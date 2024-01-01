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КАМАЗ - Динамо Мх 18 Марта прямая трансляция

Стадион: КАМАЗ (Набережные Челны, Россия), вместимость: 10000
18 Марта 2024 года в 19:30 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 23-й тур
Главный судья: Иван Абросимов (Санкт-Петербург, Россия);
КАМАЗ
Динамо Мх

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между КАМАЗ - Динамо Мх, которое состоится 18 Марта 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 23-й тур, оно проводится на стадионе: КАМАЗ (Набережные Челны, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
КАМАЗ
Набережные Челны
Динамо Мх
Махачкала
Главные тренеры
Россия Ильдар Раушанович Ахметзянов
Туркменистан Курбан Бекиевич Бердыев
История личных встреч
06.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 4-й тур Динамо Мх0 : 1КАМАЗ
08.04.2023 Россия - Мелбет Первая лига 26-й тур Динамо Мх1 : 0КАМАЗ
18.09.2022 Россия - Мелбет Первая лига 10-й тур КАМАЗ1 : 2Динамо Мх
08.03.2024 Россия - Мелбет Первая лига 22-й тур 2 : 0КАМАЗ
02.03.2024 Россия - Мелбет Первая лига 21-й тур 0 : 0КАМАЗ
17.02.2024 Товарищеские матчи (клубы) - 2024 0 : 2КАМАЗ
05.02.2024 Товарищеские матчи (клубы) - 2024 1 : 1КАМАЗ
25.11.2023 Россия - Мелбет Первая лига 20-й тур 2 : 0КАМАЗ
10.03.2024 Россия - Мелбет Первая лига 22-й тур Динамо Мх2 : 0
02.03.2024 Россия - Мелбет Первая лига 21-й тур 1 : 0Динамо Мх
18.02.2024 Товарищеские матчи (клубы) - 2024 0 : 0Динамо Мх
15.02.2024 Товарищеские матчи (клубы) - 2024 2 : 1Динамо Мх
27.11.2023 Россия - Мелбет Первая лига 20-й тур Динамо Мх0 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Химки2242
2
Повышение
Динамо Мх2240
3
Плей-офф за повышение
Арсенал2239
4
Плей-офф за повышение
Акрон2238
5 Тюмень2236
6 Родина2234
7 Алания2233
8 Нефтехимик2230
9 Торпедо М2228
10 Енисей2227
11 Шинник2227
12 КАМАЗ2226
13 СКА-Хабаровск2225
14 Ленинградец2224
15 Сокол2224
16
Зона вылета
Черноморец2221
17
Зона вылета
Кубань2221
18
Зона вылета
Волгарь2220

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