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Монако - Лорьян 17 Марта прямая трансляция

Стадион: Луи II (Фонвьей, Монако), вместимость: 18523
17 Марта 2024 года в 17:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 26-й тур
Главный судья: Бастьен Дешепи (Франция);
Монако
Лорьян

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монако - Лорьян, которое состоится 17 Марта 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Луи II (Фонвьей, Монако). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Монако
Монако
Лорьян
Лорьян
1ПольшаврРадослав Маецки
99Кот-д'ИвуарзщУилфрид Синго
3ЧилизщГильермо Марипан
5ГерманиязщТило Керер
20ФранциязщКассум Уаттара
6ШвейцариязщДенис Закария
19ФранцияпзЮссуф Фофана
17РоссияпзАлександр Головин
18ЯпониянпТакуми Минамино
29СШАнпФоларин Балогун
10ФранциянпВиссам Бен-Йеддер
38ШвейцарияврИвон Мвого
13СенегалзщФормоз Менди
32ГаназщНатаниэль Аджей
15ФранциязщЖульен Лапорт
7ГрециязщПанос Кацерис
19ФранцияпзЛоран Абергель
6МароккопзИмран Луза
37ФранцияпзТео Ле Брис
44ФранцияпзАйман Кари
21ФранцияпзЖюльен Понсо
9Кот-д'ИвуарнпМохамед Бамба
Главные тренеры
АвстрияАдольф Хюттер
ФранцияРежис Ле Брис
История личных встреч
17.09.2023Франция - Лига 15-й турЛорьян2 : 2Монако
16.04.2023Франция - Лига 131-й турМонако3 : 1Лорьян
11.01.2023Франция - Лига 118-й турЛорьян2 : 2Монако
13.02.2022Франция - Лига 124-й турМонако0 : 0Лорьян
13.08.2021Франция - Лига 12-й турЛорьян1 : 0Монако
14.02.2021Франция - Лига 125-й турМонако2 : 2Лорьян
06.01.2021Франция - Лига 118-й турЛорьян2 : 5Монако
19.12.2018Франция - Кубок лиги1/8 финалаМонако1 : 0Лорьян
22.01.2017Франция - Лига 121-й турМонако4 : 0Лорьян
18.11.2016Франция - Лига 113-й турЛорьян0 : 3Монако
10.03.2024Франция - Лига 125-й тур0 : 1Монако
01.03.2024Франция - Лига 124-й турМонако0 : 0
25.02.2024Франция - Лига 123-й тур2 : 3Монако
18.02.2024Франция - Лига 122-й турМонако1 : 2
11.02.2024Франция - Лига 121-й тур2 : 3Монако
09.03.2024Франция - Лига 125-й турЛорьян0 : 2
03.03.2024Франция - Лига 124-й тур1 : 2Лорьян
24.02.2024Франция - Лига 123-й турЛорьян0 : 1
18.02.2024Франция - Лига 122-й тур1 : 3Лорьян
11.02.2024Франция - Лига 121-й турЛорьян2 : 0
Текстовая трансляция
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В прошедший уикенд в Европе несколько российских футболистов помогли своим командам. Насколько успешно? Рассказываем в нашем материале.«Монако» борется за место в зоне Лиги чемпионов Головин рвётся в ЛЧ, а в Греции прошло дерби россиян. Как сыграли наши легионеры в уикенд? 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 26-го тура Лиги 1: «Монако» — «Лорьян». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ2556
2
Лига чемпионов
Брест2546
3
Лига чемпионов
Монако2545
4
Квалификация Лиги чемпионов
Лилль2542
5
Лига Европы
Ланс2542
6
Квалификация Лиги конференций
Ницца2540
7 Марсель2539
8 Ренн2536
9 Реймс2535
10 Лион2634
11 Тулуза2629
12 Страсбург2629
13 Гавр2527
14 Монпелье2526
15 Лорьян2525
16 Нант2625
17
Зона вылета
Метц2523
18
Зона вылета
Клермон2517

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