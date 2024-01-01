СКА-Хабаровск - Торпедо М 18 Марта прямая трансляция
Стадион: Фишт (Сочи, Россия), вместимость: 47659
18 Марта 2024 года в 18:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 23-й тур
Главный судья: Евгений Галимов (Екатеринбург, Россия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между СКА-Хабаровск - Торпедо М, которое состоится 18 Марта 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Фишт (Сочи, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Торпедо М
Москва
Главные тренеры
|Роман Сергеевич Шаронов
|Олег Георгиевич Кононов
История личных встреч
|22.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|15-й тур
|2 : 0
|04.07.2022
|Товарищеские матчи (клубы) - 2022
|Товарищеские матчи
|3 : 1
|21.11.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|24-й тур
|0 : 0
|14.08.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|6-й тур
|0 : 1
|04.08.2021
|Кубок России
|1/64 финала
|0 : 0 4 : 2
|27.02.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|27-й тур
|0 : 0
|05.09.2020
|ФНЛ - Первый дивизион
|7-й тур
|2 : 4
|03.11.2019
|ФНЛ - Первый дивизион
|21-й тур
|2 : 1
|20.07.2019
|ФНЛ - Первый дивизион
|3-й тур
|0 : 1
|14.02.2014
|Кубок ФНЛ
|Группа B. 2-й тур
|1 : 0
|14.03.2024
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
|1 : 1 4 : 2
|10.03.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|22-й тур
|3 : 0
|03.03.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|21-й тур
|1 : 1
|18.02.2024
|Товарищеские матчи (клубы) - 2024
|3 : 2
|26.11.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|20-й тур
|0 : 0
|11.03.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|22-й тур
|0 : 0
|02.03.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|21-й тур
|1 : 0
|22.02.2024
|Товарищеские матчи (клубы) - 2024
|2 : 1
|08.02.2024
|Товарищеские матчи (клубы) - 2024
|4 : 0
|08.02.2024
|Товарищеские матчи (клубы) - 2024
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Химки
|22
|42
| 2
Повышение
|Динамо Мх
|22
|40
| 3
Плей-офф за повышение
|Арсенал
|22
|39
| 4
Плей-офф за повышение
|Акрон
|22
|38
|5
|Тюмень
|22
|36
|6
|Родина
|22
|34
|7
|Алания
|22
|33
|8
|Нефтехимик
|22
|30
|9
|Торпедо М
|22
|28
|10
|Енисей
|22
|27
|11
|Шинник
|22
|27
|12
|КАМАЗ
|22
|26
|13
|СКА-Хабаровск
|22
|25
|14
|Ленинградец
|22
|24
|15
|Сокол
|22
|24
| 16
Зона вылета
|Черноморец
|22
|21
| 17
Зона вылета
|Кубань
|22
|21
| 18
Зона вылета
|Волгарь
|22
|20