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Норвегия - Чехия 22 Марта прямая трансляция

Стадион: Уллевол (Осло, Норвегия), вместимость: 27182
22 Марта 2024 года в 20:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи
Главный судья: Вилли Делажо (Франция);
Норвегия
Чехия

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Норвегия - Чехия, которое состоится 22 Марта 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Уллевол (Осло, Норвегия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Норвегия
Чехия
1НорвегияврЭрьян Нюланд
14НорвегиязщЮлиан Рюэрсон
5НорвегиязщДавид Мёллер Вольфе
15НорвегиязщЛео Эстигор
17НорвегиязщФредрик Бьёркан
8НорвегияпзСандер Берге
6НорвегияпзПатрик Берг
10НорвегияпзМартин Эдегор
22НорвегиянпОскар Бобб
23НорвегиянпЙёрген Странн Ларсен
9НорвегиянпЭрлинг Холанд
16ЧехияврИндржих Станек
2ЧехиязщДавид Зима
7ЧехиязщЛадислав Крейчи
3ЧехиязщТомаш Голеш
18ЧехияпзДавид Доудера
22ЧехияпзТомаш Соучек
8ЧехияпзМихал Садилек
14ЧехияпзЛукаш Провод
15ЧехияпзДавид Юрасек
19ЧехиянпТомаш Хоры
9ЧехиянпАдам Гложек
Главные тренеры
НорвегияСтоле Сольбаккен
ЧехияИван Гашек
История личных встреч
10.06.2017ЧМ-2018 - ЕвропаГруппа C. 6-й турНорвегия1 : 1Чехия
11.11.2016ЧМ-2018 - ЕвропаГруппа C. 4-й турЧехия2 : 1Норвегия
05.03.2014Товарищеские матчи (сборные)Март 2014Чехия2 : 2Норвегия
10.08.2011Товарищеские матчи (сборные)Август 2011Норвегия3 : 0Чехия
19.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа A. 10-й тур3 : 3Норвегия
16.11.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчиНорвегия2 : 0
15.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа A. 8-й турНорвегия0 : 1
12.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа A. 7-й тур0 : 4Норвегия
12.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа A. 6-й турНорвегия2 : 1
20.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа E. 10-й турЧехия3 : 0
17.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа E. 9-й тур1 : 1Чехия
15.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа E. 8-й турЧехия1 : 0
12.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа E. 7-й тур3 : 0Чехия
10.09.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчи1 : 1Чехия

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