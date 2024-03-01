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Тюмень - СКА-Хабаровск 23 Марта прямая трансляция

23 Марта 2024 года в 17:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 24-й тур
Тюмень
СКА-Хабаровск

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тюмень - СКА-Хабаровск, которое состоится 23 Марта 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 24-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Тюмень
Тюмень
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Главные тренеры
Россия Игорь Анатольевич Меньщиков
Россия Роман Сергеевич Шаронов
История личных встреч
23.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 2-й тур СКА-Хабаровск2 : 0Тюмень
10.11.2018 ФНЛ - Первый дивизион 21-й тур СКА-Хабаровск2 : 1Тюмень
08.08.2018 ФНЛ - Первый дивизион 5-й тур Тюмень1 : 1СКА-Хабаровск
26.03.2017 ФНЛ - Первый дивизион 28-й тур СКА-Хабаровск1 : 0Тюмень
12.02.2017 Кубок ФНЛ Группа C. 1-й тур СКА-Хабаровск1 : 2Тюмень
28.08.2016 ФНЛ - Первый дивизион 10-й тур Тюмень1 : 3СКА-Хабаровск
15.05.2016 ФНЛ - Первый дивизион 37-й тур Тюмень0 : 2СКА-Хабаровск
01.11.2015 ФНЛ - Первый дивизион 19-й тур СКА-Хабаровск1 : 0Тюмень
18.03.2015 ФНЛ - Первый дивизион 23-й тур Тюмень2 : 0СКА-Хабаровск
17.08.2014 ФНЛ - Первый дивизион 7-й тур СКА-Хабаровск1 : 1Тюмень
18.03.2024 Россия - Мелбет Первая лига 23-й тур Тюмень0 : 1
11.03.2024 Россия - Мелбет Первая лига 22-й тур 0 : 0Тюмень
04.03.2024 Россия - Мелбет Первая лига 21-й тур 3 : 0Тюмень
19.02.2024 Товарищеские матчи (клубы) - 2024 2 : 1Тюмень
25.11.2023 Россия - Мелбет Первая лига 20-й тур 1 : 0Тюмень
18.03.2024 Россия - Мелбет Первая лига 23-й тур СКА-Хабаровск2 : 0
14.03.2024 Fonbet Кубок России 1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов) СКА-Хабаровск1 : 1 4 : 2
10.03.2024 Россия - Мелбет Первая лига 22-й тур 3 : 0СКА-Хабаровск
03.03.2024 Россия - Мелбет Первая лига 21-й тур 1 : 1СКА-Хабаровск
18.02.2024 Товарищеские матчи (клубы) - 2024 3 : 2СКА-Хабаровск
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Химки2342
2
Повышение
Акрон2341
3
Плей-офф за повышение
Динамо Мх2340
4
Плей-офф за повышение
Арсенал2340
5 Родина2337
6 Алания2336
7 Тюмень2336
8 Нефтехимик2333
9 Енисей2330
10 КАМАЗ2329
11 СКА-Хабаровск2328
12 Торпедо М2328
13 Шинник2327
14 Черноморец2324
15 Ленинградец2324
16
Зона вылета
Сокол2324
17
Зона вылета
Кубань2321
18
Зона вылета
Волгарь2321

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