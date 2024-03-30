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Челси - Бёрнли 30 Марта прямая трансляция

Стадион: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия), вместимость: 42055
30 Марта 2024 года в 18:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 30-й тур
Главный судья: Даррен Ингланд (Англия);
Челси
Бёрнли

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Челси - Бёрнли, которое состоится 30 Марта 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Челси
Лондон
Бёрнли
Бёрнли
28СербияврДжордже Петрович
27ФранциязщМало Гюсто
2ФранциязщАксель Дисаси
6БразилиязщТьяго Силва
3ИспаниязщМарк Кукурелья
25ЭквадорпзМойсес Кайседо
8АргентинапзЭнцо Фернандес
20АнглияпзКоул Палмер
23АнглияпзКонор Галлахер
10УкраинапзМихаил Мудрик
15СенегалнпНиколас Джексон
1АнглияврДжеймс Траффорд
20ФранциязщЛоранс Ассиньон
2ИрландиязщДара О'Ши
3АнглиязщЧарли Тейлор
22Бразилиязщ Витиньо
33ФранцияпзМаксим Эстеве
24ИрландияпзДжош Каллен
16НорвегияпзСандер Берге
34ДанияпзЯкоб Бруун Ларсен
47ФранциянпВильсон Одобер
17ЮАРнпЛайл Фостер
Главные тренеры
АргентинаМаурисио Почеттино
БельгияВенсан Компани
История личных встреч
07.10.2023Англия - Премьер-лига8-й турБёрнли1 : 4Челси
05.03.2022Англия - Премьер-лига28-й турБёрнли0 : 4Челси
06.11.2021Англия - Премьер-лига11-й турЧелси1 : 1Бёрнли
31.01.2021Англия - Премьер-лига21-й турЧелси2 : 0Бёрнли
31.10.2020Англия - Премьер-лига7-й турБёрнли0 : 3Челси
11.01.2020Англия - Премьер-лига22-й турЧелси3 : 0Бёрнли
26.10.2019Англия - Премьер-лига10-й турБёрнли2 : 4Челси
22.04.2019Англия - Премьер-лига35-й турЧелси2 : 2Бёрнли
28.10.2018Англия - Премьер-лига10-й турБёрнли0 : 4Челси
19.04.2018Англия - Премьер-лига31-й турБёрнли1 : 2Челси
17.03.2024Кубок Англии1/4 финалаЧелси4 : 2
11.03.2024Англия - Премьер-лига28-й турЧелси3 : 2
02.03.2024Англия - Премьер-лига27-й тур2 : 2Челси
28.02.2024Кубок Англии1/8 финалаЧелси3 : 2
25.02.2024Англия - Кубок лигиФиналЧелси0 : 1 ДВ
16.03.2024Англия - Премьер-лига29-й турБёрнли2 : 1
10.03.2024Англия - Премьер-лига28-й тур2 : 2Бёрнли
03.03.2024Англия - Премьер-лига27-й турБёрнли0 : 2
24.02.2024Англия - Премьер-лига26-й тур3 : 0Бёрнли
17.02.2024Англия - Премьер-лига25-й турБёрнли0 : 5
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал2864
2
Лига чемпионов
Ливерпуль2864
3
Лига чемпионов
Манчестер Сити2863
4
Лига чемпионов
Астон Вилла2956
5
Лига Европы
Тоттенхэм Хотспур2853
6 Манчестер Юнайтед2847
7 Вест Хэм Юнайтед2944
8 Брайтон энд Хоув Альбион2842
9 Вулверхэмптон2841
10 Ньюкасл Юнайтед2840
11 Челси2739
12 Фулхэм2938
13 Борнмут2835
14 Кристал Пэлас2829
15 Брентфорд2926
16 Эвертон2825
17 Лутон Таун2922
18
Зона вылета
Ноттингем Форест2921
19
Зона вылета
Бёрнли2917
20
Зона вылета
Шеффилд Юнайтед2814

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