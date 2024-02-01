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Испания - Бразилия 26 Марта прямая трансляция

Стадион: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания), вместимость: 85454
26 Марта 2024 года в 23:30 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи
Главный судья: Жоау Педру Пиньейру (Португалия);
Испания
Бразилия

Анонс матча
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Статистика встреч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Испания - Бразилия, которое состоится 26 Марта 2024 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Испания
Бразилия
23ИспанияврУнай Симон
20ИспаниязщДаниэль Карвахаль
5ИспаниязщРобен Ле Норман
14ИспаниязщЭмерик Лапорт
3ИспаниязщАлехандро Гримальдо
8ИспанияпзФабиан Руис
16ИспанияпзРодриго Эрнандес
6ИспанияпзМикель Мерино
11ИспаниянпНико Уильямс
7ИспаниянпАльваро Мората
10ИспаниянпДани Ольмо
1Бразилиявр Бенто
2Бразилиязщ Данило
4Бразилиязщ Бремер
25БразилиязщЛукас Бералдо
6Бразилиязщ Венделл
8БразилияпзЛукас Пакета
5БразилияпзБруно Гимарайнс
18БразилияпзДуглас Луис
16Бразилияпз Пепе
10Бразилияпз Родриго
7Бразилияпз Винисиус Жуниор
Главные тренеры
ИспанияЛуис де ла Фуэнте
БразилияДоривал Жуниор
История личных встреч
01.07.2013Кубок конфедерацийФиналБразилия3 : 0Испания
22.03.2024Товарищеские матчи (сборные) - 2024Товарищеские матчиИспания0 : 1
19.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа A. 10-й турИспания3 : 1
16.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа A. 9-й тур1 : 3Испания
15.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа A. 8-й тур0 : 1Испания
12.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа A. 7-й турИспания2 : 0
23.03.2024Товарищеские матчи (сборные) - 2024Товарищеские матчи0 : 1Бразилия
22.11.2023ЧМ-2026 - Южная АмерикаЮжная Америка. 6-й турБразилия0 : 1
17.11.2023ЧМ-2026 - Южная АмерикаЮжная Америка. 5-й тур2 : 1Бразилия
18.10.2023ЧМ-2026 - Южная АмерикаЮжная Америка. 4-й тур2 : 0Бразилия
13.10.2023ЧМ-2026 - Южная АмерикаЮжная Америка. 3-й турБразилия1 : 1
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: Испания — Бразилия. Начало встречи запланировано на 23:30 по московскому времени.

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