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Слуцк - Гомель 17 Марта прямая трансляция

Стадион: Городской (Слуцк, Беларусь), вместимость: 1896
17 Марта 2024 года в 15:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 1-й тур
Слуцк
Гомель

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Слуцк - Гомель, которое состоится 17 Марта 2024 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Городской (Слуцк, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Слуцк
Слуцк
Гомель
Гомель
История личных встреч
02.12.2023 Беларусь - Высшая лига 30-й тур Гомель4 : 5Слуцк
08.07.2023 Беларусь - Высшая лига 15-й тур Слуцк3 : 1Гомель
15.10.2022 Беларусь - Высшая лига 25-й тур Гомель1 : 0Слуцк
27.05.2022 Беларусь - Высшая лига 10-й тур Слуцк2 : 2Гомель
18.09.2021 Беларусь - Высшая лига 23-й тур Слуцк1 : 4Гомель
07.05.2021 Беларусь - Высшая лига 8-й тур Гомель4 : 1Слуцк
10.08.2019 Беларусь - Высшая лига 17-й тур Гомель3 : 4Слуцк
06.04.2019 Беларусь - Высшая лига 2-й тур Слуцк0 : 6Гомель
13.07.2018 Беларусь - Высшая лига 16-й тур Слуцк0 : 1Гомель
31.03.2018 Беларусь - Высшая лига 1-й тур Гомель0 : 0Слуцк
02.12.2023 Беларусь - Высшая лига 30-й тур Гомель4 : 5Слуцк
25.11.2023 Беларусь - Высшая лига 29-й тур Слуцк3 : 2
11.11.2023 Беларусь - Высшая лига 28-й тур 2 : 0Слуцк
04.11.2023 Беларусь - Высшая лига 27-й тур 2 : 1Слуцк
29.10.2023 Беларусь - Высшая лига 26-й тур 4 : 3Слуцк
02.12.2023 Беларусь - Высшая лига 30-й тур Гомель4 : 5Слуцк
25.11.2023 Беларусь - Высшая лига 29-й тур 0 : 0Гомель
10.11.2023 Беларусь - Высшая лига 28-й тур Гомель0 : 2
04.11.2023 Беларусь - Высшая лига 27-й тур 0 : 0Гомель
29.10.2023 Беларусь - Высшая лига 26-й тур 0 : 2Гомель
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Динамо Мн13
2
Квалификация Лиги конференций
Славия-Мозырь13
3
Квалификация Лиги конференций
Неман13
4 БАТЭ13
5 Динамо-Брест11
6 Ислочь11
7 Гомель00
8 Торпедо-БелАЗ00
9 Слуцк00
10 Витебск00
11 Арсенал00
12 Нафтан10
13 Минск10
14 Днепр М10
15
Зона вылета
Сморгонь10
16
Зона вылета
Шахтёр С0-20

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