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Морейренсе - Арока 17 Марта прямая трансляция

17 Марта 2024 года в 18:30 (+03:00). Португалия - Примейра, 26-й тур
Главный судья: Артур Суареш Диаш (Порту, Португалия);
Морейренсе
Арока

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Морейренсе - Арока, которое состоится 17 Марта 2024 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 26-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Морейренсе
Морейра-де-Конегуш
Арока
Арока
40 Бразилия вр Кевин
2 Бразилия зщ Фабиано
14 Кабо-Верде зщ Понк
26 Бразилия зщ Маракас
23 Нидерланды зщ Годфрид Фримпонг
8 Португалия пз Андре Каштру
88 Португалия пз Гонсалу Баптишта Франку
31 Бразилия пз Мадсон
80 Гана пз Лоуренс Офори
19 Португалия нп Жоау Камачу
9 Экваториальная Гвинея нп Луис Нлаво
12 Уругвай вр Игнасио Де Арруабаррена
28 Португалия зщ Тиагу Эшгаю
44 Хорватия зщ Нино Галович
4 Испания зщ Франсиско Монтеро
26 Бразилия зщ Веверсон
8 Кот-д'Ивуар пз Eboue Kouassi
89 Португалия пз Педру Сантуш
2 Гвинея пз Морлайе Силла
10 Испания нп Хасон
23 Испания нп Кристо Гонсалес
19 Испания нп Рафаэль Мухика
Главные тренеры
Португалия Руй Гомеш Боргеш
Португалия Руй Гомеш Боргеш
История личных встреч
27.10.2023 Португалия - Примейра 9-й тур Арока0 : 1Морейренсе
22.12.2022 Португалия - Кубок лиги 1/4 финала Морейренсе1 : 2Арока
26.02.2022 Португалия - Примейра 24-й тур Арока1 : 1Морейренсе
25.09.2021 Португалия - Примейра 7-й тур Морейренсе2 : 1Арока
30.04.2017 Португалия - Примейра 31-й тур Арока2 : 2Морейренсе
17.12.2016 Португалия - Примейра 14-й тур Морейренсе1 : 4Арока
17.01.2016 Португалия - Примейра 18-й тур Арока1 : 2Морейренсе
16.08.2015 Португалия - Примейра 1-й тур Морейренсе0 : 2Арока
23.05.2015 Португалия - Примейра 34-й тур Арока1 : 2Морейренсе
18.01.2015 Португалия - Примейра 17-й тур Морейренсе1 : 0Арока
09.03.2024 Португалия - Примейра 25-й тур 1 : 0Морейренсе
02.03.2024 Португалия - Примейра 24-й тур Морейренсе0 : 0
24.02.2024 Португалия - Примейра 23-й тур 0 : 1Морейренсе
19.02.2024 Португалия - Примейра 22-й тур Морейренсе0 : 2
10.02.2024 Португалия - Примейра 21-й тур Морейренсе1 : 0
10.03.2024 Португалия - Примейра 25-й тур Арока0 : 3
01.03.2024 Португалия - Примейра 24-й тур 1 : 5Арока
23.02.2024 Португалия - Примейра 23-й тур Арока3 : 2
18.02.2024 Португалия - Примейра 22-й тур 1 : 0Арока
12.02.2024 Португалия - Примейра 21-й тур Арока3 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг2462
2
Квалификация Лиги чемпионов
Бенфика2561
3
Квалификация Лиги Европы
Порту2555
4
Квалификация Лиги конференций
Брага2653
5 Витория Гимарайнш2547
6 Морейренсе2539
7 Арока2534
8 Фамаликан2528
9 Жил Висенте2628
10 Боавишта2528
11 Каза Пия2527
12 Фаренсе2627
13 Эштрела2626
14 Эшторил2625
15 Риу Аве2625
16 Портимоненсе2623
17
Зона вылета
Визела2521
18
Зона вылета
Шавиш2519

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