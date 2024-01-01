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Нью-Йорк Рейнджерс - Нью-Йорк Айлендерс 17 Марта прямая трансляция

Стадион: Мэдисон Сквер Гарден (Нью-Йорк, США), вместимость: 18006
17 Марта 2024 года в 20:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк Айлендерс

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нью-Йорк Рейнджерс - Нью-Йорк Айлендерс, которое состоится 17 Марта 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Мэдисон Сквер Гарден (Нью-Йорк, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Главные тренеры
США Питер Лавиолетт
Канада Патрик Руа
История личных встреч
18.02.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс5 : 6 ОТНью-Йорк Рейнджерс
01.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Нью-Йорк Айлендерс5 : 3Нью-Йорк Рейнджерс
27.09.2023 НХЛ - предсезонные матчи Нью-Йорк Рейнджерс4 : 2Нью-Йорк Айлендерс
23.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс5 : 3Нью-Йорк Айлендерс
09.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс3 : 4Нью-Йорк Айлендерс
27.10.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс3 : 0Нью-Йорк Рейнджерс
09.10.2022 НХЛ - предсезонные матчи НХЛ - предсезонные матчи Нью-Йорк Айлендерс3 : 1Нью-Йорк Рейнджерс
27.09.2022 НХЛ - предсезонные матчи НХЛ - предсезонные матчи Нью-Йорк Рейнджерс4 : 1Нью-Йорк Айлендерс
22.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс3 : 6Нью-Йорк Рейнджерс
02.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс0 : 3Нью-Йорк Айлендерс
15.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 6 : 3Нью-Йорк Рейнджерс
13.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 0 : 1Нью-Йорк Рейнджерс
12.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс3 : 1
10.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс4 : 0
05.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс2 : 4
16.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс3 : 4 ОТ
15.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 0Нью-Йорк Айлендерс
12.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 0Нью-Йорк Айлендерс
11.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 6Нью-Йорк Айлендерс
08.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 7Нью-Йорк Айлендерс
Турнирная таблица
Восточная Конференция
КомандаИО
1 Флорида Пантерз6794
2 Бостон Брюинз6893
3 Нью-Йорк Рейнджерс6690
4 Каролина Харрикейнз6686
5 Торонто Мэйпл Лифс6584
6 Тампа-Бэй Лайтнинг6676
7 Филадельфия Флайерз6776
8 Детройт Ред Уингз6774
9 Нью-Йорк Айлендерс6673
10 Вашингтон Кэпиталз6571
11 Баффало Сэйбрз6869
12 Нью-Джерси Дэвилз6668
13 Питтсбург Пингвинз6567
14 Монреаль Канадиенс6661
15 Оттава Сенаторз6560
16 Коламбус Блю Джекетс6655
Западная Конференция
КомандаИО
1 Ванкувер Кэнакс6792
2 Виннипег Джетс6689
3 Колорадо Эвеланш6789
4 Даллас Старз6889
5 Эдмонтон Ойлерз6483
6 Нэшвилл Предаторз6780
7 Лос-Анджелес Кингз6679
8 Вегас Голден Найтс6677
9 Миннесота Уайлд6773
10 Сент-Луис Блюз6671
11 Калгари Флэймз6669
12 Сиэтл Кракен6568
13 Аризона Койотс6759
14 Анахайм Дакс6749
15 Чикаго Блэкхоукс6741
16 Сан-Хосе Шаркс6539

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