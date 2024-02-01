Латвия - Лихтенштейн 26 Марта прямая трансляция
26 Марта 2024 года в 20:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Латвия - Лихтенштейн, которое состоится 26 Марта 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Латвия
Лихтенштейн
История личных встреч
|14.06.2022
|Лига наций УЕФА
|Лига D. Группа 1. 4-й тур
|0 : 2
|06.06.2022
|Лига наций УЕФА
|Лига D. Группа 1. 2-й тур
|1 : 0
|22.03.2013
|ЧМ-2014 - Европа
|Группа G. 5-й тур
|1 : 1
|16.10.2012
|ЧМ-2014 - Европа
|Группа G. 4-й тур
|2 : 0
|17.11.2007
|ЧЕ-2008 - квалификация
|Группа F. 13-й тур
|4 : 1
|28.03.2007
|ЧЕ-2008 - квалификация
|Группа F. 6-й тур
|1 : 0
|21.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|21.11.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|18.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа D. 9-й тур
|0 : 2
|15.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа D. 8-й тур
|4 : 0
|12.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа D. 7-й тур
|2 : 0
|22.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|4 : 0
|19.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа J. 10-й тур
|0 : 1
|16.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа J. 9-й тур
|0 : 2
|16.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа J. 8-й тур
|4 : 0
|13.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа J. 7-й тур
|0 : 2