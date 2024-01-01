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Торпедо М - КАМАЗ 30 Марта прямая трансляция

30 Марта 2024 года в 16:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 25-й тур
Торпедо М
КАМАЗ

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торпедо М - КАМАЗ, которое состоится 30 Марта 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 25-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Торпедо М
Москва
КАМАЗ
Набережные Челны
Главные тренеры
Россия Олег Георгиевич Кононов
Россия Ильдар Раушанович Ахметзянов
История личных встреч
22.09.2023 Россия - Мелбет Первая лига 11-й тур КАМАЗ1 : 0Торпедо М
23.04.2022 ФНЛ - Первый дивизион 34-й тур КАМАЗ0 : 0Торпедо М
09.10.2021 ФНЛ - Первый дивизион 16-й тур Торпедо М1 : 1КАМАЗ
24.10.2011 ФНЛ - Первый дивизион 35-й тур Торпедо М2 : 0КАМАЗ
14.06.2011 ФНЛ - Первый дивизион 15-й тур КАМАЗ3 : 2Торпедо М
28.09.2008 Россия - Первый дивизион - 2008 36-й тур Торпедо М1 : 1КАМАЗ
07.06.2008 Россия - Первый дивизион - 2008 16-й тур КАМАЗ3 : 0Торпедо М
27.07.2007 Россия - Первый дивизион - 2007 24-й тур КАМАЗ4 : 0Торпедо М
10.04.2007 Россия - Первый дивизион - 2007 4-й тур Торпедо М3 : 1КАМАЗ
09.08.1997 Чемпионат России Высшая лига - 1997 22-й тур КАМАЗ1 : 3Торпедо М
18.03.2024 Россия - Мелбет Первая лига 23-й тур 2 : 0Торпедо М
11.03.2024 Россия - Мелбет Первая лига 22-й тур Торпедо М0 : 0
02.03.2024 Россия - Мелбет Первая лига 21-й тур 1 : 0Торпедо М
22.02.2024 Товарищеские матчи (клубы) - 2024 2 : 1Торпедо М
08.02.2024 Товарищеские матчи (клубы) - 2024 4 : 0Торпедо М
18.03.2024 Россия - Мелбет Первая лига 23-й тур КАМАЗ2 : 1
08.03.2024 Россия - Мелбет Первая лига 22-й тур 2 : 0КАМАЗ
02.03.2024 Россия - Мелбет Первая лига 21-й тур 0 : 0КАМАЗ
17.02.2024 Товарищеские матчи (клубы) - 2024 0 : 2КАМАЗ
05.02.2024 Товарищеские матчи (клубы) - 2024 1 : 1КАМАЗ
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Химки2342
2
Повышение
Акрон2341
3
Плей-офф за повышение
Динамо Мх2340
4
Плей-офф за повышение
Арсенал2340
5 Родина2337
6 Алания2336
7 Тюмень2336
8 Нефтехимик2333
9 Енисей2330
10 КАМАЗ2329
11 СКА-Хабаровск2328
12 Торпедо М2328
13 Шинник2327
14 Черноморец2324
15 Ленинградец2324
16
Зона вылета
Сокол2324
17
Зона вылета
Кубань2321
18
Зона вылета
Волгарь2321

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