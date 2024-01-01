Родина - Кубань 18 Марта прямая трансляция
Стадион: Сапсан-Арена (Локомотив МСА) (Москва, Россия), вместимость: 10007
18 Марта 2024 года в 19:30 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 23-й тур
Главный судья: Ярослав Хромей (Воронеж, Россия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Родина - Кубань, которое состоится 18 Марта 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Сапсан-Арена (Локомотив МСА) (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Родина
Москва
Кубань
Краснодар
Главные тренеры
|Франк Себриан Артига
|Франк Себриан Артига
|Вадим Валентинович Евсеев
История личных встреч
|08.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|13-й тур
|1 : 0
|21.05.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|32-й тур
|2 : 2
|29.10.2022
|Россия - Мелбет Первая лига
|16-й тур
|0 : 1
|13.03.2024
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
|1 : 1 2 : 4
|09.03.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|22-й тур
|0 : 2
|03.03.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|21-й тур
|0 : 2
|22.02.2024
|Товарищеские матчи (клубы) - 2024
|1 : 4
|16.02.2024
|Товарищеские матчи (клубы) - 2024
|4 : 0
|10.03.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|22-й тур
|0 : 0
|02.03.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|21-й тур
|0 : 2
|25.11.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|20-й тур
|1 : 3
|19.11.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|19-й тур
|1 : 1
|12.11.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|18-й тур
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Химки
|22
|42
| 2
Повышение
|Динамо Мх
|22
|40
| 3
Плей-офф за повышение
|Арсенал
|22
|39
| 4
Плей-офф за повышение
|Акрон
|22
|38
|5
|Тюмень
|22
|36
|6
|Родина
|22
|34
|7
|Алания
|22
|33
|8
|Нефтехимик
|22
|30
|9
|Торпедо М
|22
|28
|10
|Енисей
|22
|27
|11
|Шинник
|22
|27
|12
|КАМАЗ
|22
|26
|13
|СКА-Хабаровск
|22
|25
|14
|Ленинградец
|22
|24
|15
|Сокол
|22
|24
| 16
Зона вылета
|Черноморец
|22
|21
| 17
Зона вылета
|Кубань
|22
|21
| 18
Зона вылета
|Волгарь
|22
|20