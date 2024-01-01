Каза Пия - Бенфика 17 Марта прямая трансляция
17 Марта 2024 года в 21:00 (+03:00). Португалия - Примейра, 26-й тур
Главный судья: Клаудиу Перейра (Португалия)
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Каза Пия - Бенфика, которое состоится 17 Марта 2024 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 26-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Каза Пия
Лиссабон
Бенфика
Лиссабон
|33
|вр
|Рикарду Батишта
|2
|зщ
|Duplexe Tchamba
|19
|зщ
|Нермин Золотич
|15
|зщ
|Фернанду Варела
|72
|пз
|Гаиска Ларрасабаль
|80
|пз
|Pablo
|16
|пз
|Бени Мукенди
|5
|пз
|Леонарду Лелу
|10
|пз
|Рубен Ламейраш
|7
|пз
|Нуну Морейра
|9
|нп
|Andre Lacximicant
|1
|вр
|Анатолий Трубин
|6
|зщ
|Александр Бах
|30
|зщ
|Николас Отаменди
|4
|зщ
|Антониу Силва
|8
|пз
|Фредрик Эурснес
|10
|пз
|Оркун Кёкчю
|61
|пз
|Флорентину Луиш
|11
|пз
|Анхель Ди Мария
|27
|пз
|Рафаэл Силва
|7
|пз
|Давид Нерес
|36
|нп
|Маркос Леонардо
Главные тренеры
|Фелипе Пинту Мартиньш
|Роджер Шмидт
История личных встреч
|28.10.2023
|Португалия - Примейра
|9-й тур
|1 : 1
|04.02.2023
|Португалия - Примейра
|19-й тур
|3 : 0
|13.08.2022
|Португалия - Примейра
|2-й тур
|0 : 1
|08.03.2024
|Португалия - Примейра
|25-й тур
|3 : 1
|03.03.2024
|Португалия - Примейра
|24-й тур
|0 : 0
|24.02.2024
|Португалия - Примейра
|23-й тур
|0 : 2
|18.02.2024
|Португалия - Примейра
|22-й тур
|1 : 0
|11.02.2024
|Португалия - Примейра
|21-й тур
|1 : 0
|14.03.2024
|Лига Европы
|1/8 финала. 2-й матч
|0 : 1
|10.03.2024
|Португалия - Примейра
|25-й тур
|3 : 1
|07.03.2024
|Лига Европы
|1/8 финала. 1-й матч
|2 : 2
|03.03.2024
|Португалия - Примейра
|24-й тур
|5 : 0
|29.02.2024
|Кубок Португалии
|1/2 финала. 1-й матч
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|24
|62
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Бенфика
|25
|61
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Порту
|25
|55
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Брага
|26
|53
|5
|Витория Гимарайнш
|25
|47
|6
|Морейренсе
|25
|39
|7
|Арока
|25
|34
|8
|Фамаликан
|25
|28
|9
|Жил Висенте
|26
|28
|10
|Боавишта
|25
|28
|11
|Каза Пия
|25
|27
|12
|Фаренсе
|26
|27
|13
|Эштрела
|26
|26
|14
|Эшторил
|26
|25
|15
|Риу Аве
|26
|25
|16
|Портимоненсе
|26
|23
| 17
Зона вылета
|Визела
|25
|21
| 18
Зона вылета
|Шавиш
|25
|19