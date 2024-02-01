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Шотландия - Северная Ирландия 26 Марта прямая трансляция

26 Марта 2024 года в 22:45 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи
Шотландия
Северная Ирландия

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шотландия - Северная Ирландия, которое состоится 26 Марта 2024 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шотландия
Северная Ирландия
История личных встреч
25.03.2015Товарищеские матчи (сборные)Товарищеские матчи 1Шотландия1 : 0Северная Ирландия
09.02.2011Товарищеские матчи (сборные)Кубок Наций. 1-й турСеверная Ирландия0 : 3Шотландия
22.03.2024Товарищеские матчи (сборные) - 2024Товарищеские матчи4 : 0Шотландия
19.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа A. 10-й турШотландия3 : 3
16.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа A. 9-й тур2 : 2Шотландия
17.10.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчи4 : 1Шотландия
12.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа A. 7-й тур2 : 0Шотландия
22.03.2024Товарищеские матчи (сборные) - 2024Товарищеские матчи1 : 1Северная Ирландия
20.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа H. 10-й турСеверная Ирландия2 : 0
17.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа H. 9-й тур4 : 0Северная Ирландия
17.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа H. 8-й турСеверная Ирландия0 : 1
14.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа H. 7-й турСеверная Ирландия3 : 0

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