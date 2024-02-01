Чехия - Армения 26 Марта прямая трансляция
26 Марта 2024 года в 22:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи
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Составы команд
Чехия
Армения
Главные тренеры
|Иван Гашек
|Александр Васильевич Петраков
История личных встреч
|31.08.2016
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|3 : 0
|06.09.2013
|ЧМ-2014 - Европа
|Группа B. 9-й тур
|1 : 2
|26.03.2013
|ЧМ-2014 - Европа
|Группа B. 6-й тур
|0 : 3
|22.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|1 : 2
|20.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа E. 10-й тур
|3 : 0
|17.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа E. 9-й тур
|1 : 1
|15.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа E. 8-й тур
|1 : 0
|12.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа E. 7-й тур
|3 : 0
|22.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|0 : 1
|21.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа D. 10-й тур
|1 : 0
|18.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа D. 9-й тур
|1 : 1
|17.10.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|3 : 1
|12.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа D. 7-й тур
|2 : 0