Монпелье - ПСЖ 17 Марта прямая трансляция
Стадион: Стад де ла Моссон (Монпелье, Франция), вместимость: 32900
17 Марта 2024 года в 22:45 (+03:00). Франция - Лига 1, 26-й тур
Главный судья: Флоран Батта (Франция);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монпелье - ПСЖ, которое состоится 17 Марта 2024 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Стад де ла Моссон (Монпелье, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Монпелье
Монпелье
ПСЖ
Париж
|40
|вр
|Бенжамен Леком
|29
|зщ
|Энцо Чато
|27
|зщ
|Бечир Омерагич
|4
|зщ
|Кики Куяте
|3
|зщ
|Иссиага Силла
|12
|пз
|Жордан Ферри
|13
|пз
|Жорис Шотар
|11
|пз
|Тежи Саванье
|9
|нп
|Мусса Аль-Тамари
|8
|нп
|Акор Адамс
|7
|нп
|Арно Норден
|99
|вр
|Джанлуиджи Доннарумма
|2
|зщ
|Ашраф Хакими
|35
|зщ
|Лукас Бералдо
|21
|зщ
|Лукас Эрнандес
|15
|пз
|Данилу Перейра
|33
|пз
|Уоррен Заир-Эмери
|4
|пз
|Мануэль Угарте
|8
|пз
|Фабиан Руис
|10
|нп
|Усман Дембеле
|7
|нп
|Килиан Мбаппе
|29
|нп
|Брэдли Баркола
Главные тренеры
|Мишель Дер Закарян
|Луис Энрике
История личных встреч
|03.11.2023
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|3 : 0
|01.02.2023
|Франция - Лига 1
|21-й тур
|1 : 3
|13.08.2022
|Франция - Лига 1
|2-й тур
|5 : 2
|14.05.2022
|Франция - Лига 1
|37-й тур
|0 : 4
|25.09.2021
|Франция - Лига 1
|8-й тур
|2 : 0
|12.05.2021
|Кубок Франции
|1/2 финала
|2 : 2 5 : 6
|22.01.2021
|Франция - Лига 1
|21-й тур
|4 : 0
|05.12.2020
|Франция - Лига 1
|13-й тур
|1 : 3
|01.02.2020
|Франция - Лига 1
|22-й тур
|5 : 0
|07.12.2019
|Франция - Лига 1
|17-й тур
|1 : 3
|08.03.2024
|Франция - Лига 1
|25-й тур
|1 : 2
|03.03.2024
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|2 : 2
|25.02.2024
|Франция - Лига 1
|23-й тур
|4 : 1
|18.02.2024
|Франция - Лига 1
|22-й тур
|3 : 0
|11.02.2024
|Франция - Лига 1
|21-й тур
|1 : 2
|13.03.2024
|Кубок Франции
|1/4 финала
|3 : 1
|10.03.2024
|Франция - Лига 1
|25-й тур
|2 : 2
|05.03.2024
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 2-й матч
|1 : 2
|01.03.2024
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|0 : 0
|25.02.2024
|Франция - Лига 1
|23-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|25
|56
| 2
Лига чемпионов
|Брест
|25
|46
| 3
Лига чемпионов
|Монако
|25
|45
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Лилль
|25
|42
| 5
Лига Европы
|Ланс
|25
|42
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ницца
|25
|40
|7
|Марсель
|25
|39
|8
|Ренн
|25
|36
|9
|Реймс
|25
|35
|10
|Лион
|26
|34
|11
|Тулуза
|26
|29
|12
|Страсбург
|26
|29
|13
|Гавр
|25
|27
|14
|Монпелье
|25
|26
|15
|Лорьян
|25
|25
|16
|Нант
|26
|25
| 17
Зона вылета
|Метц
|25
|23
| 18
Зона вылета
|Клермон
|25
|17