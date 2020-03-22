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Армения - Косово 22 Марта прямая трансляция

22 Марта 2024 года в 19:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи
Армения
Косово

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Армения - Косово, которое состоится 22 Марта 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Армения
Косово
Главные тренеры
СловенияПримож Глиха
История личных встреч
16.11.2022Товарищеские матчи (сборные) - 2022Товарищеские матчи 2Косово2 : 2Армения
21.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа D. 10-й тур1 : 0Армения
18.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа D. 9-й турАрмения1 : 1
17.10.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчи3 : 1Армения
12.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа D. 7-й тур2 : 0Армения
11.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа D. 6-й турАрмения0 : 1
21.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа I. 10-й турКосово0 : 1
18.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа I. 9-й тур1 : 1Косово
12.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа I. 8-й турКосово1 : 0
12.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа I. 7-й тур0 : 3Косово
12.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа I. 6-й тур2 : 0Косово
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: Армения — Косово. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.

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