07.03.2024
|Лига Европы
|1/8 финала. 1-й матч
|4 : 0
|03.03.2024
|Испания - Примера
|27-й тур
|5 : 1
|23.02.2024
|Испания - Примера
|26-й тур
|1 : 3
|09.03.2024
|Испания - Примера
|28-й тур
|1 : 0
|02.03.2024
|Испания - Примера
|27-й тур
|2 : 2
|17.02.2024
|Испания - Примера
|25-й тур
|0 : 0
|10.02.2024
|Испания - Примера
|24-й тур
|2 : 0
|03.02.2024
|Испания - Примера
|23-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|29
|72
| 2
Лига чемпионов
|Жирона
|29
|62
| 3
Лига чемпионов
|Барселона
|28
|61
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|28
|55
| 5
Лига Европы
|Атлетик Б
|28
|53
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Реал Сосьедад
|29
|46
|7
|Бетис
|28
|42
|8
|Валенсия
|27
|40
|9
|Хетафе
|29
|38
|10
|Лас-Пальмас
|28
|37
|11
|Осасуна
|29
|36
|12
|Вильярреал
|28
|35
|13
|Алавес
|28
|32
|14
|Мальорка
|29
|30
|15
|Севилья
|28
|28
|16
|Райо Вальекано
|28
|26
|17
|Сельта
|28
|24
| 18
Зона вылета
|Кадис
|29
|22
| 19
Зона вылета
|Гранада
|28
|14
| 20
Зона вылета
|Альмерия
|28
|10