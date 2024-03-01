Словакия - Австрия 23 Марта прямая трансляция
23 Марта 2024 года в 20:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Словакия - Австрия, которое состоится 23 Марта 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Словакия
Австрия
Главные тренеры
|Франческо Кальцона
История личных встреч
|06.06.2021
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|0 : 0
|15.11.2016
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|0 : 0
|10.08.2011
|Товарищеские матчи (сборные)
|Август 2011
|1 : 2
|19.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа J. 10-й тур
|1 : 2
|16.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа J. 9-й тур
|4 : 2
|16.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа J. 8-й тур
|0 : 1
|13.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа J. 7-й тур
|3 : 2
|11.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа J. 6-й тур
|3 : 0
|21.11.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|16.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа F. 9-й тур
|0 : 2
|16.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа F. 8-й тур
|0 : 1
|13.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа F. 7-й тур
|2 : 3
|12.09.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа F. 6-й тур
|1 : 3