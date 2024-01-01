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Каза Пия - Бенфика 17 Марта прямая трансляция

17 Марта 2024 года в 21:00 (+03:00). Португалия - Примейра, 26-й тур
Главный судья: Клаудиу Перейра (Португалия)
Каза Пия
Бенфика

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Каза Пия - Бенфика, которое состоится 17 Марта 2024 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 26-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Каза Пия
Лиссабон
Бенфика
Лиссабон
33 Ангола вр Рикарду Батишта
2 Камерун зщ Duplexe Tchamba
19 Босния и Герцеговина зщ Нермин Золотич
15 Кабо-Верде зщ Фернанду Варела
72 Испания пз Гаиска Ларрасабаль
80 Бразилия пз Pablo
16 Ангола пз Бени Мукенди
5 Португалия пз Леонарду Лелу
10 Португалия пз Рубен Ламейраш
7 Португалия пз Нуну Морейра
9 Португалия нп Andre Lacximicant
1 Украина вр Анатолий Трубин
6 Дания зщ Александр Бах
30 Аргентина зщ Николас Отаменди
4 Португалия зщ Антониу Силва
8 Норвегия пз Фредрик Эурснес
10 Турция пз Оркун Кёкчю
61 Португалия пз Флорентину Луиш
11 Аргентина пз Анхель Ди Мария
27 Португалия пз Рафаэл Силва
7 Бразилия пз Давид Нерес
36 Бразилия нп Маркос Леонардо
Главные тренеры
Португалия Фелипе Пинту Мартиньш
Германия Роджер Шмидт
История личных встреч
28.10.2023 Португалия - Примейра 9-й тур Бенфика1 : 1Каза Пия
04.02.2023 Португалия - Примейра 19-й тур Бенфика3 : 0Каза Пия
13.08.2022 Португалия - Примейра 2-й тур Каза Пия0 : 1Бенфика
08.03.2024 Португалия - Примейра 25-й тур 3 : 1Каза Пия
03.03.2024 Португалия - Примейра 24-й тур Каза Пия0 : 0
24.02.2024 Португалия - Примейра 23-й тур 0 : 2Каза Пия
18.02.2024 Португалия - Примейра 22-й тур Каза Пия1 : 0
11.02.2024 Португалия - Примейра 21-й тур 1 : 0Каза Пия
14.03.2024 Лига Европы 1/8 финала. 2-й матч 0 : 1Бенфика
10.03.2024 Португалия - Примейра 25-й тур Бенфика3 : 1
07.03.2024 Лига Европы 1/8 финала. 1-й матч Бенфика2 : 2
03.03.2024 Португалия - Примейра 24-й тур 5 : 0Бенфика
29.02.2024 Кубок Португалии 1/2 финала. 1-й матч 2 : 1Бенфика
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг2462
2
Квалификация Лиги чемпионов
Бенфика2561
3
Квалификация Лиги Европы
Порту2555
4
Квалификация Лиги конференций
Брага2653
5 Витория Гимарайнш2547
6 Морейренсе2539
7 Арока2534
8 Фамаликан2528
9 Жил Висенте2628
10 Боавишта2528
11 Каза Пия2527
12 Фаренсе2627
13 Эштрела2626
14 Эшторил2625
15 Риу Аве2625
16 Портимоненсе2623
17
Зона вылета
Визела2521
18
Зона вылета
Шавиш2519

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