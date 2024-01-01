Касымпаша - Галатасарай 17 Марта прямая трансляция
17 Марта 2024 года в 16:00 (+03:00). Турция - Суперлига, 30-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Касымпаша - Галатасарай, которое состоится 17 Марта 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция - Суперлига, 30-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Касымпаша
Стамбул
Галатасарай
Стамбул
Главные тренеры
|Окан Бурук
История личных встреч
|03.11.2023
|Турция - Суперлига
|11-й тур
|2 : 1
|11.03.2023
|Турция - Суперлига
|25-й тур
|1 : 0
|11.09.2022
|Турция - Суперлига
|6-й тур
|2 : 3
|20.01.2022
|Турция - Суперлига
|22-й тур
|1 : 3
|29.08.2021
|Турция - Суперлига
|3-й тур
|2 : 2
|10.07.2021
|Товарищеские матчи (клубы) - 2021
|Товарищеские матчи
|4 : 2
|14.02.2021
|Турция - Суперлига
|25-й тур
|2 : 1
|04.10.2020
|Турция - Суперлига
|4-й тур
|1 : 0
|09.02.2020
|Турция - Суперлига
|21-й тур
|0 : 3
|13.09.2019
|Турция - Суперлига
|4-й тур
|1 : 0
|10.03.2024
|Турция - Суперлига
|29-й тур
|1 : 2
|01.03.2024
|Турция - Суперлига
|28-й тур
|0 : 0
|24.02.2024
|Турция - Суперлига
|27-й тур
|2 : 1
|16.02.2024
|Турция - Суперлига
|26-й тур
|1 : 1
|09.02.2024
|Турция - Суперлига
|25-й тур
|1 : 3
|08.03.2024
|Турция - Суперлига
|29-й тур
|6 : 2
|03.03.2024
|Турция - Суперлига
|28-й тур
|0 : 1
|26.02.2024
|Турция - Суперлига
|27-й тур
|2 : 1
|22.02.2024
|Лига Европы
|1/16 финала. 2-й матч
|4 : 1
|18.02.2024
|Турция - Суперлига
|26-й тур
|0 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Галатасарай
|29
|78
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Фенербахче
|29
|76
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Трабзонспор
|29
|49
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Бешикташ
|30
|46
|5
|Касымпаша
|29
|43
|6
|Истанбул Башакшехир
|30
|42
|7
|Антальяспор
|30
|41
|8
|Адана Демирспор
|30
|39
|9
|Аланьяспор
|30
|39
|10
|Ризеспор
|29
|39
|11
|Сивасспор
|30
|38
|12
|Самсунспор
|29
|36
|13
|Кайсериспор
|30
|36
|14
|Коньяспор
|30
|33
|15
|Анкарагюджю
|30
|33
|16
|Газиантеп
|29
|31
| 17
Зона вылета
|Хатайспор
|29
|30
| 18
Зона вылета
|Фатих Карагюмрюк
|30
|30
| 19
Зона вылета
|Пендикспор
|30
|29
| 20
Зона вылета
|Истанбулспор
|30
|13