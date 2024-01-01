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Арсенал - Волгарь 18 Марта прямая трансляция

Стадион: Арсенал (Тула, Россия), вместимость: 20048
18 Марта 2024 года в 18:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 23-й тур
Главный судья: Михаил Черемных (Пермь, Россия);
Арсенал
Волгарь

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Волгарь, которое состоится 18 Марта 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Арсенал (Тула, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арсенал
Тула
Волгарь
Астрахань
Главные тренеры
Россия Александр Александрович Сторожук
Россия Сергей Александрович Павлов
История личных встреч
23.09.2023 Россия - Мелбет Первая лига 11-й тур Волгарь1 : 1Арсенал
13.05.2023 Россия - Мелбет Первая лига 31-й тур Волгарь1 : 2Арсенал
23.10.2022 Россия - Мелбет Первая лига 15-й тур Арсенал3 : 2Волгарь
16.03.2016 ФНЛ - Первый дивизион 26-й тур Волгарь1 : 1Арсенал
22.02.2016 Кубок ФНЛ За 13-е место Арсенал1 : 1 5 : 4Волгарь
23.08.2015 ФНЛ - Первый дивизион 8-й тур Арсенал1 : 1Волгарь
24.09.2014 Кубок России 1/16 финала Волгарь0 : 1Арсенал
10.03.2024 Россия - Мелбет Первая лига 22-й тур 0 : 0Арсенал
03.03.2024 Россия - Мелбет Первая лига 21-й тур Арсенал2 : 0
10.02.2024 Товарищеские матчи (клубы) - 2024 3 : 1Арсенал
25.11.2023 Россия - Мелбет Первая лига 20-й тур Арсенал2 : 0
19.11.2023 Россия - Мелбет Первая лига 19-й тур 0 : 2Арсенал
13.03.2024 Fonbet Кубок России 1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов) Волгарь1 : 2
09.03.2024 Россия - Мелбет Первая лига 22-й тур Волгарь0 : 2
03.03.2024 Россия - Мелбет Первая лига 21-й тур Волгарь1 : 1
03.02.2024 Товарищеские матчи (клубы) - 2024 0 : 2Волгарь
25.11.2023 Россия - Мелбет Первая лига 20-й тур Волгарь0 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Химки2242
2
Повышение
Динамо Мх2240
3
Плей-офф за повышение
Арсенал2239
4
Плей-офф за повышение
Акрон2238
5 Тюмень2236
6 Родина2234
7 Алания2233
8 Нефтехимик2230
9 Торпедо М2228
10 Енисей2227
11 Шинник2227
12 КАМАЗ2226
13 СКА-Хабаровск2225
14 Ленинградец2224
15 Сокол2224
16
Зона вылета
Черноморец2221
17
Зона вылета
Кубань2221
18
Зона вылета
Волгарь2220

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