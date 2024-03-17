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Монпелье - ПСЖ 17 Марта прямая трансляция

Стадион: Стад де ла Моссон (Монпелье, Франция), вместимость: 32900
17 Марта 2024 года в 22:45 (+03:00). Франция - Лига 1, 26-й тур
Главный судья: Флоран Батта (Франция);
Монпелье
ПСЖ

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монпелье - ПСЖ, которое состоится 17 Марта 2024 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Стад де ла Моссон (Монпелье, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Монпелье
Монпелье
ПСЖ
Париж
40ФранцияврБенжамен Леком
29КамерунзщЭнцо Чато
27ШвейцариязщБечир Омерагич
4МализщКики Куяте
3ГвинеязщИссиага Силла
12ФранцияпзЖордан Ферри
13ФранцияпзЖорис Шотар
11ФранцияпзТежи Саванье
9ИорданиянпМусса Аль-Тамари
8НигериянпАкор Адамс
7ФранциянпАрно Норден
99ИталияврДжанлуиджи Доннарумма
2МароккозщАшраф Хакими
35БразилиязщЛукас Бералдо
21ФранциязщЛукас Эрнандес
15ПортугалияпзДанилу Перейра
33ФранцияпзУоррен Заир-Эмери
4УругвайпзМануэль Угарте
8ИспанияпзФабиан Руис
10ФранциянпУсман Дембеле
7ФранциянпКилиан Мбаппе
29ФранциянпБрэдли Баркола
Главные тренеры
АрменияМишель Дер Закарян
ИспанияЛуис Энрике
История личных встреч
03.11.2023Франция - Лига 111-й турПСЖ3 : 0Монпелье
01.02.2023Франция - Лига 121-й турМонпелье1 : 3ПСЖ
13.08.2022Франция - Лига 12-й турПСЖ5 : 2Монпелье
14.05.2022Франция - Лига 137-й турМонпелье0 : 4ПСЖ
25.09.2021Франция - Лига 18-й турПСЖ2 : 0Монпелье
12.05.2021Кубок Франции1/2 финалаМонпелье2 : 2 5 : 6ПСЖ
22.01.2021Франция - Лига 121-й турПСЖ4 : 0Монпелье
05.12.2020Франция - Лига 113-й турМонпелье1 : 3ПСЖ
01.02.2020Франция - Лига 122-й турПСЖ5 : 0Монпелье
07.12.2019Франция - Лига 117-й турМонпелье1 : 3ПСЖ
08.03.2024Франция - Лига 125-й тур1 : 2Монпелье
03.03.2024Франция - Лига 124-й турМонпелье2 : 2
25.02.2024Франция - Лига 123-й тур4 : 1Монпелье
18.02.2024Франция - Лига 122-й турМонпелье3 : 0
11.02.2024Франция - Лига 121-й турМонпелье1 : 2
13.03.2024Кубок Франции1/4 финалаПСЖ3 : 1
10.03.2024Франция - Лига 125-й турПСЖ2 : 2
05.03.2024Лига чемпионов1/8 финала. 2-й матч1 : 2ПСЖ
01.03.2024Франция - Лига 124-й тур0 : 0ПСЖ
25.02.2024Франция - Лига 123-й турПСЖ1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ2556
2
Лига чемпионов
Брест2546
3
Лига чемпионов
Монако2545
4
Квалификация Лиги чемпионов
Лилль2542
5
Лига Европы
Ланс2542
6
Квалификация Лиги конференций
Ницца2540
7 Марсель2539
8 Ренн2536
9 Реймс2535
10 Лион2634
11 Тулуза2629
12 Страсбург2629
13 Гавр2527
14 Монпелье2526
15 Лорьян2525
16 Нант2625
17
Зона вылета
Метц2523
18
Зона вылета
Клермон2517

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