Морейренсе - Арока 17 Марта прямая трансляция
17 Марта 2024 года в 18:30 (+03:00). Португалия - Примейра, 26-й тур
Главный судья: Артур Суареш Диаш (Порту, Португалия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Морейренсе - Арока, которое состоится 17 Марта 2024 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 26-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Морейренсе
Морейра-де-Конегуш
Арока
Арока
|40
|вр
|Кевин
|2
|зщ
|Фабиано
|14
|зщ
|Понк
|26
|зщ
|Маракас
|23
|зщ
|Годфрид Фримпонг
|8
|пз
|Андре Каштру
|88
|пз
|Гонсалу Баптишта Франку
|31
|пз
|Мадсон
|80
|пз
|Лоуренс Офори
|19
|нп
|Жоау Камачу
|9
|нп
|Луис Нлаво
|12
|вр
|Игнасио Де Арруабаррена
|28
|зщ
|Тиагу Эшгаю
|44
|зщ
|Нино Галович
|4
|зщ
|Франсиско Монтеро
|26
|зщ
|Веверсон
|8
|пз
|Eboue Kouassi
|89
|пз
|Педру Сантуш
|2
|пз
|Морлайе Силла
|10
|нп
|Хасон
|23
|нп
|Кристо Гонсалес
|19
|нп
|Рафаэль Мухика
Главные тренеры
|Руй Гомеш Боргеш
|Руй Гомеш Боргеш
История личных встреч
|27.10.2023
|Португалия - Примейра
|9-й тур
|0 : 1
|22.12.2022
|Португалия - Кубок лиги
|1/4 финала
|1 : 2
|26.02.2022
|Португалия - Примейра
|24-й тур
|1 : 1
|25.09.2021
|Португалия - Примейра
|7-й тур
|2 : 1
|30.04.2017
|Португалия - Примейра
|31-й тур
|2 : 2
|17.12.2016
|Португалия - Примейра
|14-й тур
|1 : 4
|17.01.2016
|Португалия - Примейра
|18-й тур
|1 : 2
|16.08.2015
|Португалия - Примейра
|1-й тур
|0 : 2
|23.05.2015
|Португалия - Примейра
|34-й тур
|1 : 2
|18.01.2015
|Португалия - Примейра
|17-й тур
|1 : 0
|09.03.2024
|Португалия - Примейра
|25-й тур
|1 : 0
|02.03.2024
|Португалия - Примейра
|24-й тур
|0 : 0
|24.02.2024
|Португалия - Примейра
|23-й тур
|0 : 1
|19.02.2024
|Португалия - Примейра
|22-й тур
|0 : 2
|10.02.2024
|Португалия - Примейра
|21-й тур
|1 : 0
|10.03.2024
|Португалия - Примейра
|25-й тур
|0 : 3
|01.03.2024
|Португалия - Примейра
|24-й тур
|1 : 5
|23.02.2024
|Португалия - Примейра
|23-й тур
|3 : 2
|18.02.2024
|Португалия - Примейра
|22-й тур
|1 : 0
|12.02.2024
|Португалия - Примейра
|21-й тур
|3 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|24
|62
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Бенфика
|25
|61
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Порту
|25
|55
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Брага
|26
|53
|5
|Витория Гимарайнш
|25
|47
|6
|Морейренсе
|25
|39
|7
|Арока
|25
|34
|8
|Фамаликан
|25
|28
|9
|Жил Висенте
|26
|28
|10
|Боавишта
|25
|28
|11
|Каза Пия
|25
|27
|12
|Фаренсе
|26
|27
|13
|Эштрела
|26
|26
|14
|Эшторил
|26
|25
|15
|Риу Аве
|26
|25
|16
|Портимоненсе
|26
|23
| 17
Зона вылета
|Визела
|25
|21
| 18
Зона вылета
|Шавиш
|25
|19