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Азербайджан - Болгария 25 Марта прямая трансляция

25 Марта 2024 года в 19:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи
Азербайджан
Болгария

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Азербайджан - Болгария, которое состоится 25 Марта 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Азербайджан
Болгария
История личных встреч
13.10.2015ЧЕ-2016 - квалификацияГруппа H. 10-й турБолгария2 : 0Азербайджан
09.09.2014ЧЕ-2016 - квалификацияГруппа H. 1-й турАзербайджан1 : 2Болгария
22.03.2024Товарищеские матчи (сборные) - 2024Товарищеские матчиАзербайджан1 : 0
19.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа F. 10-й тур5 : 0Азербайджан
16.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа F. 9-й турАзербайджан3 : 0
16.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа F. 8-й турАзербайджан0 : 1
13.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа F. 7-й тур0 : 2Азербайджан
22.03.2024Товарищеские матчи (сборные) - 2024Товарищеские матчиБолгария1 : 0
19.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа G. 10-й тур2 : 2Болгария
16.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа G. 9-й турБолгария2 : 2
17.10.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчи2 : 0Болгария
14.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа G. 7-й турБолгария0 : 2

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