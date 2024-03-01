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Словакия - Австрия 23 Марта прямая трансляция

23 Марта 2024 года в 20:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи
Словакия
Австрия

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Словакия - Австрия, которое состоится 23 Марта 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Словакия
Австрия
Главные тренеры
ИталияФранческо Кальцона
История личных встреч
06.06.2021Товарищеские матчи (сборные)Товарищеские матчи 1Австрия0 : 0Словакия
15.11.2016Товарищеские матчи (сборные)Товарищеские матчи 1Австрия0 : 0Словакия
10.08.2011Товарищеские матчи (сборные)Август 2011Австрия1 : 2Словакия
19.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа J. 10-й тур1 : 2Словакия
16.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа J. 9-й турСловакия4 : 2
16.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа J. 8-й тур0 : 1Словакия
13.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа J. 7-й тур3 : 2Словакия
11.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа J. 6-й турСловакия3 : 0
21.11.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчиАвстрия2 : 0
16.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа F. 9-й тур0 : 2Австрия
16.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа F. 8-й тур0 : 1Австрия
13.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа F. 7-й турАвстрия2 : 3
12.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа F. 6-й тур1 : 3Австрия

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