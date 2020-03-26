Австрия - Турция 26 Марта прямая трансляция
26 Марта 2024 года в 22:45 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи
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Составы команд
Австрия
Турция
Главные тренеры
|Ральф Рангник
|Винченцо Монтелла
История личных встреч
|29.03.2016
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|1 : 2
|15.08.2012
|Товарищеские матчи (сборные)
|Август 2012
|2 : 0
|06.09.2011
|ЧЕ-2012 - квалификация
|Группа A. 10-й тур
|0 : 0
|29.03.2011
|ЧЕ-2012 - квалификация
|Группа A. 6-й тур
|2 : 0
|23.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|0 : 2
|21.11.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|16.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа F. 9-й тур
|0 : 2
|16.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа F. 8-й тур
|0 : 1
|13.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа F. 7-й тур
|2 : 3
|22.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|21.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа D. 10-й тур
|1 : 1
|18.11.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 3
|15.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа D. 8-й тур
|4 : 0
|12.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа D. 7-й тур
|0 : 1