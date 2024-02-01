Испания - Бразилия 26 Марта прямая трансляция
Стадион: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания), вместимость: 85454
26 Марта 2024 года в 23:30 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи
Главный судья: Жоау Педру Пиньейру (Португалия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Испания - Бразилия, которое состоится 26 Марта 2024 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Испания
Бразилия
|23
|вр
|Унай Симон
|20
|зщ
|Даниэль Карвахаль
|5
|зщ
|Робен Ле Норман
|14
|зщ
|Эмерик Лапорт
|3
|зщ
|Алехандро Гримальдо
|8
|пз
|Фабиан Руис
|16
|пз
|Родриго Эрнандес
|6
|пз
|Микель Мерино
|11
|нп
|Нико Уильямс
|7
|нп
|Альваро Мората
|10
|нп
|Дани Ольмо
|1
|вр
|Бенто
|2
|зщ
|Данило
|4
|зщ
|Бремер
|25
|зщ
|Лукас Бералдо
|6
|зщ
|Венделл
|8
|пз
|Лукас Пакета
|5
|пз
|Бруно Гимарайнс
|18
|пз
|Дуглас Луис
|16
|пз
|Пепе
|10
|пз
|Родриго
|7
|пз
|Винисиус Жуниор
Главные тренеры
|Луис де ла Фуэнте
|Доривал Жуниор
История личных встреч
|01.07.2013
|Кубок конфедераций
|Финал
|3 : 0
|22.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|0 : 1
|19.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа A. 10-й тур
|3 : 1
|16.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа A. 9-й тур
|1 : 3
|15.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа A. 8-й тур
|0 : 1
|12.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа A. 7-й тур
|2 : 0
|23.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|0 : 1
|22.11.2023
|ЧМ-2026 - Южная Америка
|Южная Америка. 6-й тур
|0 : 1
|17.11.2023
|ЧМ-2026 - Южная Америка
|Южная Америка. 5-й тур
|2 : 1
|18.10.2023
|ЧМ-2026 - Южная Америка
|Южная Америка. 4-й тур
|2 : 0
|13.10.2023
|ЧМ-2026 - Южная Америка
|Южная Америка. 3-й тур
|1 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: Испания — Бразилия. Начало встречи запланировано на 23:30 по московскому времени.