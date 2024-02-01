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Румыния - Колумбия 26 Марта прямая трансляция

26 Марта 2024 года в 22:30 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи
Румыния
Колумбия

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Румыния - Колумбия, которое состоится 26 Марта 2024 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Румыния
Колумбия
Главные тренеры
АргентинаНестор Габриэль Лоренсо
История личных встреч
22.03.2024Товарищеские матчи (сборные) - 2024Товарищеские матчиРумыния1 : 1
21.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа I. 10-й турРумыния1 : 0
18.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа I. 9-й тур1 : 2Румыния
15.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа I. 8-й турРумыния4 : 0
12.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа I. 7-й тур0 : 0Румыния
22.03.2024Товарищеские матчи (сборные) - 2024Товарищеские матчи0 : 1Колумбия
17.12.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчи2 : 3Колумбия
11.12.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчиКолумбия1 : 0
22.11.2023ЧМ-2026 - Южная АмерикаЮжная Америка. 6-й тур0 : 1Колумбия
17.11.2023ЧМ-2026 - Южная АмерикаЮжная Америка. 5-й турКолумбия2 : 1

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