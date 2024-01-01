КАМАЗ - Динамо Мх 18 Марта прямая трансляция
Стадион: КАМАЗ (Набережные Челны, Россия), вместимость: 10000
18 Марта 2024 года в 19:30 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 23-й тур
Главный судья: Иван Абросимов (Санкт-Петербург, Россия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между КАМАЗ - Динамо Мх, которое состоится 18 Марта 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 23-й тур, оно проводится на стадионе: КАМАЗ (Набережные Челны, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
КАМАЗ
Набережные Челны
Динамо Мх
Махачкала
Главные тренеры
|Ильдар Раушанович Ахметзянов
|Курбан Бекиевич Бердыев
История личных встреч
|06.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|4-й тур
|0 : 1
|08.04.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|26-й тур
|1 : 0
|18.09.2022
|Россия - Мелбет Первая лига
|10-й тур
|1 : 2
|08.03.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|22-й тур
|2 : 0
|02.03.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|21-й тур
|0 : 0
|17.02.2024
|Товарищеские матчи (клубы) - 2024
|0 : 2
|05.02.2024
|Товарищеские матчи (клубы) - 2024
|1 : 1
|25.11.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|20-й тур
|2 : 0
|10.03.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|22-й тур
|2 : 0
|02.03.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|21-й тур
|1 : 0
|18.02.2024
|Товарищеские матчи (клубы) - 2024
|0 : 0
|15.02.2024
|Товарищеские матчи (клубы) - 2024
|2 : 1
|27.11.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|20-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Химки
|22
|42
| 2
Повышение
|Динамо Мх
|22
|40
| 3
Плей-офф за повышение
|Арсенал
|22
|39
| 4
Плей-офф за повышение
|Акрон
|22
|38
|5
|Тюмень
|22
|36
|6
|Родина
|22
|34
|7
|Алания
|22
|33
|8
|Нефтехимик
|22
|30
|9
|Торпедо М
|22
|28
|10
|Енисей
|22
|27
|11
|Шинник
|22
|27
|12
|КАМАЗ
|22
|26
|13
|СКА-Хабаровск
|22
|25
|14
|Ленинградец
|22
|24
|15
|Сокол
|22
|24
| 16
Зона вылета
|Черноморец
|22
|21
| 17
Зона вылета
|Кубань
|22
|21
| 18
Зона вылета
|Волгарь
|22
|20