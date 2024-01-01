Монако - Лорьян 17 Марта прямая трансляция
Стадион: Луи II (Фонвьей, Монако), вместимость: 18523
17 Марта 2024 года в 17:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 26-й тур
Главный судья: Бастьен Дешепи (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монако - Лорьян, которое состоится 17 Марта 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Луи II (Фонвьей, Монако). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Монако
Монако
Лорьян
Лорьян
|1
|вр
|Радослав Маецки
|99
|зщ
|Уилфрид Синго
|3
|зщ
|Гильермо Марипан
|5
|зщ
|Тило Керер
|20
|зщ
|Кассум Уаттара
|6
|зщ
|Денис Закария
|19
|пз
|Юссуф Фофана
|17
|пз
|Александр Головин
|18
|нп
|Такуми Минамино
|29
|нп
|Фоларин Балогун
|10
|нп
|Виссам Бен-Йеддер
|38
|вр
|Ивон Мвого
|13
|зщ
|Формоз Менди
|32
|зщ
|Натаниэль Аджей
|15
|зщ
|Жульен Лапорт
|7
|зщ
|Панос Кацерис
|19
|пз
|Лоран Абергель
|6
|пз
|Имран Луза
|37
|пз
|Тео Ле Брис
|44
|пз
|Айман Кари
|21
|пз
|Жюльен Понсо
|9
|нп
|Мохамед Бамба
Главные тренеры
|Адольф Хюттер
|Режис Ле Брис
История личных встреч
|17.09.2023
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|2 : 2
|16.04.2023
|Франция - Лига 1
|31-й тур
|3 : 1
|11.01.2023
|Франция - Лига 1
|18-й тур
|2 : 2
|13.02.2022
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|0 : 0
|13.08.2021
|Франция - Лига 1
|2-й тур
|1 : 0
|14.02.2021
|Франция - Лига 1
|25-й тур
|2 : 2
|06.01.2021
|Франция - Лига 1
|18-й тур
|2 : 5
|19.12.2018
|Франция - Кубок лиги
|1/8 финала
|1 : 0
|22.01.2017
|Франция - Лига 1
|21-й тур
|4 : 0
|18.11.2016
|Франция - Лига 1
|13-й тур
|0 : 3
|10.03.2024
|Франция - Лига 1
|25-й тур
|0 : 1
|01.03.2024
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|0 : 0
|25.02.2024
|Франция - Лига 1
|23-й тур
|2 : 3
|18.02.2024
|Франция - Лига 1
|22-й тур
|1 : 2
|11.02.2024
|Франция - Лига 1
|21-й тур
|2 : 3
|09.03.2024
|Франция - Лига 1
|25-й тур
|0 : 2
|03.03.2024
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|1 : 2
|24.02.2024
|Франция - Лига 1
|23-й тур
|0 : 1
|18.02.2024
|Франция - Лига 1
|22-й тур
|1 : 3
|11.02.2024
|Франция - Лига 1
|21-й тур
|2 : 0
Текстовая трансляция
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В прошедший уикенд в Европе несколько российских футболистов помогли своим командам. Насколько успешно? Рассказываем в нашем материале.«Монако» борется за место в зоне Лиги чемпионов Головин рвётся в ЛЧ, а в Греции прошло дерби россиян. Как сыграли наши легионеры в уикенд? 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 26-го тура Лиги 1: «Монако» — «Лорьян». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|25
|56
| 2
Лига чемпионов
|Брест
|25
|46
| 3
Лига чемпионов
|Монако
|25
|45
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Лилль
|25
|42
| 5
Лига Европы
|Ланс
|25
|42
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ницца
|25
|40
|7
|Марсель
|25
|39
|8
|Ренн
|25
|36
|9
|Реймс
|25
|35
|10
|Лион
|26
|34
|11
|Тулуза
|26
|29
|12
|Страсбург
|26
|29
|13
|Гавр
|25
|27
|14
|Монпелье
|25
|26
|15
|Лорьян
|25
|25
|16
|Нант
|26
|25
| 17
Зона вылета
|Метц
|25
|23
| 18
Зона вылета
|Клермон
|25
|17