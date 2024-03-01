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Северная Македония - Молдавия 22 Марта прямая трансляция

22 Марта 2024 года в 17:30 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи
Северная Македония
Молдавия

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Северная Македония - Молдавия, которое состоится 22 Марта 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Северная Македония
Молдавия
История личных встреч
20.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа C. 10-й турСеверная Македония1 : 1
17.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа C. 9-й тур5 : 2Северная Македония
17.10.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчиСеверная Македония3 : 1
14.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа C. 7-й тур2 : 0Северная Македония
12.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа C. 6-й тур0 : 2Северная Македония
20.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа E. 10-й тур3 : 0Молдавия
17.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа E. 9-й турМолдавия1 : 1
15.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа E. 8-й тур1 : 1Молдавия
12.10.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчи3 : 1Молдавия
10.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа E. 6-й тур0 : 1Молдавия

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