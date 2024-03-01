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Черногория - Северная Македония 25 Марта прямая трансляция

Стадион: Под Горицом (Подгорица, Черногория), вместимость: 15230
25 Марта 2024 года в 20:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи
Черногория
Северная Македония

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Черногория - Северная Македония, которое состоится 25 Марта 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Под Горицом (Подгорица, Черногория). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Черногория
Северная Македония
Главные тренеры
ХорватияРоберт Просинечки
История личных встреч
12.11.2015Товарищеские матчи (сборные)Товарищеские матчи 2Северная Македония4 : 1Черногория
21.03.2024Товарищеские матчи (сборные) - 2024Товарищеские матчи0 : 2Черногория
19.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа G. 10-й тур3 : 1Черногория
16.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа G. 9-й турЧерногория2 : 0
17.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа G. 8-й тур3 : 1Черногория
12.10.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчиЧерногория3 : 2
22.03.2024Товарищеские матчи (сборные) - 2024Товарищеские матчиСеверная Македония1 : 1
20.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа C. 10-й турСеверная Македония1 : 1
17.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа C. 9-й тур5 : 2Северная Македония
17.10.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчиСеверная Македония3 : 1
14.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа C. 7-й тур2 : 0Северная Македония

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