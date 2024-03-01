Азербайджан - Болгария 25 Марта прямая трансляция
25 Марта 2024 года в 19:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Азербайджан - Болгария, которое состоится 25 Марта 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Азербайджан
Болгария
История личных встреч
|13.10.2015
|ЧЕ-2016 - квалификация
|Группа H. 10-й тур
|2 : 0
|09.09.2014
|ЧЕ-2016 - квалификация
|Группа H. 1-й тур
|1 : 2
|22.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|19.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа F. 10-й тур
|5 : 0
|16.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа F. 9-й тур
|3 : 0
|16.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа F. 8-й тур
|0 : 1
|13.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа F. 7-й тур
|0 : 2
|22.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|19.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа G. 10-й тур
|2 : 2
|16.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа G. 9-й тур
|2 : 2
|17.10.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|14.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа G. 7-й тур
|0 : 2