Нидерланды - Шотландия 22 Марта прямая трансляция
22 Марта 2024 года в 22:45 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нидерланды - Шотландия, которое состоится 22 Марта 2024 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нидерланды
Шотландия
Главные тренеры
|Рональд Куман
История личных встреч
|02.06.2021
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|2 : 2
|09.11.2017
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|0 : 1
|09.09.2009
|ЧМ-2010 - Европа
|Группа 9. 9-й тур
|0 : 1
|28.03.2009
|ЧМ-2010 - Европа
|Группа 9. 10-й тур
|3 : 0
|21.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа B. 10-й тур
|0 : 6
|18.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа B. 9-й тур
|1 : 0
|16.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа B. 8-й тур
|0 : 1
|13.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа B. 7-й тур
|1 : 2
|10.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа B. 6-й тур
|1 : 2
|19.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа A. 10-й тур
|3 : 3
|16.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа A. 9-й тур
|2 : 2
|17.10.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|4 : 1
|12.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа A. 7-й тур
|2 : 0
|12.09.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 3