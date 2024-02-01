00:08 ()
Свернуть список

Латвия - Лихтенштейн 26 Марта прямая трансляция

26 Марта 2024 года в 20:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи
Латвия
Лихтенштейн

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Латвия - Лихтенштейн, которое состоится 26 Марта 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Латвия
Лихтенштейн
История личных встреч
14.06.2022Лига наций УЕФАЛига D. Группа 1. 4-й турЛихтенштейн0 : 2Латвия
06.06.2022Лига наций УЕФАЛига D. Группа 1. 2-й турЛатвия1 : 0Лихтенштейн
22.03.2013ЧМ-2014 - ЕвропаГруппа G. 5-й турЛихтенштейн1 : 1Латвия
16.10.2012ЧМ-2014 - ЕвропаГруппа G. 4-й турЛатвия2 : 0Лихтенштейн
17.11.2007ЧЕ-2008 - квалификацияГруппа F. 13-й турЛатвия4 : 1Лихтенштейн
28.03.2007ЧЕ-2008 - квалификацияГруппа F. 6-й турЛихтенштейн1 : 0Латвия
21.03.2024Товарищеские матчи (сборные) - 2024Товарищеские матчи1 : 1Латвия
21.11.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчи2 : 0Латвия
18.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа D. 9-й турЛатвия0 : 2
15.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа D. 8-й тур4 : 0Латвия
12.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа D. 7-й турЛатвия2 : 0
22.03.2024Товарищеские матчи (сборные) - 2024Товарищеские матчи4 : 0Лихтенштейн
19.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа J. 10-й турЛихтенштейн0 : 1
16.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа J. 9-й турЛихтенштейн0 : 2
16.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа J. 8-й тур4 : 0Лихтенштейн
13.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа J. 7-й турЛихтенштейн0 : 2

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Лига Наций
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close