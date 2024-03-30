Челси - Бёрнли 30 Марта прямая трансляция
Стадион: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия), вместимость: 42055
30 Марта 2024 года в 18:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 30-й тур
Главный судья: Даррен Ингланд (Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Челси - Бёрнли, которое состоится 30 Марта 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Челси
Лондон
Бёрнли
Бёрнли
|28
|вр
|Джордже Петрович
|27
|зщ
|Мало Гюсто
|2
|зщ
|Аксель Дисаси
|6
|зщ
|Тьяго Силва
|3
|зщ
|Марк Кукурелья
|25
|пз
|Мойсес Кайседо
|8
|пз
|Энцо Фернандес
|20
|пз
|Коул Палмер
|23
|пз
|Конор Галлахер
|10
|пз
|Михаил Мудрик
|15
|нп
|Николас Джексон
|1
|вр
|Джеймс Траффорд
|20
|зщ
|Лоранс Ассиньон
|2
|зщ
|Дара О'Ши
|3
|зщ
|Чарли Тейлор
|22
|зщ
|Витиньо
|33
|пз
|Максим Эстеве
|24
|пз
|Джош Каллен
|16
|пз
|Сандер Берге
|34
|пз
|Якоб Бруун Ларсен
|47
|нп
|Вильсон Одобер
|17
|нп
|Лайл Фостер
Главные тренеры
|Маурисио Почеттино
|Венсан Компани
История личных встреч
|07.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 4
|05.03.2022
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|0 : 4
|06.11.2021
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 1
|31.01.2021
|Англия - Премьер-лига
|21-й тур
|2 : 0
|31.10.2020
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|0 : 3
|11.01.2020
|Англия - Премьер-лига
|22-й тур
|3 : 0
|26.10.2019
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|2 : 4
|22.04.2019
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|2 : 2
|28.10.2018
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 4
|19.04.2018
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|1 : 2
|17.03.2024
|Кубок Англии
|1/4 финала
|4 : 2
|11.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|3 : 2
|02.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|2 : 2
|28.02.2024
|Кубок Англии
|1/8 финала
|3 : 2
|25.02.2024
|Англия - Кубок лиги
|Финал
|0 : 1 ДВ
|16.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|2 : 1
|10.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|2 : 2
|03.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|0 : 2
|24.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|26-й тур
|3 : 0
|17.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|25-й тур
|0 : 5
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|28
|64
| 2
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|28
|64
| 3
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|28
|63
| 4
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|29
|56
| 5
Лига Европы
|Тоттенхэм Хотспур
|28
|53
|6
|Манчестер Юнайтед
|28
|47
|7
|Вест Хэм Юнайтед
|29
|44
|8
|Брайтон энд Хоув Альбион
|28
|42
|9
|Вулверхэмптон
|28
|41
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|28
|40
|11
|Челси
|27
|39
|12
|Фулхэм
|29
|38
|13
|Борнмут
|28
|35
|14
|Кристал Пэлас
|28
|29
|15
|Брентфорд
|29
|26
|16
|Эвертон
|28
|25
|17
|Лутон Таун
|29
|22
| 18
Зона вылета
|Ноттингем Форест
|29
|21
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|29
|17
| 20
Зона вылета
|Шеффилд Юнайтед
|28
|14