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Вильярреал - Валенсия 17 Марта прямая трансляция

Стадион: Керамика - Эль-Мадригал (Вильярреал, Испания), вместимость: 25000
17 Марта 2024 года в 18:15 (+03:00). Испания - Примера, 29-й тур
Главный судья: Хорхе Фигероа Васкес (Испания);
Вильярреал
Валенсия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вильярреал - Валенсия, которое состоится 17 Марта 2024 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Керамика - Эль-Мадригал (Вильярреал, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вильярреал
Вильярреал
Валенсия
Валенсия
13ШвецияврФилип Йоргенсен
17ИспаниязщКико Фемения
2КолумбиязщЙерсон Москера
23АлжирзщАйсса Манди
5ИспаниязщХорхе Куэнка
10ИспанияпзДани Парехо
4ИспанияпзСантьяго Комесанья
16ИспанияпзАлекс Баэна
25Буркина-ФасонпБертран Траоре
7ИспаниянпХерар Морено
11НорвегиянпАлександр Сёрлот
25ГрузияврГеоргий Мамардашвили
20ГваделупазщДимитри Фулкье
3ИспаниязщКристьян Москера
15ТурциязщДженк Озкачар
14ИспаниязщХосе Луис Гайя
18ИспанияпзХосе Луис Вайя
8ИспанияпзХави Герра
23ИспаниянпФран Перес
7ИспаниянпСерхи Канос
17УкраинанпРоман Яремчук
9ИспаниянпУго Дуро
Главные тренеры
ИспанияМарселино Гарсия Тораль
ИспанияРубен Бараха
История личных встреч
02.01.2024Испания - Примера19-й турВаленсия3 : 1Вильярреал
03.05.2023Испания - Примера33-й турВаленсия1 : 1Вильярреал
31.12.2022Испания - Примера15-й турВильярреал2 : 1Валенсия
19.04.2022Испания - Примера33-й турВильярреал2 : 0Валенсия
30.10.2021Испания - Примера12-й турВаленсия2 : 0Вильярреал
05.03.2021Испания - Примера26-й турВаленсия2 : 1Вильярреал
18.10.2020Испания - Примера6-й турВильярреал2 : 1Валенсия
28.06.2020Испания - Примера32-й турВильярреал2 : 0Валенсия
30.11.2019Испания - Примера15-й турВаленсия2 : 1Вильярреал
18.04.2019Лига Европы1/4 финала. 2-й матчВаленсия2 : 0Вильярреал
14.03.2024Лига Европы1/8 финала. 2-й матчВильярреал3 : 1
10.03.2024Испания - Примера28-й тур2 : 3Вильярреал
07.03.2024Лига Европы1/8 финала. 1-й матч4 : 0Вильярреал
03.03.2024Испания - Примера27-й турВильярреал5 : 1
23.02.2024Испания - Примера26-й тур1 : 3Вильярреал
09.03.2024Испания - Примера28-й турВаленсия1 : 0
02.03.2024Испания - Примера27-й турВаленсия2 : 2
17.02.2024Испания - Примера25-й турВаленсия0 : 0
10.02.2024Испания - Примера24-й тур2 : 0Валенсия
03.02.2024Испания - Примера23-й турВаленсия2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид2972
2
Лига чемпионов
Жирона2962
3
Лига чемпионов
Барселона2861
4
Лига чемпионов
Атлетико М2855
5
Лига Европы
Атлетик Б2853
6
Квалификация Лиги конференций
Реал Сосьедад2946
7 Бетис2842
8 Валенсия2740
9 Хетафе2938
10 Лас-Пальмас2837
11 Осасуна2936
12 Вильярреал2835
13 Алавес2832
14 Мальорка2930
15 Севилья2828
16 Райо Вальекано2826
17 Сельта2824
18
Зона вылета
Кадис2922
19
Зона вылета
Гранада2814
20
Зона вылета
Альмерия2810

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