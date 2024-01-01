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СКА-Хабаровск - Торпедо М 18 Марта прямая трансляция

Стадион: Фишт (Сочи, Россия), вместимость: 47659
18 Марта 2024 года в 18:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 23-й тур
Главный судья: Евгений Галимов (Екатеринбург, Россия);
СКА-Хабаровск
Торпедо М

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между СКА-Хабаровск - Торпедо М, которое состоится 18 Марта 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Фишт (Сочи, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Торпедо М
Москва
Главные тренеры
Россия Роман Сергеевич Шаронов
Россия Олег Георгиевич Кононов
История личных встреч
22.10.2023 Россия - Мелбет Первая лига 15-й тур Торпедо М2 : 0СКА-Хабаровск
04.07.2022 Товарищеские матчи (клубы) - 2022 Товарищеские матчи Торпедо М3 : 1СКА-Хабаровск
21.11.2021 ФНЛ - Первый дивизион 24-й тур Торпедо М0 : 0СКА-Хабаровск
14.08.2021 ФНЛ - Первый дивизион 6-й тур СКА-Хабаровск0 : 1Торпедо М
04.08.2021 Кубок России 1/64 финала Торпедо М0 : 0 4 : 2СКА-Хабаровск
27.02.2021 ФНЛ - Первый дивизион 27-й тур Торпедо М0 : 0СКА-Хабаровск
05.09.2020 ФНЛ - Первый дивизион 7-й тур СКА-Хабаровск2 : 4Торпедо М
03.11.2019 ФНЛ - Первый дивизион 21-й тур Торпедо М2 : 1СКА-Хабаровск
20.07.2019 ФНЛ - Первый дивизион 3-й тур СКА-Хабаровск0 : 1Торпедо М
14.02.2014 Кубок ФНЛ Группа B. 2-й тур Торпедо М1 : 0СКА-Хабаровск
14.03.2024 Fonbet Кубок России 1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов) СКА-Хабаровск1 : 1 4 : 2
10.03.2024 Россия - Мелбет Первая лига 22-й тур 3 : 0СКА-Хабаровск
03.03.2024 Россия - Мелбет Первая лига 21-й тур 1 : 1СКА-Хабаровск
18.02.2024 Товарищеские матчи (клубы) - 2024 3 : 2СКА-Хабаровск
26.11.2023 Россия - Мелбет Первая лига 20-й тур 0 : 0СКА-Хабаровск
11.03.2024 Россия - Мелбет Первая лига 22-й тур Торпедо М0 : 0
02.03.2024 Россия - Мелбет Первая лига 21-й тур 1 : 0Торпедо М
22.02.2024 Товарищеские матчи (клубы) - 2024 2 : 1Торпедо М
08.02.2024 Товарищеские матчи (клубы) - 2024 4 : 0Торпедо М
08.02.2024 Товарищеские матчи (клубы) - 2024 2 : 0Торпедо М
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Химки2242
2
Повышение
Динамо Мх2240
3
Плей-офф за повышение
Арсенал2239
4
Плей-офф за повышение
Акрон2238
5 Тюмень2236
6 Родина2234
7 Алания2233
8 Нефтехимик2230
9 Торпедо М2228
10 Енисей2227
11 Шинник2227
12 КАМАЗ2226
13 СКА-Хабаровск2225
14 Ленинградец2224
15 Сокол2224
16
Зона вылета
Черноморец2221
17
Зона вылета
Кубань2221
18
Зона вылета
Волгарь2220

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