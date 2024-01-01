Торпедо М - КАМАЗ 30 Марта прямая трансляция
30 Марта 2024 года в 16:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 25-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торпедо М - КАМАЗ, которое состоится 30 Марта 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 25-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Торпедо М
Москва
КАМАЗ
Набережные Челны
Главные тренеры
|Олег Георгиевич Кононов
|Ильдар Раушанович Ахметзянов
История личных встреч
|22.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|11-й тур
|1 : 0
|23.04.2022
|ФНЛ - Первый дивизион
|34-й тур
|0 : 0
|09.10.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|16-й тур
|1 : 1
|24.10.2011
|ФНЛ - Первый дивизион
|35-й тур
|2 : 0
|14.06.2011
|ФНЛ - Первый дивизион
|15-й тур
|3 : 2
|28.09.2008
|Россия - Первый дивизион - 2008
|36-й тур
|1 : 1
|07.06.2008
|Россия - Первый дивизион - 2008
|16-й тур
|3 : 0
|27.07.2007
|Россия - Первый дивизион - 2007
|24-й тур
|4 : 0
|10.04.2007
|Россия - Первый дивизион - 2007
|4-й тур
|3 : 1
|09.08.1997
|Чемпионат России Высшая лига - 1997
|22-й тур
|1 : 3
|18.03.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|23-й тур
|2 : 0
|11.03.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|22-й тур
|0 : 0
|02.03.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|21-й тур
|1 : 0
|22.02.2024
|Товарищеские матчи (клубы) - 2024
|2 : 1
|08.02.2024
|Товарищеские матчи (клубы) - 2024
|4 : 0
|18.03.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|23-й тур
|2 : 1
|08.03.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|22-й тур
|2 : 0
|02.03.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|21-й тур
|0 : 0
|17.02.2024
|Товарищеские матчи (клубы) - 2024
|0 : 2
|05.02.2024
|Товарищеские матчи (клубы) - 2024
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Химки
|23
|42
| 2
Повышение
|Акрон
|23
|41
| 3
Плей-офф за повышение
|Динамо Мх
|23
|40
| 4
Плей-офф за повышение
|Арсенал
|23
|40
|5
|Родина
|23
|37
|6
|Алания
|23
|36
|7
|Тюмень
|23
|36
|8
|Нефтехимик
|23
|33
|9
|Енисей
|23
|30
|10
|КАМАЗ
|23
|29
|11
|СКА-Хабаровск
|23
|28
|12
|Торпедо М
|23
|28
|13
|Шинник
|23
|27
|14
|Черноморец
|23
|24
|15
|Ленинградец
|23
|24
| 16
Зона вылета
|Сокол
|23
|24
| 17
Зона вылета
|Кубань
|23
|21
| 18
Зона вылета
|Волгарь
|23
|21