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Италия - Эквадор 24 Марта прямая трансляция

Стадион: Ред Булл Арена (Хэррисон, США), вместимость: 25189
24 Марта 2024 года в 23:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи
Италия
Эквадор

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Италия - Эквадор, которое состоится 24 Марта 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Ред Булл Арена (Хэррисон, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Италия
Эквадор
1 Италия вр Джанлуиджи Доннарумма
2 Италия зщ Джованни Ди Лоренцо
4 Италия зщ Алессандро Буонджорно
23 Италия зщ Алессандро Бастони
3 Италия зщ Федерико Димарко
13 Италия пз Маттео Дармиан
18 Италия пз Николо Барелла
8 Италия пз Жоржиньо
11 Италия пз Лоренцо Пеллегрини
14 Италия пз Федерико Кьеза
10 Италия нп Джакомо Распадори
22 Эквадор вр Alexander Dominguez
17 Эквадор зщ Анхело Пресиадо
2 Эквадор зщ Феликс Торрес
4 Эквадор зщ Роберт Арболеда
3 Эквадор зщ Пьеро Инкапье
8 Эквадор пз Карлос Груэсо
23 Эквадор пз Мойсес Кайседо
15 Эквадор пз Анхель Мена
16 Эквадор пз Кендри Паэс
11 Эквадор пз Джереми Сармиенто
19 Эквадор нп Jordy Caicedo
Главные тренеры
Италия Лучано Спаллетти
Испания Феликс Бас Санчес
История личных встреч
22.03.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Италия2 : 1
20.11.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа C. 10-й тур 0 : 0Италия
17.11.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа C. 9-й тур Италия5 : 2
17.10.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа C. 8-й тур 3 : 1Италия
14.10.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа C. 7-й тур Италия4 : 0
22.03.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи 0 : 2Эквадор
22.11.2023 ЧМ-2026 - Южная Америка Южная Америка. 6-й тур Эквадор1 : 0
17.11.2023 ЧМ-2026 - Южная Америка Южная Америка. 5-й тур 0 : 0Эквадор
18.10.2023 ЧМ-2026 - Южная Америка Южная Америка. 4-й тур Эквадор0 : 0
13.10.2023 ЧМ-2026 - Южная Америка Южная Америка. 3-й тур 1 : 2Эквадор

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