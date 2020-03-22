Норвегия - Чехия 22 Марта прямая трансляция
Стадион: Уллевол (Осло, Норвегия), вместимость: 27182
22 Марта 2024 года в 20:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи
Главный судья: Вилли Делажо (Франция);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Норвегия - Чехия, которое состоится 22 Марта 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Уллевол (Осло, Норвегия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Норвегия
Чехия
|1
|вр
|Эрьян Нюланд
|14
|зщ
|Юлиан Рюэрсон
|5
|зщ
|Давид Мёллер Вольфе
|15
|зщ
|Лео Эстигор
|17
|зщ
|Фредрик Бьёркан
|8
|пз
|Сандер Берге
|6
|пз
|Патрик Берг
|10
|пз
|Мартин Эдегор
|22
|нп
|Оскар Бобб
|23
|нп
|Йёрген Странн Ларсен
|9
|нп
|Эрлинг Холанд
|16
|вр
|Индржих Станек
|2
|зщ
|Давид Зима
|7
|зщ
|Ладислав Крейчи
|3
|зщ
|Томаш Голеш
|18
|пз
|Давид Доудера
|22
|пз
|Томаш Соучек
|8
|пз
|Михал Садилек
|14
|пз
|Лукаш Провод
|15
|пз
|Давид Юрасек
|19
|нп
|Томаш Хоры
|9
|нп
|Адам Гложек
Главные тренеры
|Столе Сольбаккен
|Иван Гашек
История личных встреч
|10.06.2017
|ЧМ-2018 - Европа
|Группа C. 6-й тур
|1 : 1
|11.11.2016
|ЧМ-2018 - Европа
|Группа C. 4-й тур
|2 : 1
|05.03.2014
|Товарищеские матчи (сборные)
|Март 2014
|2 : 2
|10.08.2011
|Товарищеские матчи (сборные)
|Август 2011
|3 : 0
|19.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа A. 10-й тур
|3 : 3
|16.11.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|15.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа A. 8-й тур
|0 : 1
|12.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа A. 7-й тур
|0 : 4
|12.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа A. 6-й тур
|2 : 1
|20.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа E. 10-й тур
|3 : 0
|17.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа E. 9-й тур
|1 : 1
|15.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа E. 8-й тур
|1 : 0
|12.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа E. 7-й тур
|3 : 0
|10.09.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1