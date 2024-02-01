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Норвегия - Словакия 26 Марта прямая трансляция

Стадион: Уллевол (Осло, Норвегия), вместимость: 27182
26 Марта 2024 года в 21:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи
Главный судья: Георгий Круашвили (Грузия)
Норвегия
Словакия

Анонс матча
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Норвегия - Словакия, которое состоится 26 Марта 2024 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Уллевол (Осло, Норвегия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Норвегия
Словакия
1НорвегияврЭрьян Нюланд
3НорвегиязщКристоффер Аер
21НорвегиязщАндреас Ханче-Ольсен
4НорвегиязщЛео Эстигор
17НорвегиязщФредрик Бьёркан
10НорвегияпзМартин Эдегор
18НорвегияпзКристиан Торстведт
8НорвегияпзСандер Берге
22НорвегиянпОскар Бобб
9НорвегиянпЭрлинг Холанд
11НорвегиянпМохамед Эльюнусси
1СловакияврМартин Дубравка
2СловакиязщПетер Пекарик
6СловакиязщНорберт Дьёмбер
4СловакиязщАдам Оберт
16СловакиязщДавид Ганцко
19СловакияпзЮрай Куцка
11СловакияпзЛасло Бенеш
13СловакияпзПатрик Грошовски
20СловакияпзРоберт Мак
21СловакиянпДавид Дюриш
9СловакиянпРоберт Боженик
Главные тренеры
НорвегияСтоле Сольбаккен
ИталияФранческо Кальцона
История личных встреч
25.03.2022Товарищеские матчи (сборные) - 2022Товарищеские матчи 1Норвегия2 : 0Словакия
14.11.2017Товарищеские матчи (сборные)Товарищеские матчи 1Словакия1 : 0Норвегия
22.03.2024Товарищеские матчи (сборные) - 2024Товарищеские матчиНорвегия1 : 2
19.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа A. 10-й тур3 : 3Норвегия
16.11.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчиНорвегия2 : 0
15.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа A. 8-й турНорвегия0 : 1
12.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа A. 7-й тур0 : 4Норвегия
23.03.2024Товарищеские матчи (сборные) - 2024Товарищеские матчиСловакия0 : 2
19.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа J. 10-й тур1 : 2Словакия
16.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа J. 9-й турСловакия4 : 2
16.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа J. 8-й тур0 : 1Словакия
13.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа J. 7-й тур3 : 2Словакия

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