Аталанта - Фиорентина 17 Марта прямая трансляция
Стадион: Джевисс (Атлети Адзурри) (Бергамо, Италия), вместимость: 26542
17 Марта 2024 года в 20:00 (+03:00). Италия - Серия А, 29-й тур
Главный судья: Юан Лука Сакки (Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аталанта - Фиорентина, которое состоится 17 Марта 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Джевисс (Атлети Адзурри) (Бергамо, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аталанта
Бергамо
Фиорентина
Флоренция
|29
|вр
|Марко Карнесекки
|19
|зщ
|Берат Джимсити
|42
|зщ
|Джорджио Скальвини
|23
|зщ
|Сеад Колашинац
|3
|зщ
|Эмиль Хольм
|22
|зщ
|Маттео Руджери
|17
|пз
|Шарль Де Кетеларе
|13
|пз
|Эдерсон
|15
|пз
|Мартен де Рон
|7
|пз
|Тён Копмейнерс
|11
|нп
|Адемола Лукман
|1
|вр
|Пьетро Терраччано
|33
|зщ
|Микаель Кайоде
|4
|зщ
|Никола Миленкович
|16
|зщ
|Лука Раньери
|3
|зщ
|Кристиано Бираги
|6
|пз
|Артур
|38
|пз
|Роландо Мандрагора
|10
|нп
|Николас Гонсалес
|9
|нп
|Лукас Бельтран
|7
|нп
|Риккардо Соттиль
|20
|нп
|Андреа Белотти
Главные тренеры
|Джан Пьеро Гасперини
|Винченцо Итальяно
История личных встреч
|17.09.2023
|Италия - Серия А
|4-й тур
|3 : 2
|17.04.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 30-й тур
|1 : 1
|02.10.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 8-й тур
|1 : 0
|20.02.2022
|Италия - Серия А
|26-й тур
|1 : 0
|10.02.2022
|Кубок Италии
|1/4 финала
|2 : 3
|11.09.2021
|Италия - Серия А
|3-й тур
|1 : 2
|11.04.2021
|Италия - Серия А
|30-й тур
|2 : 3
|13.12.2020
|Италия - Серия А
|11-й тур
|3 : 0
|08.02.2020
|Италия - Серия А
|23-й тур
|1 : 2
|15.01.2020
|Кубок Италии
|1/8 финала
|2 : 1
|14.03.2024
|Лига Европы
|1/8 финала. 2-й матч
|2 : 1
|10.03.2024
|Италия - Серия А
|28-й тур
|2 : 2
|06.03.2024
|Лига Европы
|1/8 финала. 1-й матч
|1 : 1
|03.03.2024
|Италия - Серия А
|27-й тур
|1 : 2
|28.02.2024
|Италия - Серия А
|21-й тур
|4 : 0
|14.03.2024
|Лига конференций
|1/8 финала. 2-й матч
|1 : 1
|10.03.2024
|Италия - Серия А
|28-й тур
|2 : 2
|07.03.2024
|Лига конференций
|1/8 финала. 1-й матч
|3 : 4
|02.03.2024
|Италия - Серия А
|27-й тур
|0 : 0
|26.02.2024
|Италия - Серия А
|26-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|28
|75
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|28
|59
| 3
Лига чемпионов
|Ювентус
|28
|58
| 4
Лига чемпионов
|Болонья
|29
|54
| 5
Лига Европы
|Рома
|28
|48
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Аталанта
|28
|47
|7
|Наполи
|28
|44
|8
|Фиорентина
|28
|43
|9
|Монца
|29
|42
|10
|Торино
|29
|41
|11
|Лацио
|28
|40
|12
|Дженоа
|28
|33
|13
|Лечче
|29
|28
|14
|Удинезе
|29
|27
|15
|Верона
|28
|26
|16
|Кальяри
|29
|26
|17
|Эмполи
|29
|25
| 18
Зона вылета
|Фрозиноне
|28
|24
| 19
Зона вылета
|Сассуоло
|28
|23
| 20
Зона вылета
|Салернитана
|29
|14