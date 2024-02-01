Норвегия - Словакия 26 Марта прямая трансляция
Стадион: Уллевол (Осло, Норвегия), вместимость: 27182
26 Марта 2024 года в 21:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи
Главный судья: Георгий Круашвили (Грузия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Норвегия - Словакия, которое состоится 26 Марта 2024 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Уллевол (Осло, Норвегия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Норвегия
Словакия
|1
|вр
|Эрьян Нюланд
|3
|зщ
|Кристоффер Аер
|21
|зщ
|Андреас Ханче-Ольсен
|4
|зщ
|Лео Эстигор
|17
|зщ
|Фредрик Бьёркан
|10
|пз
|Мартин Эдегор
|18
|пз
|Кристиан Торстведт
|8
|пз
|Сандер Берге
|22
|нп
|Оскар Бобб
|9
|нп
|Эрлинг Холанд
|11
|нп
|Мохамед Эльюнусси
|1
|вр
|Мартин Дубравка
|2
|зщ
|Петер Пекарик
|6
|зщ
|Норберт Дьёмбер
|4
|зщ
|Адам Оберт
|16
|зщ
|Давид Ганцко
|19
|пз
|Юрай Куцка
|11
|пз
|Ласло Бенеш
|13
|пз
|Патрик Грошовски
|20
|пз
|Роберт Мак
|21
|нп
|Давид Дюриш
|9
|нп
|Роберт Боженик
Главные тренеры
|Столе Сольбаккен
|Франческо Кальцона
История личных встреч
|25.03.2022
|Товарищеские матчи (сборные) - 2022
|Товарищеские матчи 1
|2 : 0
|14.11.2017
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|1 : 0
|22.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|1 : 2
|19.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа A. 10-й тур
|3 : 3
|16.11.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|15.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа A. 8-й тур
|0 : 1
|12.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа A. 7-й тур
|0 : 4
|23.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|0 : 2
|19.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа J. 10-й тур
|1 : 2
|16.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа J. 9-й тур
|4 : 2
|16.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа J. 8-й тур
|0 : 1
|13.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа J. 7-й тур
|3 : 2