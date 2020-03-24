Италия - Эквадор 24 Марта прямая трансляция
Стадион: Ред Булл Арена (Хэррисон, США), вместимость: 25189
24 Марта 2024 года в 23:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Италия - Эквадор, которое состоится 24 Марта 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Ред Булл Арена (Хэррисон, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Италия
Эквадор
|1
|вр
|Джанлуиджи Доннарумма
|2
|зщ
|Джованни Ди Лоренцо
|4
|зщ
|Алессандро Буонджорно
|23
|зщ
|Алессандро Бастони
|3
|зщ
|Федерико Димарко
|13
|пз
|Маттео Дармиан
|18
|пз
|Николо Барелла
|8
|пз
|Жоржиньо
|11
|пз
|Лоренцо Пеллегрини
|14
|пз
|Федерико Кьеза
|10
|нп
|Джакомо Распадори
|22
|вр
|Alexander Dominguez
|17
|зщ
|Анхело Пресиадо
|2
|зщ
|Феликс Торрес
|4
|зщ
|Роберт Арболеда
|3
|зщ
|Пьеро Инкапье
|8
|пз
|Карлос Груэсо
|23
|пз
|Мойсес Кайседо
|15
|пз
|Анхель Мена
|16
|пз
|Кендри Паэс
|11
|пз
|Джереми Сармиенто
|19
|нп
|Jordy Caicedo
Главные тренеры
|Лучано Спаллетти
|Феликс Бас Санчес
История личных встреч
|22.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|20.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа C. 10-й тур
|0 : 0
|17.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа C. 9-й тур
|5 : 2
|17.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа C. 8-й тур
|3 : 1
|14.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа C. 7-й тур
|4 : 0
|22.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|0 : 2
|22.11.2023
|ЧМ-2026 - Южная Америка
|Южная Америка. 6-й тур
|1 : 0
|17.11.2023
|ЧМ-2026 - Южная Америка
|Южная Америка. 5-й тур
|0 : 0
|18.10.2023
|ЧМ-2026 - Южная Америка
|Южная Америка. 4-й тур
|0 : 0
|13.10.2023
|ЧМ-2026 - Южная Америка
|Южная Америка. 3-й тур
|1 : 2