Болгария - Танзания 22 Марта прямая трансляция
22 Марта 2024 года в 16:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Болгария - Танзания, которое состоится 22 Марта 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Болгария
Танзания
История личных встреч
|19.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа G. 10-й тур
|2 : 2
|16.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа G. 9-й тур
|2 : 2
|17.10.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|14.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа G. 7-й тур
|0 : 2
|10.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа G. 6-й тур
|2 : 1
|24.01.2024
|Кубок африканских наций
|Группа F. 3-й тур
|0 : 0
|21.01.2024
|Кубок африканских наций
|Группа F. 2-й тур
|1 : 1
|17.01.2024
|Кубок африканских наций
|Группа F. 1-й тур
|3 : 0
|07.01.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|21.11.2023
|ЧМ-2026 - Африка
|Группа E. 2-й тур
|0 : 2