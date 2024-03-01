01:27 ()
Свернуть список

Нидерланды - Шотландия 22 Марта прямая трансляция

22 Марта 2024 года в 22:45 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи
Нидерланды
Шотландия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нидерланды - Шотландия, которое состоится 22 Марта 2024 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нидерланды
Шотландия
Главные тренеры
НидерландыРональд Куман
История личных встреч
02.06.2021Товарищеские матчи (сборные)Товарищеские матчи 1Нидерланды2 : 2Шотландия
09.11.2017Товарищеские матчи (сборные)Товарищеские матчи 1Шотландия0 : 1Нидерланды
09.09.2009ЧМ-2010 - ЕвропаГруппа 9. 9-й турШотландия0 : 1Нидерланды
28.03.2009ЧМ-2010 - ЕвропаГруппа 9. 10-й турНидерланды3 : 0Шотландия
21.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа B. 10-й тур0 : 6Нидерланды
18.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа B. 9-й турНидерланды1 : 0
16.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа B. 8-й тур0 : 1Нидерланды
13.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа B. 7-й турНидерланды1 : 2
10.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа B. 6-й тур1 : 2Нидерланды
19.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа A. 10-й турШотландия3 : 3
16.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа A. 9-й тур2 : 2Шотландия
17.10.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчи4 : 1Шотландия
12.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа A. 7-й тур2 : 0Шотландия
12.09.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчиШотландия1 : 3

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Лига Наций
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close