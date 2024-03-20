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Украина U-21 - Марокко U-23 22 Марта прямая трансляция

Стадион: Мардан (Анталия), вместимость: 16000
22 Марта 2024 года в 21:00 (+03:00). Товарищеские матчи U21 - 2024, Товарищеские матчи U21
Украина
Украина

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Марокко U-23 - Украина U-21, которое состоится 22 Марта 2024 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи U21 - 2024, Товарищеские матчи U21, оно проводится на стадионе: Луис Франсини (Монтевидео, Уругвай). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

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