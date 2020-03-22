Армения - Косово 22 Марта прямая трансляция
22 Марта 2024 года в 19:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Армения - Косово, которое состоится 22 Марта 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Армения
Косово
Главные тренеры
|Примож Глиха
История личных встреч
|16.11.2022
|Товарищеские матчи (сборные) - 2022
|Товарищеские матчи 2
|2 : 2
|21.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа D. 10-й тур
|1 : 0
|18.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа D. 9-й тур
|1 : 1
|17.10.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|3 : 1
|12.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа D. 7-й тур
|2 : 0
|11.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа D. 6-й тур
|0 : 1
|21.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа I. 10-й тур
|0 : 1
|18.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа I. 9-й тур
|1 : 1
|12.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа I. 8-й тур
|1 : 0
|12.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа I. 7-й тур
|0 : 3
|12.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа I. 6-й тур
|2 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: Армения — Косово. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.