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Черноморец - Шинник 18 Марта прямая трансляция

Стадион: Центральный (Труд) (Новороссийск, Россия), вместимость: 12500
18 Марта 2024 года в 15:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 23-й тур
Главный судья: Сергей Куликов (Саранск, Россия);
Черноморец
Шинник

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Черноморец - Шинник, которое состоится 18 Марта 2024 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Центральный (Труд) (Новороссийск, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Черноморец
Новороссийск
Шинник
Ярославль
Главные тренеры
Россия Константин Георгиевич Зырянов
Россия Вадим Вячеславович Гаранин
Туркменистан Дмитрий Иванович Хомуха
История личных встреч
09.09.2023 Россия - Мелбет Первая лига 9-й тур Шинник2 : 1Черноморец
07.11.2011 ФНЛ - Первый дивизион 38-й тур Шинник1 : 0Черноморец
27.06.2011 ФНЛ - Первый дивизион 18-й тур Черноморец2 : 3Шинник
29.07.2009 Россия - Первый дивизион - 2009 22-й тур Черноморец1 : 1Шинник
31.03.2009 Россия - Первый дивизион - 2009 2-й тур Шинник0 : 1Черноморец
01.11.2003 Россия - Премьер-Лига - 2003 30-й тур Черноморец2 : 1Шинник
16.03.2003 Россия - Премьер-Лига - 2003 1-й тур Шинник1 : 1Черноморец
08.11.1999 Чемпионат России Высший дивизион - 1999 30-й тур Черноморец1 : 1Шинник
03.04.1999 Чемпионат России Высший дивизион - 1999 1-й тур Шинник1 : 0Черноморец
01.08.1998 Чемпионат России Высший дивизион - 1998 19-й тур Черноморец2 : 1Шинник
10.03.2024 Россия - Мелбет Первая лига 22-й тур Черноморец3 : 0
03.03.2024 Россия - Мелбет Первая лига 21-й тур 2 : 0Черноморец
26.11.2023 Россия - Мелбет Первая лига 20-й тур Черноморец0 : 1
19.11.2023 Россия - Мелбет Первая лига 19-й тур Черноморец0 : 1
12.11.2023 Россия - Мелбет Первая лига 18-й тур 4 : 0Черноморец
09.03.2024 Россия - Мелбет Первая лига 22-й тур Шинник0 : 2
02.03.2024 Россия - Мелбет Первая лига 21-й тур 0 : 2Шинник
25.11.2023 Россия - Мелбет Первая лига 20-й тур 0 : 0Шинник
18.11.2023 Россия - Мелбет Первая лига 19-й тур Шинник2 : 2
12.11.2023 Россия - Мелбет Первая лига 18-й тур 4 : 1Шинник
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Химки2242
2
Повышение
Динамо Мх2240
3
Плей-офф за повышение
Арсенал2239
4
Плей-офф за повышение
Акрон2238
5 Тюмень2236
6 Родина2234
7 Алания2233
8 Нефтехимик2230
9 Торпедо М2228
10 Енисей2227
11 Шинник2227
12 КАМАЗ2226
13 СКА-Хабаровск2225
14 Ленинградец2224
15 Сокол2224
16
Зона вылета
Черноморец2221
17
Зона вылета
Кубань2221
18
Зона вылета
Волгарь2220

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