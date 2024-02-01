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Чехия - Армения 26 Марта прямая трансляция

26 Марта 2024 года в 22:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи
Чехия
Армения

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Чехия - Армения, которое состоится 26 Марта 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Чехия
Армения
Главные тренеры
ЧехияИван Гашек
УкраинаАлександр Васильевич Петраков
История личных встреч
31.08.2016Товарищеские матчи (сборные)Товарищеские матчи 1Чехия3 : 0Армения
06.09.2013ЧМ-2014 - ЕвропаГруппа B. 9-й турЧехия1 : 2Армения
26.03.2013ЧМ-2014 - ЕвропаГруппа B. 6-й турАрмения0 : 3Чехия
22.03.2024Товарищеские матчи (сборные) - 2024Товарищеские матчи1 : 2Чехия
20.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа E. 10-й турЧехия3 : 0
17.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа E. 9-й тур1 : 1Чехия
15.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа E. 8-й турЧехия1 : 0
12.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа E. 7-й тур3 : 0Чехия
22.03.2024Товарищеские матчи (сборные) - 2024Товарищеские матчиАрмения0 : 1
21.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа D. 10-й тур1 : 0Армения
18.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа D. 9-й турАрмения1 : 1
17.10.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчи3 : 1Армения
12.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа D. 7-й тур2 : 0Армения

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