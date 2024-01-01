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Касымпаша - Галатасарай 17 Марта прямая трансляция

17 Марта 2024 года в 16:00 (+03:00). Турция - Суперлига, 30-й тур
Касымпаша
Галатасарай

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Касымпаша - Галатасарай, которое состоится 17 Марта 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция - Суперлига, 30-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Касымпаша
Стамбул
Галатасарай
Стамбул
Главные тренеры
Турция Окан Бурук
История личных встреч
03.11.2023 Турция - Суперлига 11-й тур Галатасарай2 : 1Касымпаша
11.03.2023 Турция - Суперлига 25-й тур Галатасарай1 : 0Касымпаша
11.09.2022 Турция - Суперлига 6-й тур Касымпаша2 : 3Галатасарай
20.01.2022 Турция - Суперлига 22-й тур Галатасарай1 : 3Касымпаша
29.08.2021 Турция - Суперлига 3-й тур Касымпаша2 : 2Галатасарай
10.07.2021 Товарищеские матчи (клубы) - 2021 Товарищеские матчи Галатасарай4 : 2Касымпаша
14.02.2021 Турция - Суперлига 25-й тур Галатасарай2 : 1Касымпаша
04.10.2020 Турция - Суперлига 4-й тур Касымпаша1 : 0Галатасарай
09.02.2020 Турция - Суперлига 21-й тур Касымпаша0 : 3Галатасарай
13.09.2019 Турция - Суперлига 4-й тур Галатасарай1 : 0Касымпаша
10.03.2024 Турция - Суперлига 29-й тур 1 : 2Касымпаша
01.03.2024 Турция - Суперлига 28-й тур Касымпаша0 : 0
24.02.2024 Турция - Суперлига 27-й тур 2 : 1Касымпаша
16.02.2024 Турция - Суперлига 26-й тур Касымпаша1 : 1
09.02.2024 Турция - Суперлига 25-й тур 1 : 3Касымпаша
08.03.2024 Турция - Суперлига 29-й тур Галатасарай6 : 2
03.03.2024 Турция - Суперлига 28-й тур 0 : 1Галатасарай
26.02.2024 Турция - Суперлига 27-й тур Галатасарай2 : 1
22.02.2024 Лига Европы 1/16 финала. 2-й матч 4 : 1Галатасарай
18.02.2024 Турция - Суперлига 26-й тур 0 : 3Галатасарай
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Галатасарай2978
2
Квалификация Лиги чемпионов
Фенербахче2976
3
Квалификация Лиги Европы
Трабзонспор2949
4
Квалификация Лиги конференций
Бешикташ3046
5 Касымпаша2943
6 Истанбул Башакшехир3042
7 Антальяспор3041
8 Адана Демирспор3039
9 Аланьяспор3039
10 Ризеспор2939
11 Сивасспор3038
12 Самсунспор2936
13 Кайсериспор3036
14 Коньяспор3033
15 Анкарагюджю3033
16 Газиантеп2931
17
Зона вылета
Хатайспор2930
18
Зона вылета
Фатих Карагюмрюк3030
19
Зона вылета
Пендикспор3029
20
Зона вылета
Истанбулспор3013

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