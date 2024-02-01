Шотландия - Северная Ирландия 26 Марта прямая трансляция
26 Марта 2024 года в 22:45 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шотландия - Северная Ирландия, которое состоится 26 Марта 2024 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Шотландия
Северная Ирландия
История личных встреч
|25.03.2015
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|1 : 0
|09.02.2011
|Товарищеские матчи (сборные)
|Кубок Наций. 1-й тур
|0 : 3
|22.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|4 : 0
|19.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа A. 10-й тур
|3 : 3
|16.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа A. 9-й тур
|2 : 2
|17.10.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|4 : 1
|12.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа A. 7-й тур
|2 : 0
|22.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|20.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа H. 10-й тур
|2 : 0
|17.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа H. 9-й тур
|4 : 0
|17.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа H. 8-й тур
|0 : 1
|14.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа H. 7-й тур
|3 : 0