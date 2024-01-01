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Аталанта - Фиорентина 17 Марта прямая трансляция

Стадион: Джевисс (Атлети Адзурри) (Бергамо, Италия), вместимость: 26542
17 Марта 2024 года в 20:00 (+03:00). Италия - Серия А, 29-й тур
Главный судья: Юан Лука Сакки (Италия);
Аталанта
Фиорентина

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аталанта - Фиорентина, которое состоится 17 Марта 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Джевисс (Атлети Адзурри) (Бергамо, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аталанта
Бергамо
Фиорентина
Флоренция
29ИталияврМарко Карнесекки
19АлбаниязщБерат Джимсити
42ИталиязщДжорджио Скальвини
23Босния и ГерцеговиназщСеад Колашинац
3ШвециязщЭмиль Хольм
22ИталиязщМаттео Руджери
17БельгияпзШарль Де Кетеларе
13Бразилияпз Эдерсон
15НидерландыпзМартен де Рон
7НидерландыпзТён Копмейнерс
11НигериянпАдемола Лукман
1ИталияврПьетро Терраччано
33ИталиязщМикаель Кайоде
4СербиязщНикола Миленкович
16ИталиязщЛука Раньери
3ИталиязщКристиано Бираги
6Бразилияпз Артур
38ИталияпзРоландо Мандрагора
10АргентинанпНиколас Гонсалес
9АргентинанпЛукас Бельтран
7ИталиянпРиккардо Соттиль
20ИталиянпАндреа Белотти
Главные тренеры
ИталияДжан Пьеро Гасперини
ИталияВинченцо Итальяно
История личных встреч
17.09.2023Италия - Серия А4-й турФиорентина3 : 2Аталанта
17.04.2023Италия - Серия АСерия А. 30-й турФиорентина1 : 1Аталанта
02.10.2022Италия - Серия АСерия А. 8-й турАталанта1 : 0Фиорентина
20.02.2022Италия - Серия А26-й турФиорентина1 : 0Аталанта
10.02.2022Кубок Италии1/4 финалаАталанта2 : 3Фиорентина
11.09.2021Италия - Серия А3-й турАталанта1 : 2Фиорентина
11.04.2021Италия - Серия А30-й турФиорентина2 : 3Аталанта
13.12.2020Италия - Серия А11-й турАталанта3 : 0Фиорентина
08.02.2020Италия - Серия А23-й турФиорентина1 : 2Аталанта
15.01.2020Кубок Италии1/8 финалаФиорентина2 : 1Аталанта
14.03.2024Лига Европы1/8 финала. 2-й матчАталанта2 : 1
10.03.2024Италия - Серия А28-й тур2 : 2Аталанта
06.03.2024Лига Европы1/8 финала. 1-й матч1 : 1Аталанта
03.03.2024Италия - Серия А27-й турАталанта1 : 2
28.02.2024Италия - Серия А21-й тур4 : 0Аталанта
14.03.2024Лига конференций1/8 финала. 2-й матчФиорентина1 : 1
10.03.2024Италия - Серия А28-й турФиорентина2 : 2
07.03.2024Лига конференций1/8 финала. 1-й матч3 : 4Фиорентина
02.03.2024Италия - Серия А27-й тур0 : 0Фиорентина
26.02.2024Италия - Серия А26-й турФиорентина2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М2875
2
Лига чемпионов
Милан2859
3
Лига чемпионов
Ювентус2858
4
Лига чемпионов
Болонья2954
5
Лига Европы
Рома2848
6
Квалификация Лиги конференций
Аталанта2847
7 Наполи2844
8 Фиорентина2843
9 Монца2942
10 Торино2941
11 Лацио2840
12 Дженоа2833
13 Лечче2928
14 Удинезе2927
15 Верона2826
16 Кальяри2926
17 Эмполи2925
18
Зона вылета
Фрозиноне2824
19
Зона вылета
Сассуоло2823
20
Зона вылета
Салернитана2914

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