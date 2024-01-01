Арсенал - Волгарь 18 Марта прямая трансляция
Стадион: Арсенал (Тула, Россия), вместимость: 20048
18 Марта 2024 года в 18:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 23-й тур
Главный судья: Михаил Черемных (Пермь, Россия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Волгарь, которое состоится 18 Марта 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Арсенал (Тула, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Арсенал
Тула
Волгарь
Астрахань
Главные тренеры
|Александр Александрович Сторожук
|Сергей Александрович Павлов
История личных встреч
|23.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|11-й тур
|1 : 1
|13.05.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|31-й тур
|1 : 2
|23.10.2022
|Россия - Мелбет Первая лига
|15-й тур
|3 : 2
|16.03.2016
|ФНЛ - Первый дивизион
|26-й тур
|1 : 1
|22.02.2016
|Кубок ФНЛ
|За 13-е место
|1 : 1 5 : 4
|23.08.2015
|ФНЛ - Первый дивизион
|8-й тур
|1 : 1
|24.09.2014
|Кубок России
|1/16 финала
|0 : 1
|10.03.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|22-й тур
|0 : 0
|03.03.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|21-й тур
|2 : 0
|10.02.2024
|Товарищеские матчи (клубы) - 2024
|3 : 1
|25.11.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|20-й тур
|2 : 0
|19.11.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|19-й тур
|0 : 2
|13.03.2024
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
|1 : 2
|09.03.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|22-й тур
|0 : 2
|03.03.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|21-й тур
|1 : 1
|03.02.2024
|Товарищеские матчи (клубы) - 2024
|0 : 2
|25.11.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|20-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Химки
|22
|42
| 2
Повышение
|Динамо Мх
|22
|40
| 3
Плей-офф за повышение
|Арсенал
|22
|39
| 4
Плей-офф за повышение
|Акрон
|22
|38
|5
|Тюмень
|22
|36
|6
|Родина
|22
|34
|7
|Алания
|22
|33
|8
|Нефтехимик
|22
|30
|9
|Торпедо М
|22
|28
|10
|Енисей
|22
|27
|11
|Шинник
|22
|27
|12
|КАМАЗ
|22
|26
|13
|СКА-Хабаровск
|22
|25
|14
|Ленинградец
|22
|24
|15
|Сокол
|22
|24
| 16
Зона вылета
|Черноморец
|22
|21
| 17
Зона вылета
|Кубань
|22
|21
| 18
Зона вылета
|Волгарь
|22
|20