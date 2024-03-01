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Болгария - Танзания 22 Марта прямая трансляция

22 Марта 2024 года в 16:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи
Болгария
Танзания

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Болгария - Танзания, которое состоится 22 Марта 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Болгария
Танзания
История личных встреч
19.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа G. 10-й тур2 : 2Болгария
16.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа G. 9-й турБолгария2 : 2
17.10.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчи2 : 0Болгария
14.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа G. 7-й турБолгария0 : 2
10.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа G. 6-й тур2 : 1Болгария
24.01.2024Кубок африканских нацийГруппа F. 3-й турТанзания0 : 0
21.01.2024Кубок африканских нацийГруппа F. 2-й тур1 : 1Танзания
17.01.2024Кубок африканских нацийГруппа F. 1-й тур3 : 0Танзания
07.01.2024Товарищеские матчи (сборные) - 2024Товарищеские матчи2 : 0Танзания
21.11.2023ЧМ-2026 - АфрикаГруппа E. 2-й турТанзания0 : 2

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