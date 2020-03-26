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Австрия - Турция 26 Марта прямая трансляция

26 Марта 2024 года в 22:45 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи
Австрия
Турция

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Австрия - Турция, которое состоится 26 Марта 2024 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Австрия
Турция
Главные тренеры
ГерманияРальф Рангник
ИталияВинченцо Монтелла
История личных встреч
29.03.2016Товарищеские матчи (сборные)Товарищеские матчи 1Австрия1 : 2Турция
15.08.2012Товарищеские матчи (сборные)Август 2012Австрия2 : 0Турция
06.09.2011ЧЕ-2012 - квалификацияГруппа A. 10-й турАвстрия0 : 0Турция
29.03.2011ЧЕ-2012 - квалификацияГруппа A. 6-й турТурция2 : 0Австрия
23.03.2024Товарищеские матчи (сборные) - 2024Товарищеские матчи0 : 2Австрия
21.11.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчиАвстрия2 : 0
16.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа F. 9-й тур0 : 2Австрия
16.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа F. 8-й тур0 : 1Австрия
13.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа F. 7-й турАвстрия2 : 3
22.03.2024Товарищеские матчи (сборные) - 2024Товарищеские матчи1 : 0Турция
21.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа D. 10-й тур1 : 1Турция
18.11.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчи2 : 3Турция
15.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа D. 8-й турТурция4 : 0
12.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа D. 7-й тур0 : 1Турция

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