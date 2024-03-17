Слуцк - Гомель 17 Марта прямая трансляция
Стадион: Городской (Слуцк, Беларусь), вместимость: 1896
17 Марта 2024 года в 15:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 1-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Слуцк - Гомель, которое состоится 17 Марта 2024 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Городской (Слуцк, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Слуцк
Слуцк
Гомель
Гомель
История личных встреч
|02.12.2023
|Беларусь - Высшая лига
|30-й тур
|4 : 5
|08.07.2023
|Беларусь - Высшая лига
|15-й тур
|3 : 1
|15.10.2022
|Беларусь - Высшая лига
|25-й тур
|1 : 0
|27.05.2022
|Беларусь - Высшая лига
|10-й тур
|2 : 2
|18.09.2021
|Беларусь - Высшая лига
|23-й тур
|1 : 4
|07.05.2021
|Беларусь - Высшая лига
|8-й тур
|4 : 1
|10.08.2019
|Беларусь - Высшая лига
|17-й тур
|3 : 4
|06.04.2019
|Беларусь - Высшая лига
|2-й тур
|0 : 6
|13.07.2018
|Беларусь - Высшая лига
|16-й тур
|0 : 1
|31.03.2018
|Беларусь - Высшая лига
|1-й тур
|0 : 0
|02.12.2023
|Беларусь - Высшая лига
|30-й тур
|4 : 5
|25.11.2023
|Беларусь - Высшая лига
|29-й тур
|3 : 2
|11.11.2023
|Беларусь - Высшая лига
|28-й тур
|2 : 0
|04.11.2023
|Беларусь - Высшая лига
|27-й тур
|2 : 1
|29.10.2023
|Беларусь - Высшая лига
|26-й тур
|4 : 3
|02.12.2023
|Беларусь - Высшая лига
|30-й тур
|4 : 5
|25.11.2023
|Беларусь - Высшая лига
|29-й тур
|0 : 0
|10.11.2023
|Беларусь - Высшая лига
|28-й тур
|0 : 2
|04.11.2023
|Беларусь - Высшая лига
|27-й тур
|0 : 0
|29.10.2023
|Беларусь - Высшая лига
|26-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Динамо Мн
|1
|3
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Славия-Мозырь
|1
|3
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Неман
|1
|3
|4
|БАТЭ
|1
|3
|5
|Динамо-Брест
|1
|1
|6
|Ислочь
|1
|1
|7
|Гомель
|0
|0
|8
|Торпедо-БелАЗ
|0
|0
|9
|Слуцк
|0
|0
|10
|Витебск
|0
|0
|11
|Арсенал
|0
|0
|12
|Нафтан
|1
|0
|13
|Минск
|1
|0
|14
|Днепр М
|1
|0
| 15
Зона вылета
|Сморгонь
|1
|0
| 16
Зона вылета
|Шахтёр С
|0
|-20